Arteta bỏ dở phỏng vấn sau trận hòa Man Utd

AnhHLV Mikel Arteta bỏ ngang cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình khi được hỏi về khả năng Arsenal cạn hy vọng vô địch, sau trận hòa Man Utd 1-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh.

Kết quả hòa tại Old Trafford khiến Arsenal kém CLB dẫn đầu Liverpool 15 điểm và đá ít hơn một trận.

Sau trận, Arteta tham gia phỏng vấn nhanh với Sky Sports ngay trên sân. Cuối cuộc phỏng vấn được phát trực tiếp trên truyền hình này, phóng viên Patrick Davison hỏi HLV Tây Ban Nha có hối hận vì không tuyển mộ trung phong trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất hay không. Davison nói rằng đây là chủ đề tranh luận lớn và được xem là nguyên nhân khiến Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

"Không. Không phải vì chuyện đó", Arteta đáp và bắt đầu bỏ đi. Davison với theo và nói "Mikel, một câu hỏi nữa. Tôi phải hỏi về cuộc đua vô địch, vì bây giờ khoảng cách là 15 điểm". Arteta đáp "Không", rồi Davison hỏi tiếp "Khoảng cách như vậy có quá nhiều không?". HLV của Arsenal chỉ nói "Cảm ơn" rồi nhanh chóng rời đi.

HLV Mikel Arteta trả lời phỏng vấn với Sky Sports rồi rời đi khi nhận câu hỏi về cuộc đua vô địch. Ảnh chụp màn hình

Ở buổi họp báo sau đó, Arteta nhận được câu hỏi tương tự, rằng khoảng cách 15 điểm với Liverpool có nghĩa là cuộc đua vô địch đã ngã ngũ hay không. Lần này, HLV 42 tuổi phản ứng thận trọng hơn.

"Tôi không muốn nói điều đó, nhưng hôm nay toàn đội thất vọng vì không thắng", Arteta đáp. "Chúng tôi biết sự cấp bách và đội phải thắng mọi trận đấu nếu muốn vô địch. Nhưng giờ không phải lúc để nói về điều đó".

Trên sân Old Trafford hôm 9/3, Arsenal kiểm soát bóng 69%, dứt điểm 17 lần với 6 cú trúng đích - so với 10 và 6 của Man Utd. Nhưng theo chỉ số bàn thắng kỳ vọng, số cơ hội của đội khách có xác suất thành bàn là 141%, so với 185% của Man Utd. Thống kê này cho thấy "Pháo thủ" tạo ít cơ hội nguy hiểm hơn.

HLV Mikel Arteta sau trận Arsenal hòa Man Utd 1-1 trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 9/3. Ảnh: PA

Theo Arteta, Arsenal thi đấu xuất sắc trong hiệp một nhưng thiếu những đường chuyền quyết định để tạo cơ hội dứt điểm. HLV Tây Ban Nha thừa nhận Arsenal dần đánh mất lợi thế, thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi và có thể đã thua.

Tranh cãi đến ở bàn mở tỷ số của Man Utd, với cú đá phạt của Bruno Fernandes. Hàng rào Arsenal đứng quá xa trong tình huống này, với khoảng cách 10,2 m so với bóng, trong khi quy định tối thiểu là 9,15 m. Từ đó có những suy đoán về việc trọng tài Anthony Taylor đặt khoảng cách như vậy, hoặc Fernandes đã kéo bóng lùi xuống để tạo thêm khoảng trống.

Khi được hỏi về vấn đề này, Arteta đáp: "Họ vừa đề cập đến điều đó. Bóng đá dành cho những cầu thủ đường phố khôn ngoan. Nếu Fernandes làm vậy và tận dụng, thì cậu ấy khôn ngoan hơn chúng tôi và trọng tài".

Tình huống Fernandes sút phạt mở tỷ số.

Trong khi đó, Declan Rice - chủ nhân bàn đẹp mắt giành một điểm cho Arsenal - thừa nhận CLB quá ngây thơ và xem kết quả hòa là công bằng với hai đội. "Hiệp một, chúng tôi có nhiều pha bóng đẹp mắt nhưng thiếu đột phá", tiền vệ người Anh nói. "Sang hiệp hai, chúng tôi ngây thơ và mất thế trận vào tay Man Utd. Sau đó, chúng tôi trở lại và ghi bàn".

Rice cũng được hỏi về vị trí thực hiện quả đá phạt trực tiếp của Fernandes. "Tôi chưa xem lại tình huống đó", cầu thủ 26 tuổi nói. "Hàng rào có vẻ lùi hơi sâu. Trọng tài Taylor là người đưa ra quyết định đó".

Hồng Duy