Arsenal và dớp dẫn đầu Ngoại hạng Anh dịp Giáng sinh

AnhViệc giữ đỉnh bảng dịp Giáng sinh không đảm bảo cho Arsenal khả năng vô địch vào cuối mùa này ở Ngoại hạng Anh, xét theo những gì đã xảy ra trong lịch sử.

Arsenal không vô địch bóng đá Anh cả bảy lần gần nhất dẫn đầu vào dịp Giáng sinh. Trong đó có bốn lần ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, khi tuột lợi thế trước Man Utd (mùa 2002-2003, 2007-2008) và Man City (2022-2023, 2023-2024). Lần gần nhất "Pháo thủ" vô địch sau khi đứng đầu bảng vào dịp lễ hội này là mùa 1947-1948.

Xét tổng cộng 126 mùa giải VĐQG kể từ 1888, chỉ 44% đội dẫn đầu Giáng sinh đăng quang vào cuối mùa. Riêng trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (bắt đầu từ mùa 1992-1993), tỷ lệ này là 51,5%. Cụ thể, trong 33 mùa đã qua, có 17 CLB được ăn mừng danh hiệu, trong khi 16 CLB khác hụt hơi vào giai đoạn sau.

Viktor Gyokeres mừng bàn trong trận Arsenal thắng Everton 1-0 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh trên sân Hill Dickinson, Vauxhall, Anh ngày 20/12/2025. Ảnh: PA Wire

Nhưng kỷ lục về khoảng cách xa nhất với CLB dẫn đầu rồi vẫn vô địch Ngoại hạng Anh cũng thuộc về Arsenal. Ở mùa 1997-1998, "Pháo thủ" kém Man Utd tới 13 điểm vào Giáng sinh, nhưng vẫn đăng quang với 78 điểm, hơn đối thủ một điểm. Mùa 1995-1996, Man Utd cũng kém đỉnh bảng Newcastle đến 10 điểm dịp này, nhưng sau đó vẫn vô địch.

Còn kỷ lục về CLB có vị trí thấp nhất dịp Giáng sinh nhưng vẫn vô địch thuộc về Man City. Mùa 2020-2021, thầy trò Pep Guardiola đứng thứ tám trong ngày 25/12 nhưng vẫn bùng nổ ở giai đoạn lượt về để đăng quang với 86 điểm, bỏ xa Man Utd tới 12 điểm.

Trong khi đó, kỷ lục không mong muốn về CLB giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh dịp này rồi cán đích thấp nhất thuộc về Aston Villa - CLB rơi xuống thứ sáu mùa 1998-1999.

Arsenal đang giữ đỉnh bảng với 39 điểm, hơn Man City hai điểm và Aston Villa ba điểm. Ở vòng 18 cuối tuần này, "Pháo thủ" gặp Brighton, Man City làm khách của Nottingham Forest còn Aston Villa hành quân tới sân của Chelsea.

Khi được hỏi về ý nghĩa việc dẫn đầu sau 17 trận, HLV Mikel Arteta nói: "Niềm tin của tôi đến từ hiệu suất và sự ổn định. Điều đó rất khó trong giải đấu này. Chúng tôi sẽ tập trung trận tiếp theo, cải thiện, và giữ tinh thần, năng lượng của đội".

Hồng Duy tổng hợp