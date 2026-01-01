AnhHLV Mikel Arteta được cho là đã gây áp lực lên cầu thủ đối phương đang cầm bóng, khi liên tục đứng ra sát đường biên trong trận Arsenal thắng Aston Villa ở vòng 19 Ngoại hạng Anh.

Trên mạng xã hội, tâm điểm tranh luận xoay quanh một đoạn video cho thấy Arteta rời khu kỹ thuật khi Jadon Sancho cầm bóng sát đường biên. Nhiều CĐV cho rằng sự xuất hiện quá gần của Arteta đã vô tình - hoặc cố ý - khiến cầu thủ Aston Villa chịu thêm áp lực, buộc phải chuyền về và sau đó để mất quyền kiểm soát.

Arteta bị tố dùng tiểu xảo trận thắng Aston Villa Tình huống ra sát đường biên gây tranh cãi của Arteta.

"Làm sao chuyện này lại được cho phép?", tài khoản đăng tải video kèm chú thích. Người khác gay gắt hơn, cho rằng Arteta "chắn đường chạy" của đối thủ và nhiều lần sử dụng chiêu trò này, nhằm chỉ đạo cầu thủ đội nhà đồng thời gây áp lực lên đối phương.

Theo báo Anh Sportmail, Arteta từng nhiều lần bị bắt gặp rời khu kỹ thuật và ra sát đường biên trong các trận đấu lớn. Khi gặp Crystal Palace ở Cup Liên đoàn ngày 23/12, sự hiện diện của nhà cầm quân người Tây Ban Nha bên đường biên khiến cầu thủ đối phương đỡ hỏng và để bóng lăn ra ngoài sân.

Arteta cũng có hành vi tương tự ở ít nhất hai trận derby London với Tottenham. Một trong số đó nhằm ngăn Pedro Porro ném biên, buộc trọng tài thứ tư phải can thiệp.

Trong trận Arsenal gặp Man City hồi tháng 2/2023, Kevin De Bruyne từng phản ứng dữ dội khi Arteta hất bóng đi lúc tiền vệ người Bỉ chuẩn bị ném biên nhanh. Hai người lời qua tiếng lại trước khi các thành viên khác can thiệp.

Arteta tranh chấp với De Bruyne Tình huống Arteta tranh chấp với De Bruyne.

Trên sân Emirates hôm 30/12, Arsenal ghi bốn bàn trong hiệp hai để đè bẹp Aston Villa 4-1. Đây là chiến thắng cách biệt lớn nhất trong một trận đấu Ngoại hạng Anh giữa hai đội khởi đầu vòng đấu trong top 3, kể từ trận Man City thắng chính Arsenal 4-1 hồi tháng 4/2023.

"Pháo thủ" nhờ đó chặn đứng chuỗi 11 trận toàn thắng của Aston Villa, đồng thời xây chắc đỉnh bảng với 45 điểm, nới rộng cách biệt lên năm điểm với Man City - đội sẽ làm khách của tân binh Sunderland vào ngày 1/1.

Sau trận, HLV Unai Emery sớm bước vào đường hầm, không bắt tay Arteta. Khi được hỏi về việc này, ông phân trần rằng bản tính thích nhanh gọn và đã chờ đợi Arteta nhưng không thấy, trong khi thời tiết ở London quá lạnh. Thủ thành Emiliano Martinez thì nổi giận khi bị chế giễu trong lúc rời sân, đòi ăn thua đủ với các CĐV quá khích của đội bóng cũ Arsenal.

Trong cuộc họp báo, Arteta không đề cập trực tiếp đến các tranh cãi, nhưng nhấn mạnh triết lý chiến thắng bằng mọi cách hợp lệ. "Muốn tiếp tục chiến thắng, bạn phải biết thắng trong nhiều bối cảnh khác nhau", HLV 43 tuổi nói. "Có trận chúng tôi chơi rất hay nhưng không tận dụng được cơ hội. Trận này, chúng tôi hiệu quả và lạnh lùng hơn trong vòng cấm".

Ngày 3/1, Arsenal làm khách của Bournemouth ở vòng 20 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo Daily Mail)