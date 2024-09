Arsenal không định tuyển mộ Sterling

AnhGiám đốc thể thao Edu thừa nhận việc ký hợp đồng với Raheem Sterling là ngẫu hứng, nhưng tin tiền đạo người Anh là sự bổ sung hữu ích cho Arsenal.

"Công bằng mà nói, chúng tôi chưa bao giờ có kế hoạch ký hợp đồng với Sterling khi bắt đầu kỳ chuyển nhượng, vì nhiều lý do khác nhau", Edu nói trên trang chủ Arsenal. "Nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng cho mọi tình huống".

Giám đốc thể thao Arsenal Edu trong lễ ký hợp đồng của Sterling với Arsenal ngày 30/8.

Sterling sinh năm 1994, trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool, đá chính ở đội một từ khi mới 18 tuổi. Anh gia nhập Man City năm 2015, rồi chuyển đến Chelsea với giá 61,5 triệu USD, ghi 14 bàn qua 59 trận trên mọi đấu trường. Sterling đã ghi 123 bàn trong 379 trận khoác áo ba CLB hàng đầu tại Ngoại hạng Anh, đứng trong Top 20 cầu thủ ghi nhiều bàn tại giải.

Sterling từng giành Cậu bé vàng 2014 khi còn thi đấu cho Liverpool, và giành bốn danh hiệu Ngoại hạng Anh, một Cup FA, năm Cup Liên đoàn Anh, một Siêu Cup Anh trong màu áo Man City.

Tuy nhiên, hè này tân HLV Enzo Maresca gạt Sterling khỏi kế hoạch của Chelsea, dù anh còn ba năm hợp đồng. Tiền đạo 29 tuổi từng đàm phán với Man Utd, từ chối đề nghị với lương tuần 853.000 USD từ CLB Saudi Pro League, trước khi cập bến Arsenal vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2024.

Edu cho biết, khi Arsenal có cơ hội tuyển mộ Sterling, ông đã xem cách thi đấu của tiền đạo người Anh, nói chuyện với HLV Mikel Arteta, Phó chủ tịch Tim Lewis và các cầu thủ để biết suy nghĩ của họ về thương vụ tiềm năng này. "Tôi tin Sterling sẽ bổ sung nhiều thứ cho đội", Edu nói tiếp. "Sterling am hiểu, từng nhiều lần vô địch Ngoại hạng Anh và có kinh nghiệm thi đấu ở Champions League. Tôi rất vui khi có cầu thủ như Sterling trong đội hình".

Bản giao kèo giữa Arsenal và Sterling có thời hạn một năm, không kèm điều khoản mua đứt. Chủ sân Emirates cũng không mất phí mượn, và trả dưới 50% tiền lương của Sterling. Theo hợp đồng còn hạn với Chelsea đến năm 2027, ngôi sao tấn công người Anh nhận 430.000 USD mỗi tuần.

Tại CLB mới, Sterling sẽ mặc áo số 10 - từng thuộc về Emile Smith Rowe, cầu thủ đã chuyển đến Fulham. "Gia nhập Arsenal thực sự là cảm giác không thể tin được. Tôi đang rất phấn khích", anh bày tỏ. "Đây là CLB hoàn hảo với tôi. Mọi người sắp được thấy những điều tốt nhất ở tôi".

Sterling là tân binh thứ ba của Arsenal hè này, sau Mikel Merino từ Real Sociedad và Riccardo Calafiori từ Bologna. Họ còn mua đứt thủ thành David Raya từ Brentford, sau hợp đồng cho mượn mùa 2023-2024.

Hồng Duy