Arsenal 3 lần hưởng lợi từ VAR

AnhArsenal thoát ba quả phạt đền nhờ sai lầm của hệ thống video hỗ trợ trọng tài ở Ngoại hạng Anh, theo đánh giá của Ban xử lý các sự cố (KMI).

Sau mỗi trận Ngoại hạng Anh, KMI sẽ họp để đánh giá công tác trọng tài và xem liệu có sai sót nào xảy ra hay không. Ban này có 5 thành viên gồm: ba người thuộc nhóm cựu cầu thủ và HLV, một đại diện của Ban tổ chức Ngoại hạng Anh và một đại diện của Hiệp hội trọng tài.

Theo kết quả vừa công bố, có 18 lỗi từ VAR đã xảy ra từ đầu mùa này, bằng toàn bộ mùa giải 2024-2025 nhưng ít hơn mùa 2022-2023 (35) và 2023-2024 (31). Trong số đó, Arsenal ba lần được hưởng lợi.

Lần đầu tiên là thắng Everton 1-0 ngày 20/12/2025. Khi đó, trung vệ William Saliba đã đá vào chân Thierno Barry khi tranh chấp trong vòng cấm của Arsenal, nhưng VAR không can thiệp. Ba thành viên của KMI bỏ phiếu đồng thuận rằng VAR mắc sai lầm, khiến chủ sân Goodison Park lỡ cơ hội hưởng phạt đền.

Trung vệ Saliba đá trúng chân cầu thủ Everton, trong trận đấu trên sân Goodison Park. Ảnh chụp màn hình

Lần hai là khi thắng Chelsea 2-1 trên sân Emirates hôm 1/3. Lần này, hệ thống video hỗ trợ trọng tài không can thiệp khi tiền vệ Declan Rice để bóng chạm tay trong vòng cấm, trong lúc bật cao đánh đầu. KMI đạt sự thống nhất tuyệt đối trong tình huống này, với kết quả bỏ phiếu 5-0.

Rice để bóng chạm tay trong trận Arsenal thắng Chelsea 2-1 ở Ngoại hạng Anh hôm 1/3. Ảnh: Sky Sports

Lần gần nhất là trận thắng 1-0 trên sân của Brighton hôm 4/3. Gabriel Martinelli đã có động tác kéo Mats Wieffer trong vòng cấm, nhưng trọng tài và VAR đều bỏ qua. KMI bỏ phiếu với kết quả 4-1 nghiêng về nhận định đó là một quả phạt đền cho đội chủ nhà.

Martinelli dường như đã kéo Mats Wieffer, trong trận Arsenal đấu Brighton trên sân Amex ngày 1/3/2026. Ảnh chụp màn hình

Việc thoát ba quả phạt đền giúp Arsenal tránh được ba trận hòa và nguy cơ mất 6 điểm. Những lần hưởng lợi này đang đem lại lợi thế rất lớn cho "Pháo thủ" trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Mikel Arteta đang dẫn đầu với 70 điểm sau 31 trận, hơn đội xếp thứ hai Man City đến 9 điểm (30 trận).

Quyền tự quyết vì vậy không còn nằm trong tay Man City. Ngay cả khi thắng trận đấu bù và cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 19/4, đội bóng của HLV Pep Guardiola chưa chắc bắt kịp Arsenal.

Bên cạnh Ngoại hạng Anh, Arsenal cũng đang hướng đến ba danh hiệu khác. Họ sẽ đá chung kết Cup Liên đoàn với Man City (ngày 22/3), tứ kết Cup FA với Southampton (4/4) và hai trận tứ kết Champions League với Sporting (8/4 và 14/4).

Thanh Quý (theo Daily Mail)