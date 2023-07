Artemis Men Việt Nam tài trợ giải golf ra mắt CLB G81 miền Nam

Thương hiệu chăm sóc cơ thể dành cho nam đến từ Thụy Sĩ - Artemis of Switzerland là nhà tài trợ chính thức của giải golf ra mắt CLB G81 miền Nam.

Giải golf ra mắt CLB G81 (G81 Golf Club) miền Nam diễn ra ngày 20/07 tại sân golf Tân Sơn Nhất, thu hút hàng trăm golfer. Đây là sự kiện ra mắt CLB dành cho các thành viên sinh năm 1981, sinh sống, làm việc tại các tỉnh phía Nam, yêu golf. CLB thành lập với mục đích tạo sân chơi lành mạnh để phát triển bộ môn golf theo hướng chuyên nghiệp, tạo sự kết nối giữa những người chơi làm việc trong nhiều lĩnh vực, mở ra cơ hội hợp tác, phát triển trong tương lai.

Giải đấu quy tụ nhiều golfer doanh nhân và giới nghệ sĩ. Ảnh: BTC SG81

Artemis Men Việt Nam là nhà tài trợ chính thức của giải. Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện thương hiệu chia sẻ, Artemis Men Việt Nam luôn dành sự quan tâm tới cộng đồng golfer Việt qua các hoạt động tài trợ giải đấu và phát triển các dòng sản phẩm chuyên biệt cho golfer. Đặc biệt là sản phẩm chăm sóc da cháy nắng cho người chơi thể thao ngoài trời. Mong muốn của thương hiệu này là hỗ trợ golfer có một hình ảnh chỉn chu, lịch lãm, luôn tự tin trên sân golf cũng như trong công việc và cuộc sống.

"Hy vọng những giải đấu như G81 Golf Club không chỉ giúp phát triển phong trào golf mà còn kiến tạo cơ hội hợp tác cho cả các doanh nghiệp trong nước", đại diện Artemis Men Việt Nam nói.

Các khách mời tham gia thi đấu và giao lưu cùng nhà tài trợ. Ảnh: BTC SG81

Sau lễ khai mạc, các golf thủ tranh tài theo điều lệ của các giải đấu chuyên nghiệp tại 4 bảng: bảng A (dành cho người chơi có handicap 0-12), bảng B (handicap 13-21), bảng C (handicap 22-36) và bảng Nữ (handicap 0-36).

Kết thúc ngày thi đấu, nhiều giải thưởng giá trị đã được trao đến tay những VĐV có thành tích xuất sắc. Ngoài giải thưởng chung cuộc cho các cá nhân còn có 6 giải kỹ thuật gồm: 2 Longest Drive và 4 Nearest to the Pin. Người chơi được Hole in one nhận được giải thưởng gồm 4 xe hơi, quà tặng, tiền mặt cùng mỹ phẩm chăm sóc da Artemis of Switzerland. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng.

Nhiều nghệ sĩ có mặt tranh tài. Ảnh: BTC SG81

Không chỉ thu hút sự quan tâm trong cộng đồng golfer, giải đấu quy tụ nhiều nghệ sĩ như Huy Tuấn, Bằng Kiều, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Hải Băng, Đạt G... Sau một ngày tranh tài các khách mời được tham dự tiệc gala dinner với các tiết mục âm nhạc đặc sắc.

Ông Nguyễn Bình Minh, chủ tịch CLB, cho biết, các thành viên G81 muốn chung tay tạo nên giải đấu phong trào nhưng mang tính chuyên nghiệp.

Lan Anh