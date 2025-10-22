Arteta: 'Bóng cố định là cách để Arsenal gây sát thương'

AnhHLV Mikel Arteta tự hào về khả năng tận dụng các tình huống cố định của Arsenal sau trận thắng Atletico 4-0 tại vòng bảng Champions League ngày 21/10.

Giống nhiều trận mùa trước và mùa này, các tình huống cố định tiếp tục giúp Arsenal ghi bàn trước Atletico. "Pháo thủ" mở tỷ số bằng pha đá phạt cho Gabriel đánh đầu ở phút 57, trước khi Viktor Gyokeres đệm bóng ấn định chiến thắng 4-0 từ quả phạt góc phút 70. Xen giữa hai tình huống đó là pha cứa lòng của Gabriel Martinelli và cú đá cận thành của Gyokeres.

HLV Arteta (trái) chỉ đạo trong trận Arsenal thắng Atletico 4-0 ở lượt ba vòng bảng Champions League tối 21/10 trên sân Emirates, London, Anh. Ảnh: AFP

"Tình huống cố định là một cách để gây sát thương", HLV Arteta nói sau trận đấu trên sân Emirates. "Trong sự hỗn loạn, chúng tôi tin rằng mình có thể làm được. Một khi đã ghi bàn, chúng tôi có nhiều khoảng trống hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và gây tổn thương cho đối thủ nhiều hơn".

Trước khi ghi bốn bàn trong 13 phút giữa hiệp hai, Arsenal gặp nhiều khó khăn trước khung thành Atletico. HLV Arteta thừa nhận đối thủ chơi chặt chẽ đến mức gần như vô hiệu hóa mọi lợi thế của đội nhà. Trong giờ nghỉ, ông phải yêu cầu các cầu thủ kiên nhẫn và quyết tâm hơn. "Sau đó, chúng tôi chơi rất hiệu quả trước khung thành. Đó là điều then chốt trên đấu trường này", HLV Arteta nói thêm.

Cú đúp vào lưới Atletico giúp Gyokeres giải cơn khát bàn thắng. Trước đó, lần gần nhất tân binh người Thụy Điển lập công cho Arsenal là trận thắng Nottingham 3-0 ở Ngoại hạng Anh hôm 13/9. Gyokeres đã ghi 5 bàn sau 12 trận, gồm ba ở Ngoại hạng Anh và hai ở Champions League. Ngoài ra, anh được đánh giá cao ở khả năng làm tường, thu hút hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho các đồng đội.

"Chúng tôi vô cùng trân trọng những gì cậu ấy đã làm cho đội bóng", HLV Arteta nói. "Tôi hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho chuỗi màn trình diễn tuyệt vời. Gyokeres là một phần rất quan trọng".

Arsenal hiện dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 19 điểm sau 8 vòng. Họ hơn nhì bảng Man City ba điểm và ĐKVĐ Liverpool 4 điểm. Ở vòng bảng Champions League, thầy trò Arteta cũng nằm trong nhóm dẫn đầu cùng Inter và PSG. Họ có 9 điểm tuyệt đối sau ba trận thắng Bilbao, Olympiakos cùng 2-0 và Atletico 4-0.

Thanh Quý (theo AS)