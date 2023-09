Arnold Schwarzenegger kể tuổi thơ bị bạo hành

Từng bị cha đánh, bắt đứng lên ngồi xuống 200 lần mới được ăn, song Arnold Schwarzenegger nói vẫn yêu thương ông, trong sách sắp ra mắt.

Theo trích đoạn cuốn Be Useful: Seven Tools for Life (ra mắt ngày 10/10) do People đăng, tài tử viết về mối quan hệ phức tạp với cha hồi nhỏ. Dù được mẹ yêu thương, Arnold thường xuyên bị cha đánh và dạy dỗ theo cách nghiêm khắc. Gustav Schwarzenegger - cha Arnold - từng chiến đấu với Đức Quốc xã trong Thế chiến hai, nghiện rượu và trở nên bạo lực sau chiến tranh.

Arnold Schwarzenegger tuổi 76. Ảnh: AFP

Khi còn là thiếu niên, mỗi sáng Arnold phải lấy nước và chẻ củi bất chấp thời tiết, đứng lên ngồi xuống hai trăm lần để được phép ăn sáng. Gustav có tâm trạng thất thường, lúc say rượu không làm chủ được cảm xúc nên đã đánh hai con và vợ. Hai đến ba ngày sau, Gustav có thể cảm thấy hối lỗi và đưa cả nhà đi chơi, mua kem, ôm hôn vợ con.

Khoảng thời gian đó, ông không thể hiện sự thương cảm hay ủng hộ Arnold. Chẳng hạn khi biết con đam mê tập luyện thể hình, ông không tán thành và cho rằng đó là sự tự cao và ích kỷ. Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, Arnold cho biết ghét ở nhà đến mức quyết định bỏ đi năm 18 tuổi và bắt đầu cuộc sống riêng.

Bất chấp những khó khăn thời thơ ấu, tài tử giữ lối suy nghĩ tích cực và không để bản thân suy sụp, lấy đó làm động lực nhằm tiếp tục phát triển. Arnold chưa bao giờ đổ lỗi cho cha và vẫn yêu thương ông. "Tôi luôn giữ những kỷ niệm đẹp về cha, không trách ông ấy về bất kỳ điều gì bởi ông không biết nên làm gì khác khi đó. Cha cũng từng bị đánh khi còn nhỏ nên việc đánh tôi chỉ là thói quen. Sau khi tham gia Thế chiến hai, cha đã lạc lối", tài tử viết trong sách.

Aurelia Jadrny Schwarzenegger (mất năm 1998) và Gustav Schwarzenegger (mất năm 1972). Ảnh: Alamy

Ông nói cảm nhận được tình yêu thương của cha từ những cái ôm và nhận ra trong phần lớn thời gian, Gustav là người bố tốt. Dù những chuyện xảy ra không thú vị hay dễ chịu, Arnold vẫn coi đó là cuộc đời tốt đẹp - nơi ông học được nhiều điều và tìm thấy niềm đam mê, mục đích sống cũng như người thầy đầu tiên.

Trong sách, tài tử cho biết trân trọng quá khứ tổn thương: "Ngay cả với những điều tồi tệ đã xảy ra, tôi vẫn chọn nhớ rằng chúng là một phần quan trọng đã giúp tôi lột xác, đạt được thành công và trở thành người như hiện tại. Nếu tuổi thơ của tôi tốt hơn chút, có lẽ bạn đã không thấy cuốn sách này. Và nếu nó tệ hơn chút, tôi có thể đã trở nên tồi tệ và nghiện rượu giống như anh trai. Tôi thực sự biết ơn cách mình được nuôi dạy".

Trailer "Terminator 2: Judgment Day" Trailer "Kẻ hủy diệt 2: Ngày phán xét". Video: Galaxy Cinema

Arnold Schwarzenegger 76 tuổi, là diễn viên gốc Áo, nổi tiếng với các vai cơ bắp tại Hollywood như Kẻ hủy diệt, Conan the Barbarian, Commando. Trước khi bắt đầu sự nghiệp điện ảnh, ông là vận động viên thể hình chuyên nghiệp, từng bảy lần thắng giải Mr. Olympia trong thập niên 1970. Ông có bốn con với vợ cũ - nhà báo Maria Shriver, gồm: Christina, Katherine Schwarzenegger, Patrick và Christopher, một con trai Baena với người giúp việc.

Thanh Giang