Arsenal nối dài mạch thắng ở vòng bảng Champions League

AnhArsenal hạ Olympiakos 2-0, qua đó thắng trận thứ sáu liên tiếp ở vòng bảng Champions League hai mùa gần nhất.

Nếu chỉ tính riêng tại sân nhà, Arsenal toàn thắng cả tám trận ở vòng bảng Champions League gần nhất mà không để lọt lưới bất kỳ bàn nào. Nếu tính cả vòng bảng Europa League trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ của Mikel Arteta, con số này là 14 trận toàn thắng và chỉ thủng lưới hai bàn.

Saka (đỏ) mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0, trên sân Emirates, London, Anh hôm 1/10. Ảnh: Reuters

Olympiakos cũng mang đến Emirates một thống kê đáng kinh ngạc, khi họ đã thắng cả 3 lần gần nhất làm khách tại đây, trong đó hai lần gần nhất là ở vòng knock-out Europa League.

Lần gần nhất Arsenal không thắng một trận vòng bảng cup châu Âu trên sân nhà đã là từ tháng 11/2019. Thất bại trước Eintracht Frankfurt ở Europa League năm đó dẫn đến việc Unai Emery bị sa thải, Freddie Ljungberg tạm quyền rồi Mikel Arteta lên nắm đội. Trận châu Âu đầu tiên của Arteta khi đó cũng là gặp Olympiakos ở vòng 1/16, nơi Arsenal bị loại bởi bàn thua ở hiệp phụ lượt về ngay tại Emirates do luật bàn thắng sân khách.

Đại diện Hy Lạp không thể nối dài mạch trận khó tin tại Emirates. Arsenal, với sức mạnh và chiều sâu đội hình vượt trội, thắng 2-0 dù Olympiakos năm nay cũng là một phiên bản đáng gờm. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn những gì các CĐV chủ nhà mong muốn, khi đội khách dồn ép ở cuối trận và tạo ra một vài pha bóng khiến khán giả thót tim.

Nhưng đây là một tập thể Arsenal rất khó bị xuyên thủng. Mùa giải đã bước sang tháng 10 mà họ mới chỉ để lọt lưới 3 bàn trên mọi đấu trường, và chỉ một trong số đó đến từ tình huống bóng sống.

HLV Mikel Arteta thực hiện sáu thay đổi so với trận thắng trước Newcastle, và hai trong số những cầu thủ mới phối hợp tạo ra cơ hội ghi bàn ngay đầu trận. Myles Lewis-Skelly tạt đẹp cho Gabriel Martinelli, nhưng cầu thủ Brazil lại đưa bóng đi chệch khung thành. May mắn cho Martinelli, cơ hội tiếp theo gần như không thể bỏ lỡ. Anh dễ dàng đệm bóng vào lưới ở sát vạch cầu môn sau khi cú sút ban đầu của Viktor Gyokeres bật cột dọc.

Martinelli đệm bóng cận thành mở tỷ số, trên sân Emirates, London, Anh hôm 1/10. Ảnh: Reuters

Tiền đạo Thụy Điển còn bỏ lỡ thêm một cơ hội ngon ăn khác trong hiệp một, khi anh cứa lòng đưa bóng đi vọt xà. Trận đấu không hoàn toàn nghiêng về Arsenal, bởi Olympiakos cũng có những cơ hội rõ ràng để gỡ hòa trước giờ nghỉ. Tình huống đáng chú ý nhất là cú vô-lê của Daniel Podence, buộc thủ môn David Raya phải trổ tài.

Martin Odegaard, cầu thủ hay nhất trận, kiến tạo cho Leandro Trossard ở đầu hiệp hai. Nhưng cú sút cận thành của tiền đạo Bỉ bị thủ môn Konstantinos Tzolakis cản phá. Ngay sau đó, Olympiakos tưởng như đã có bàn gỡ hòa khi Chiquinho đá bồi thành công, nhưng bàn thắng không được công nhận vì Ayoub El Kaabi việt vị.

Ông chủ của Olympiakos, Evangelos Marinakis cũng có mặt trên khán đài, chỉ vài tuần sau khi chứng kiến một CLB khác của ông là Nottingham Forest thua 0-3 tại đây. Khu khán đài dành cho CĐV khách thì vẫn luôn cuồng nhiệt. Họ gõ trống, hát vang không ngớt.

Olympiakos vốn được xem là có một trong những hội CĐV cuồng nhiệt nhất châu Âu. Nhưng đội bóng Hy Lạp không thể đáp lại tinh thần ấy bằng một bàn thắng, thậm chí họ còn thua thêm. Arsenal tìm được bàn nâng tỷ số của Bukayo Saka trong thời gian bù giờ, khi cầu thủ vào sân thay người sút bóng lọt qua hai chân thủ môn Tzolakis.

Olympiacos thi đấu đầy nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại thứ 11 liên tiếp trên sân khách ở vòng bảng Champions League. Đại diện Hy Lạp mới có một điểm sau hai lượt trận đầu mùa này, còn Arsenal là một trong sáu đội toàn thắng tại giải.

Vy Anh