Arsenal được dự đoán vô địch Champions League

Siêu máy tính của Opta đưa ra tỷ lệ vô địch Champions League cao nhất cho Arsenal, sau kết quả bốc thăm giai đoạn còn lại ở vòng knock-out.

Theo siêu máy tính Opta, Arsenal có 27,4% cơ hội đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Xếp thứ hai là Bayern với tỷ lệ 14,28%, còn Liverpool đứng ngay sau với 12,83%. Ba vị trí còn lại trong top 6 lần lượt là Man City (10,79%), Barcelona (7,72%) và Chelsea (6,86%).

Saka (đỏ) mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal, trên sân Emirates, London, Anh ngày 1/10. Ảnh: Reuters

Arsenal là đội duy nhất còn nguyên cơ hội "ăn 4" mùa này. Bên cạnh Champions League, "Pháo thủ" vẫn duy trì ngôi đầu suốt thời gian dài tại Ngoại hạng Anh. Cũng ở đấu trường quốc nội, thầy trò Mikel Arteta đã tiến vào vòng 5 FA Cup và chung kết Cup Liên đoàn Anh.

Sau khi toàn thắng ở vòng bảng Champions League, Arsenal chạm trán Leverkusen ở vòng 1/8. Nếu đi tiếp, họ sẽ đối đầu Bodo/Glimt hoặc Sporting Lisbon ở tứ kết. Trong trường hợp vào bán kết, Arsenal sẽ đụng độ một đội đến từ Tây Ban Nha là Barca hoặc Atletico, hay một trong hai đội đồng hương Newcastle hoặc Tottenham. Nhánh đấu này được xem là dễ thở với tỷ lệ 46,17% Arsenal góp mặt ở chung kết.

Cũng theo Opta, Ngoại hạng Anh góp tới 4 CLB trong top 6 đội có nhiều cơ hội vô địch Champions League nhất. Newcastle xếp thứ bảy với tỷ lệ 4,66%, trong khi khả năng lên ngôi của Tottenham rất thấp, đứng thứ 12 và chỉ khoảng hơn 1%.

Trong khi đó, Opta tính toán cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch của PSG là 4,64%, xếp sau cả Newcastle. Một phần nguyên nhân bởi phong độ phập phù ở vòng bảng, cùng màn trình diễn thiếu thuyết phục ở giai đoạn play-off, dù PSG thắng Monaco 5-4. Ngoài ra, thầy trò Luis Enrique còn phải so tài với Chelsea, ĐKVĐ FIFA Club World Cup, ở vòng 1/8. Nếu vào tứ kết, PSG nhiều khả năng đụng Liverpool.

Các trận lượt đi vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/3; lượt về vào ngày 17 và 18/3. Tứ kết diễn ra hai lượt vào các ngày 7-8/4 và 14-15/4. Vòng bán kết diễn ra vào các ngày 28-29/4 và 5-6/5. Trận chung kết được tổ chức tại Budapest, Hungary, trên sân Puskas Arena, vào ngày 30/5.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 và nhánh đấu Champions League mùa 2025-2026. Ảnh: UEFA

Vy Anh