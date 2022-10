Arsenal vào vòng knock-out Europa League

AnhTiền vệ Granit Xhaka ghi bàn giúp Arsenal hạ PSV 1-0 ở trận đá bù lượt hai bảng A Europa League hôm 20/10.

Trận đấu bù tại Europa League đáng lẽ diễn ra tháng trước, nhưng bị hoãn lại vì lễ tang Nữ hoàng Anh. Do vậy, khi các đội bóng Anh thi đấu vòng giữa tuần tại Ngoại hạng thì Arsenal lại làm nhiệm vụ ở đấu trường châu lục.

Các đội nhất bảng Europa League sẽ không phải đấu vòng play-off với những đội rớt từ Champions League xuống. Đó là lý do thầy trò Mikel Arteta chơi đầy quyết tâm trước đối thủ cạnh tranh đỉnh bảng PSV. Trên sân Emirates, chủ nhà dồn ép đại diện Hà Lan trong cả trận, dứt điểm 25 lần so với bốn của đối thủ. Nhưng cũng phải nhờ pha dứt điểm từ chân không thuận của Xhaka, Arsenal mới giành trọn ba điểm để chắc suất đi tiếp. Cách biệt năm điểm so với PSV sau bốn lượt trận cũng khiến Pháo thủ gần như nắm chắc đỉnh bảng A chung cuộc.

Đồng đội mừng bàn thắng với Xhaka (thứ hai từ trái sang). Ảnh: AP

PSV đến Anh với sự tự tin cao, sau khi toàn thắng và ghi 17 bàn ở bốn trận gần nhất. Dẫu vậy, thầy trò Ruud van Nistelrooy có dấu hiệu bị ngợp tại Emirates trước sức ép lớn của chủ nhà từ đầu trận. Những cơ hội liên tiếp đến với Kieran Tierney, Bukayo Saka hay Gabriel Jesus, nhưng tất cả đều bỏ lỡ và thậm chí không đưa được bóng trúng hướng cầu môn đối phương lần nào.

Sức ép ở hiệp hai còn khủng khiếp hơn, khi HLV Arteta tung Martin Odegaard và Thomas Partey vào sân. Arsenal dứt điểm tới 17 lần trong 45 phút cuối, trong đó tám lần đưa bóng trúng hướng khung thành. Và sau một loạt những pha đối mặt hỏng ăn, chủ nhà tìm thấy bàn thắng ở phút 71. Takehiro Tomiyasu leo biên phải rồi chuyền ngược về cho Granit Xhaka đá nối chân phải, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

PSV không để lại dấu ấn đáng kể nào ở trận này, dù HLV Ruud van Nistelrooy - một cựu cầu thủ Man Utd - hiểu rõ về Arsenal. Niềm hy vọng lớn nhất của ông là Colin Gakpo cũng không thể hiện được nhiều. Cầu thủ đang có 13 bàn và 11 kiến tạo mùa này mất hút trong suốt 90 phút, khi PSV gặp khó khăn trong khâu triển khai bóng.

Arsenal bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội rõ rệt sau bàn mở tỷ số. Nhưng tỷ số 1-0 là đủ để họ duy trì thành tích toàn thắng sau bốn trận ở Europa League mùa này. Sau chiến thắng thứ tám liên tiếp, Arsenal giờ sẽ tạm thời tập trung cho mặt trận Ngoại hạng Anh. Ở đó, họ đang giữ đỉnh bảng và nhận tin vui ở vòng này khi các đối thủ trong top 4 như Tottenham, Chelsea đều không thể thắng.

Đội hình thi đấu

Arsenal (4-2-3-1): Turner; Tomiyasu (White 76), Holding, Gabriel, Tierney; Lokonga(Partey 67), Xhaka; Saka (Nelson 85), Vieira (Odegaard 67), Nketiah, Jesus (Martinelli 76)

PSV (4-2-3-1): Benitez; Mwene, Silva, Obispo, Max (Teze 66); Sangare, Gutierrez; Simons (Ledezma 90), Veerman (De Jong 77), Gakpo; Til (Madueke 65)

Vy Anh