Arsenal Capital Partners tăng cường chuỗi cung ứng lạnh và logistics y tế

MỹArsenal Capital Partners vừa hoàn tất việc mua lại ThermoSafe từ Sonoco Products Company, nhằm mở rộng năng lực trong lĩnh vực công nghệ chuỗi cung ứng lạnh và vận chuyển y tế.

Arsenal - quỹ đầu tư chuyên phát triển các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và y tế cho biết thương vụ này sẽ giúp ThermoSafe mở rộng quy mô hoạt động toàn cầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành dược và công nghệ sinh học.

ThermoSafe dưới quyền sở hữu mới của Arsenal Capital Partners, mở ra cơ hội nâng tầm công nghệ chuỗi cung ứng lạnh. Ảnh: Arsenal Capital Partners

ThermoSafe, có trụ sở tại Arlington Heights, bang Illinois (Mỹ), được biết đến là nhà cung cấp giải pháp bao bì kiểm soát nhiệt độ toàn cầu, đảm bảo quá trình vận chuyển an toàn và hiệu quả cho dược phẩm, vaccine, sinh phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Doanh nghiệp này sở hữu mạng lưới tích hợp dọc, cung cấp các giải pháp vận chuyển ở nhiệt độ lạnh, đông lạnh và nhiệt độ phòng có kiểm soát. Ngoài ra, phòng thí nghiệm ISC Labs của ThermoSafe cung cấp dịch vụ thiết kế, thử nghiệm và kiểm định theo tiêu chuẩn khắt khe của ngành.

Ông George Abd, đối tác vận hành của Arsenal Capital Partners, chia sẻ vị thế dẫn đầu của ThermoSafe trong lĩnh vực chuỗi cung ứng lạnh phù hợp với chiến lược của Arsenal trong việc hợp tác và phát triển các doanh nghiệp, mang lại đổi mới và giá trị bền vững".

"Với nhiều năm kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật trong các lĩnh vực tăng trưởng công nghiệp, chúng tôi mong muốn hợp tác cùng Jim Lassiter và đội ngũ ThermoSafe để tiếp tục củng cố vị thế của công ty như một đối tác mang lại giá trị gia tăng và các giải pháp sáng tạo cho thị trường".

Như Ý (Theo Fleet Owner)