Arsenal đang hay hơn mùa giải Bất bại?

Không thể tái lập thành tích bất bại như mùa giải Ngoại hạng Anh 2003-2004, nhưng Arsenal đang chơi bóng theo cách gần như không thể bị xuyên thủng.

Arsenal vừa lập kỷ lục sáu trận thắng liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào. Ngay cả đội hình bất bại của Arsene Wenger cũng không thể đạt được trước đây. Cách đây hơn hai thập kỷ, "Pháo thủ" nổi tiếng với lối chơi tấn công đẹp mắt. Giờ đây đoàn quân Mikel Arteta lại chinh phục khán giả bằng sự chắc chắn và lạnh lùng.

Trong 9 trận mùa Ngoại hạng Anh 2025-2026, Arsenal chỉ thủng lưới ba bàn, ít nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Ở Champions League và Cup Liên đoàn Anh, họ vẫn giữ sạch lưới. Tức là họ đã chơi 14 trận trên mọi đấu trường, chỉ lọt lưới ba bàn. Ngay cả Bayern Munich đang giữ kỷ lục thắng 14 trận liên tiếp, cũng đã thủng lưới 10 lần.

Nhóm "ngũ hổ tướng" của Arsenal ở hàng thủ. Từ trái qua: Calafiori, Magalhaes, Raya, Saliba và Timber. Ảnh: Marca

Sau trận thắng Brighton với đội hình dự bị ở vòng bốn Cup Liên đoàn, thủ môn Kepa Arrizabalaga thậm chí nói rằng anh "phải làm việc nhiều hơn David Raya cả tháng nay". Điều đó cho thấy hàng thủ chính thức của Arsenal đang làm tốt thế nào.

Raya, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber và tân binh Riccardo Calafiori thi đấu như một khối thép. Sự ăn ý, kỷ luật và khả năng gây áp lực tập thể khiến đối phương gần như không tìm thấy khoảng trống trong cấm địa Arsenal.

Kể từ khi tiếp quản đội bóng cuối năm 2019, Arteta từng chịu nhiều so sánh với Wenger. Nhưng trong hai mùa gần đây, ông đã định hình một Arsenal khác hẳn. Đội trở nên thực dụng, tổ chức, hiệu quả, thậm chí sẵn sàng hy sinh sự phóng khoáng để đổi lấy danh hiệu.

Ba mùa gần nhất, Arsenal đều có hàng thủ tốt nhất giải. Thủ môn Raya cũng hai năm liền giành Găng Vàng. Nhưng Arteta không dừng ở đó. Ông muốn biến khả năng phòng ngự thành nền tảng chiến thắng, không chỉ là thành tích thống kê.

Kể từ tháng 3/2023, Arsenal chưa từng để đối thủ ghi quá hai bàn trong một trận đấu. Họ trải qua chuỗi hơn 100 trận như vậy, chỉ còn kém kỷ lục của Man Utd thời Alex Ferguson vài trận nữa.

HLV Mikel Arteta sau trận Arsenal thắng Brighton ở Cup Liên đoàn Anh trên sân Emirates, thành phố London, Vương quốc Anh, tối 29/10/2025. Ảnh: Reuters

"Điều đó không đến từ may mắn", Arteta nhận xét. "Chúng tôi tập luyện hàng ngày để hướng đến sự ổn định. Khi tháng 4 hay tháng 5 đến, chúng tôi muốn sẵn sàng cho những trận quyết định".

Nếu phòng ngự là nền tảng, thì những tình huống cố định lại là mũi nhọn giúp Arsenal định đoạt các trận đấu. Dưới trướng chuyên gia bóng chết Nicolas Jover, đội bóng thành London đang biến các quả phạt góc thành vũ khí chết người.

Ở cả hai biên, Arsenal đều có chuyên gia đá phạt. Bukayo Saka và Martin Odegaard phụ trách cánh phải. Declan Rice đảm nhận những pha đá phạt góc ở cánh trái.

Theo thống kê của Athletic, có ba điểm rơi bóng từ mỗi quả phạt góc, là về cột gần, trước cầu môn và cột xa. Saka hiện có tỷ lệ phạt góc thành công cao nhất Ngoại hạng Anh (68%), khi nhắm vào khu vực cột xa. Tỷ lệ này có nghĩa cứ ba quả phạt góc của Saka, lại có hai lần đến được vị trí cầu thủ Arsenal. Ở đó, Magalhaes hoặc Saliba luôn sẵn sàng bật cao đánh đầu.

Tỷ lệ đá phạt góc cao nhất của các cầu thủ ở mỗi khu vực trong cấm địa, tại Ngoại hạng Anh từ mùa 2023-2024. Ảnh: Athletic

Rice dù không đứng đầu ở bất kỳ khu vực nào, lại là người duy nhất góp mặt trong Top 10 ở cả ba vùng trong vòng 5,5 m. Điều đó cho thấy khả năng chuyền bóng chính xác và linh hoạt trong mọi kịch bản.

Kể từ mùa 2023-2024, chỉ có Saka và Rice đá hơn 100 quả phạt góc vào khu vực 5,5 m. "Arsenal hiện tổ chức đá phạt góc tốt nhất giải", cựu tiền vệ nổi tiếng với những tình huống cố định, Morten Gamst Pedersen nói. "Họ tin tưởng tuyệt đối vào người đá phạt. Và khi niềm tin ấy tồn tại, cả đội có thể lao vào 100% sức mạnh, vì biết bóng sẽ đến đúng chỗ".

Nhờ tài năng của Rice và Saka, Arsenal có thể hoán đổi linh hoạt giữa các kiểu phạt góc. Có lúc họ đá nhẹ, để bóng rơi ngay giữa cầu môn, khi thì đá xoáy mạnh tạo đột biến. Hàng thủ đối phương không biết phải chọn vị trí nào để chống đỡ.

Truyền thông Tây Ban Nha gọi Arsenal hiện tại là đội bóng không thể bị xuyên thủng. HLV Pep Guardiola thì ám chỉ "Pháo thủ" chơi như Stoke City ngày trước, tức là ưu tiên phòng ngự và chỉ tấn công nguy hiểm ở những tình huống bóng chết.

Nếu Raya tiếp tục giữ sạch lưới trong hai trận sắp tới gặp Burnley và Sunderland, Arsenal sẽ cân bằng kỷ lục phòng ngự của Chelsea thời Mourinho, 2004-2005, chỉ ba bàn thua trong 11 trận đầu tiên. Dù vậy, điều quan trọng là "Pháo Thủ" duy trì được phong độ đến cuối mùa giải. Nếu không vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, những thống kê trên chỉ là vô nghĩa.

Còn nếu tiếp tục áp đảo giải đấu bằng hàng thủ "không thể bị xuyên thủng", và những tình huống cố định chết chóc, Arsenal sẽ được ví như đội bóng bách chiến, bách thắng.

Hoàng An (theo Marca, Athletic)