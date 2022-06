Arsenal mua xong Gabriel Jesus

AnhArsenal đã thống nhất các điều khoản cá nhân với Gabriel Jesus ngày 26/6, sau khi chốt phí chuyển nhượng 55 triệu USD với Man City.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man City đã chấp nhận đề nghị 55 triệu USD của Arsenal cho Jesus từ giữa tuần trước. "Pháo thủ" sau đó trực tiếp đàm phán điều khoản cá nhân với tiền đạo Brazil cùng người đại diện Marcelo Pettinati, và hoàn tất cuối ngày 26/6, giờ London. Romano dùng cụm từ quen thuộc "Thế là xong" (Here we go) để thông báo thương vụ hoàn tất.

Jesus không còn tương lai ở sân Etihad vì sự xuất hiện của hai tân binh Erling Haaland và Julian Alvarez. Cầu thủ 25 tuổi được sáu CLB tiếp cận, nhưng ưu tiên chuyển đến Arsenal để tái hợp với HLV Mikel Arteta, người từng làm trợ lý cho Pep Guardiola ở Man City.

Jesus mừng bàn nâng tỷ số lên 3-0 trong trận cùng Man City hạ Arsenal 5-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh mùa trước ngày 29/8/2021. Ảnh: mancity.com

Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn năm năm. Arteta xem Jesus là chủ công mới của Arsenal thay thế Alexandre Lacazette - người rời đi theo dạng tự do và ký hợp đồng ba năm với Lyon. Trước đó, HLV Tây Ban Nha không mua tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022, dù đẩy Pierre-Emerick Aubameyang tới Barca.

Một khi thương vụ được công bố, Jesus sẽ trở thành tân binh thứ ba của Arsenal hè 2022, sau tài năng Brazil 19 tuổi Marquinhos với giá 3,6 triệu USD từ Sao Paulo và tiền vệ Fabio Vieira với giá 42 triệu USD từ Porto. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, "Pháo thủ" đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Matt Turner từ Revolution với giá 6 triệu USD. Nhưng thủ thành Mỹ chỉ tới thi đấu tại Emirates từ mùa 2022-2023.

Romano nhấn mạnh, Arsenal chưa dừng lại trên thị trường chuyển nhượng, khi nối lại đàm phán với Leeds về thương vụ Raphinha vào tuần tới. Leeds định giá ngôi sao chạy cánh Brazil 80 triệu USD. Barca, Chelsea và Tottenham được cho cũng quan tâm tới Raphinha. Ngoài ra, "Pháo thủ" còn muốn tăng cường hàng thủ với trung vệ Lisandro Martinez của Ajax.

Jesus đến Man City từ Palmeiras với giá gần 35 triệu USD từ 2017, khi mới 19 tuổi. Anh ghi 95 bàn sau 236 trận, đoạt bốn danh hiệu Ngoại hạng Anh, ba Cup Liên đoàn, một Cup FA và ha Siêu Cup Anh. Jesus cùng Man City vào chung kết Champions League mùa 2020-2021, nhưng thua Chelsea 0-1 tại Dragao, Bồ Đào Nha.

Theo báo Anh Sportmail, Man City sẽ dùng số tiền thu được từ thương vụ Jesus để hoàn tất việc tuyển mộ Kalvin Phillips từ Leeds. Trước đó, chủ sân Eithad đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ phòng ngự người Anh với mức phí 51 triệu USD cùng 10 triệu USD phụ phí.

Hồng Duy