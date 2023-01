Arsenal mua 'hung thần' của nhóm 6 đại gia

AnhBị Chelsea nẫng Mykhaylo Mudryk, Arsenal chi 32 triệu USD cho Brighton để tậu Leandro Trossard - tiền đạo được xem như "hung thần" của nhóm Big 6.

Theo báo Anh Guardian, Arsenal phải trả Brighton 26 triệu USD kèm 6 triệu USD phụ phí. Chủ sân Emirates cũng thống nhất các điều khoản trong hợp đồng dài hạn với Trossard - tiền đạo đang chờ kiểm tra y tế.

Sau đó, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin Arsenal phải chi 26 triệu USD kèm 7,5 triệu USD để thông qua vụ chuyển nhượng. Romano dùng cụm từ quen thuộc "Thế là xong" (Here we go) để thông báo về thương vụ này.

Trossard đã ghi 7 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: Reuters

Trossard đã từ chối hai CLB khác và chấp thuận hợp đồng 4 năm với Arsenal. Nhưng sau đó, đôi bên thay đổi thỏa thuận và đồng ý với bản giao kèo đến hè 2026. Tiền đạo 28 tuổi sẽ kiểm tra y tế hôm nay 20/1 trước khi ra mắt CLB mới.

Arsenal vào cuộc đàm phán từ ngày 18/1 và chỉ mất một ngày để đạt thỏa thuận với Brighton. Trossard đã bước vào sáu tháng cuối cùng của hợp đồng tại Brighton, kèm tùy chọn gia hạn một năm.

Tiền đạo Bỉ còn đổ vỡ mối quan hệ với HLV Roberto De Zerbi, khi bị HLV này chỉ trích thái độ tập luyện và gạch tên khỏi trận gặp Liverpool tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Sau đó, người đại diện Josy Comhair chỉ trích De Zerbi "làm nhục" thân chủ, và khẳng định "chuyển nhượng là giải pháp hợp lý nhất".

Trossard thi đấu cho 5 CLB của Bỉ rồi gia nhập Brighton với giá khoảng 20 triệu USD năm 2019. Anh kiến tạo 13 và ghi 25 bàn, gồm bảy bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, qua 116 trận cho Brighton.

Tiền đạo Bỉ được xem là "hung thần" của nhóm Big 6. Anh khi lập hat-trick trong trận hòa 3-3 trên sân Anfield của Liverpool, ghi một bàn trong trận thua 1-3 trên sân Man City, và kiến tạo một bàn trong trận thắng Chelsea 4-1, tại Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu tính từ đầu mùa 2021-2022, anh đã ghi bốn bàn vào lưới Liverpool, hai vào lưới Tottenham và một lần lượt vào lưới Man Utd, Man City, Chelsea và chính Arsenal.

Trossard mừng một bàn trong cú hattrick anh ghi cho Brighton, khi hoà Liverpool 3-3 ở Ngoại hạng Anh ngày 1/10/2022. Ảnh: EFE

Theo Sky Sports, ngoài việc đã quen với môi trường thi đấu tại Ngoại hạng Anh, Trossard lọt vào tầm ngắm của HLV Mikel Arteta vì sự cơ động. Bên cạnh vị trí sở trường là tiền đạo trái, Trossard đã ra sân ở vị trí số 10, tiền đạo ảo hay thậm chí cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ ba hậu vệ mùa này. Graham Potter - người tiền nhiệm của Roberto De Zerbi tại Brighton - cũng từng sử dụng anh bên cánh phải.

Mục tiêu hàng đầu của Arsenal ở kỳ chuyển nhượng mùa đông là Mykhaylo Mudryk. "Pháo thủ" đã đạt thỏa thuận cá nhân với ngôi sao chạy cánh người Ukraine, nhưng không chấp nhận trả 119 triệu USD theo yêu cầu của Shakhtar Donetsk. Chelsea đồng ý trả khoản phí này để nẫng mục tiêu của CLB cùng thành phố.

Hồng Duy