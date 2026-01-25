Arne Slot đổ lỗi cho gió lớn sau trận thua Bournemouth

AnhHLV Arne Slot cho rằng các học trò chỉ có thể tự trách mình, nhưng cũng dẫn ra các yếu tố như gió lớn, lịch đấu dày đặc và cơn bão chấn thương để giải thích cho trận thua Bournemouth 2-3 ở Ngoại hạng Anh.

Pha làm bàn ở những giây cuối cùng của Amine Adli khiến Liverpool nhận thất bại thứ bảy ở Ngoại hạng Anh mùa này. Họ vì vậy vẫn dậm chân ở vị trí thứ tư, kém đầu bảng Arsenal tới 14 điểm. Thầy trò Slot thậm chí có nguy cơ văng khỏi nhóm dự Champions League nếu Man Utd và Chelsea giành chiến thắng tối nay.

Dù khẳng định "người duy nhất đáng trách là chính chúng tôi" về kết quả tại sân Vitality, trong họp báo sau trận, nhà cầm quân Hà Lan không quên nhắc đến những khó khăn của yếu tố ngoại cảnh. "Kết quả lần này có lẽ đã tóm gọn mùa giải của chúng tôi", Slot chia sẻ. "Mỗi thời điểm lại có một vấn đề, luôn có những tình huống kỳ lạ dẫn đến bàn thua. Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình".

"Thành thực mà nói, Bournemouth lẽ ra có thể ghi bàn thắng thứ ba sớm hơn", HLV 47 tuổi nói tiếp. "Một vài cầu thủ của tôi đã hết năng lượng, và tôi không thể chỉ trích họ vì điều đó. Chỉ hai ngày trước, chúng tôi vừa phải đá sân khách ở cúp châu Âu. Chúng tôi là đội duy nhất đá Champions League mà chỉ có hai ngày nghỉ giữa hai trận đấu, lại còn phải làm khách liên tiếp trước một đối thủ có lối chơi cường độ cao nhất giải".

HLV Slot buồn bã rời sân Vitality sau khi Liverpool thua Bournemouth ở vòng 23 Ngoại hạng Anh tối 24/1/2026. Ảnh: Sky Sports

Bên cạnh việc than phiền về lịch thi đấu chồng chéo lên đội hình sứt mẻ, Slot và thủ quân Virgil van Dijk đều nhắc đến yếu tố sức gió sau trận thua. Trung vệ Hà Lan đã có một ngày thi đấu đáng quên dù góp công một bàn. Chính anh phá hụt bóng dẫn đến bàn mở tỷ số của Evanilson, mắc lỗi vị trí khiến bẫy việt vị hỏng hóc trong bàn thua thứ hai, và cuối cùng là bị tác động từ chính đồng đội Curtis Jones trong tình huống hỗn loạn dẫn đến bàn thắng ấn định của Adli.

Chia sẻ với đài Sky Sports, cầu thủ 34 tuổi khẳng định: "Bàn thua đầu tiên là một tình huống rất khó phán đoán trong điều kiện gió thổi rất khó lường. Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm dù đó là một pha bóng không hề dễ xử lý". Trong khi ở bàn thua cuối, trung vệ người Hà Lan cảm nhận được rằng bản thân đã bị cản trở từ phía sau, tin rằng trọng tài và VAR cần can thiệp.

Liverpool thua ở phút bù thứ 5

Cũng đồng tình với lý do thời tiết, Slot bênh vực cậu học trò ở bàn thua đầu tiên. "Thật không công bằng nếu đổ hết lỗi cho Virgil", HLV sinh năm 1978 cho biết. "Các bạn có thể thấy gió đã ảnh hưởng thế nào đến suốt trận đấu không, không chỉ mình cậu ấy gặp khó khăn đâu".

Khó khăn của Liverpool không chỉ nằm ở bảng tỷ số. Trong nỗ lực ngăn chặn bàn mở tỷ số của đối phương, Joe Gomez đã dính chấn thương sau pha va chạm với thủ thành đồng đội Alisson Becker. Khi Gomez gặp nạn, Liverpool buộc phải thi đấu với 10 người trong 9 phút do không chủ động đá bóng ra ngoài để thay người, dẫn đến việc Bournemouth nhân đôi cách biệt.

Van Dijk giải thích: "Chúng tôi quyết định giữ bóng vì đang có quyền kiểm soát, nhưng không may lại để thủng lưới. Thất bại chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu, nhất là với tư cách cầu thủ Liverpool".

HLV Slot thì nói chi tiết hơn: "Bàn thua thứ hai đến khi chúng tôi thiếu người. Gomez muốn cố gắng thi đấu tiếp nhưng không thể. Tôi đã gào lên bảo họ đá bóng ra ngoài nhưng lúc đó đội đang cầm bóng khá thoải mái. Đến khi mất bóng thì mọi chuyện đảo ngược. Tuy nhiên, kể cả khi thiếu người, cách chúng tôi thủng lưới không hẳn là do mất người, mà là do cầu thủ chạy cánh của họ đã gây bất ngờ cho hậu vệ biên của chúng tôi".

Mohamed Salah và các đồng đội tỏ rõ vẻ thất vọng trong trận thua Bournemouth. Ảnh: Reuters

Gomez chính thức gia nhập danh sách bệnh binh vốn đã rất dài của Slot, bao gồm Conor Bradley, Federico Chiesa, Alexander Isak, Ibrahima Konate, Giovanni Leoni và Stefan Bajcetic. Dù tuyên bố không muốn bào chữa, vị thuyền trưởng Liverpool vẫn phải thừa nhận bóng ma chấn thương là lý do họ không thể tái hiện thành công như mùa giải trước.

"Đó không phải là lời bào chữa, một CLB như Liverpool đã quen với mật độ chơi ba trận một tuần. Nhưng vấn đề là chúng tôi phải đá với chừng đó con người. Như các bạn thấy đấy, tôi không để Hugo Ekitike đá chính không phải vì tôi không thích cậu ấy, mà vì tôi chỉ còn đúng một số 9 lành lặn cho những tháng tới. Với mật độ này, tôi buộc phải quản lý số phút thi đấu của cậu ấy".

Trận tiếp theo của Liverpool diễn ra vào tối 28/1, khi tiếp Qarabag FK ở lượt cuối vòng bảng Champions League - nơi họ đang đứng thứ tư với 15 điểm, nhiều khả năng giành một suất vào thẳng vòng 1/8.

Hà Phương tổng hợp