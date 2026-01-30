Arsenal có 30% khả năng vô địch Champions League

Arsenal nổi lên là ứng viên vô địch Champions League 2025-2026, theo dự báo mới nhất từ siêu máy tính Opta sau vòng bảng (league phase).

Champions League kết thúc vòng bảng với 24 đội đi tiếp và 12 CLB bị loại. 144 trận đấu đã chứng kiến 487 bàn thắng, trung bình 3,38 bàn thắng mỗi trận, cao hơn toàn bộ 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Arsenal gây ấn tượng mạnh nhất khi toàn thắng tám trận và là đội duy nhất làm được điều đó. Cùng vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh, đoàn quân Mikel Arteta được thống kê Opta đánh giá là đội mạnh nhất thế giới hiện tại.

Tiền đạo Gabriel Jesus (phải) mừng bàn thắng với Leandro Trossard trong trận Arsenal hạ Inter ở lượt áp chót vòng bảng Champions League trên sân San Siro, thành phố Milano, Italy tối 20/1/2026. Ảnh: Reuters

Theo mô phỏng mới nhất của hãng dựa trên 10.000 kịch bản, Arsenal có tới 29,8% khả năng đăng quang Champions League mùa này. Trước khi mùa giải khởi tranh, Arsenal chỉ được đánh giá là ứng viên thứ hai với xác suất vô địch 16%, nhưng phong độ chói sáng ở cả Champions League lẫn Ngoại hạng Anh đã khiến tỷ lệ này tăng gần gấp đôi.

Không chỉ được đánh giá cao ở khả năng vô địch, Arsenal còn có 47,1% cơ hội vào chung kết, điều họ chưa làm được kể từ khi thua Barca năm 2006. "Pháo Thủ" có cơ hội vô địch cao hơn hai đội đứng sau gộp lại, là Bayern Munich (14,9%) và Man City (10,5%).

Bayern từng chỉ được Opta xếp thứ tám hồi đầu mùa (4,3%), nhưng việc đứng nhì bảng, giúp thầy trò Vincent Kompany cải thiện đáng kể vị thế. Bayern đang hướng tới danh hiệu Champions League thứ bảy trong lịch sử, nhưng trận thua Arsenal 1-3 tại London ở vòng bảng khiến họ bị đánh giá thấp hơn hẳn đoàn quân Arteta.

Man City chỉ xếp thứ tám ở vòng bảng, nhưng vẫn duy trì xác suất vô địch tương đối cao, tăng nhẹ so với mức 8,4% trước mùa giải. Tuy nhiên, việc có thể sớm chạm trán những đối thủ mạnh như Real Madrid hoặc Inter Milan ở vòng knock-out là yếu tố bất lợi với đoàn quân Pep Guardiola trong các mô phỏng.

Cơ hội để các đội vào vòng 1/8, tứ kết, bán kết, chung kết và vô địch Champions League 2025-2026, theo Opta sau vòng bảng. Ảnh: Analyst

Liverpool từng là ứng viên số một hồi đầu mùa với 20,4%, hiện rơi xuống vị trí thứ tư với 8,9% khả năng vô địch. Phong độ sa sút tại giải quốc nội khiến thầy trò Arne Slot không còn được đánh giá cao như trước. Chelsea xếp ngay sau với 7,5%, nhờ suất vào thẳng vòng 1/8 với chiến thắng quan trọng trước Napoli ở lượt cuối.

Ở nhóm tiếp theo, Barca (7%), PSG (5,1%) và Newcastle (3,2%) lần lượt được Opta xếp từ thứ sáu đến thứ tám. PSG tiếp tục phải đá play-off và điều này giảm đáng kể khả năng bảo vệ danh hiệu so với mức 12,1% đầu mùa.

Đáng chú ý nhất là Real Madrid. Đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Champions League chỉ có 1,9% cơ hội giành danh hiệu thứ 16, đứng tận vị trí 12 trong bảng xác suất. Đây là hệ quả của việc Real bị đẩy khỏi Top 8 vòng bảng mùa thứ hai liên tiếp và phải đá play-off.

Theo Opta, các đội còn lại như Juventus, Benfica, Dortmund hay Leverkusen chỉ có xác suất vô địch dưới 1%, còn một số CLB bị đánh giá gần như không có cơ hội. Vì thế, Arsenal đang nắm lợi thế lớn nhất để lần đầu bước lên đỉnh châu Âu.

Hoàng An (theo Analyst)