Ariyana Đà Nẵng ưu đãi sự kiện, hội nghị cuối năm

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng giới thiệu gói ưu đãi tiệc Gala Dinner, giá từ 599.000 đồng mỗi khách, hướng đến các doanh nghiệp muốn tổ chức sự kiện tri ân, vinh danh.

Nằm gần bãi biển Đà Nẵng và cách sân bay quốc tế chỉ khoảng 7 km, Ariyana là một trong những địa điểm tổ chức hội nghị, sự kiện quy mô lớn bậc nhất Đà Nẵng. Không gian nơi đây được thiết kế hiện đại, có thể phục vụ từ 200 đến 1.200 khách, phù hợp với nhiều hình thức tiệc, từ hội trường trong nhà đến khu vực ngoài trời.

Không gian tại cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng. Ảnh: Ariyana

Cung hội nghị được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế, cùng đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp, giúp mỗi buổi tiệc trở thành trải nghiệm trọn vẹn. Vị trí thuận lợi, dịch vụ tận tâm và phong cách tổ chức tinh tế tạo nên dấu ấn riêng cho các chương trình tổ chức tại đây.

Trong thời gian từ ngày 1/10 đến ngày 31/3/2026, Ariyana triển khai gói ưu đãi dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi.

Mức giá 599.000 đồng mỗi khách bao gồm các hạng mục như sân khấu tiêu chuẩn, trang trí hoa tươi, thức uống chào đón và một số quyền lợi bổ sung tùy theo quy mô đoàn.

Khu nghỉ dưỡng Furama Resort Đà Nẵng. Ảnh: Ariyana

Với nhóm từ 700 khách, doanh nghiệp được tặng voucher nghỉ dưỡng tại Furama Resort Đà Nẵng. Đoàn từ 600 khách trở lên sẽ được bố trí đội ngũ PG đón tiếp. Ngoài ra, khách hàng còn được giảm 20% đồ uống theo thực đơn tiêu chuẩn, giảm 25% gói bia hai giờ và chi phí chuẩn bị trước một ngày.

Chương trình không áp dụng cho các dịp lễ như Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Đại diện Ariyana cho biết, ưu đãi này được thiết kế nhằm mang đến lựa chọn tiệc cuối năm sang trọng, tiết kiệm và ghi dấu ấn cho mỗi doanh nghiệp.

Không gian sân khấu sự kiện tại Ariyana Đà Nẵng. Ảnh: Ariyana

Với cơ sở vật chất hiện đại và dịch vụ đồng bộ, Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng cho những sự kiện tầm cỡ và các bữa tiệc vinh danh mang đậm dấu ấn doanh nghiệp.

Thái Anh