Arsenal luôn bất bại khi Martinelli ghi bàn

AnhMỗi khi tiền đạo Gabriel Martinelli lập công, Arsenal đều giành điểm tại Ngoại hạng Anh.

Hôm 21/9, ở vòng 5 trên sân Etihad, Martinelli vào sân thay người rồi lốp bóng gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3, giúp Arsenal giành một điểm trước chủ nhà Man City.

Thành tích này giúp tiền đạo 24 tuổi nối dài thành tích không thua mỗi khi lập công cho "Pháo thủ", với 38 trận Ngoại hạng Anh và 47 trận trên mọi đấu trường.

Martinelli (áo đỏ) gỡ hòa trong trận Arsenal hòa Man City 1-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh hôm 21/9. Ảnh: Arsenal

Nhưng, tính riêng ở Ngoại hạng Anh, thống kê của Martinelli chỉ đủ để xếp thứ năm. Darius Vassell, cựu tiền đạo của Aston Villa, Man City và Leicester City, xếp ngay trên với toàn bộ 46 trận bất bại mỗi khi ghi bàn trên đấu trường này, gồm 36 chiến thắng và 10 trận hòa.

Diogo Jota, tiền đạo cùng em trai Andre qua đời trong tai nạn xe hơi đầu tháng 7, xếp thứ ba với 52 trận trong màu áo Wolves và Liverpool. Còn James Milner, người từng chơi cho Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool và nay là Brighton, xếp thứ hai với 55 trận.

Gabriel Jesus đứng đầu với 62 trận. Đàn anh đồng hương của Martinelli từng chơi năm mùa rưỡi cho Man City, trước khi gia nhập Arsenal vào năm 2022. Mùa này, Jesus chưa chơi trận nào do chấn thương.

Một khi bình phục, Jesus có thể cùng Martinelli đem lại vận may nhiều hơn cho Arsenal. Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc "Pháo thủ" có thể vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004 hay không.

5 cầu thủ dẫn đầu về số trận bất bại mỗi khi lập công tại Ngoại hạng Anh

1. Gabriel Jesus, CLB Man City và Arsenal, 62 trận (thắng 57, hòa 5)

2. James Milner, CLB Leeds, Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool và Brighton, 55 trận (thắng 44, hòa 11)

3. Diogo Jota, CLB Wolves và Liverpool, 52 trận (thắng 43, hòa 9)

4. Darius Vassell, CLB Aston Villa, Man City và Leicester City, 46 trận (thắng 36, hòa 10)

5. Gabriel Martinelli, CLB Arsenal, 38 trận (thắng 30, hòa 8)

Thanh Quý (theo Daily Mail)