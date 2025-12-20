Arita khởi công dự án chung cư Triton Quy Nhon

Dự án Triton - Quy Nhon Sky Residence có diện tích hơn 7.000 m2 tại Gia Lai, tổng vốn đầu tư trên 3.500 tỷ, được quy hoạch theo mô hình chung cư cao cấp.

Sự kiện khởi công được tổ chức tại khu đất 72B Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, ngày 19/12. Buổi lễ quy tụ hơn 150 khách mời là đại diện lãnh đạo địa phương, các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, tổng thầu xây dựng cùng các đối tác.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương ghi nhận vai trò của các dự án chung cư cao cấp, được đầu tư bài bản trong việc bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cao, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Việc Triton - Quy Nhon Sky Residence chính thức khởi công được đánh giá là phù hợp với định hướng phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo tỉnh cùng đại diện chủ đầu tư và các đối tác thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Công ty Cổ phần Arita

Trong khuôn khổ buổi lễ, chủ đầu tư ký kết hợp đồng tổng thầu xây dựng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Khang Thành. Hoạt động ký kết thể hiện cam kết của các bên trong việc bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng thi công, tiến độ triển khai dự án. Theo đại diện chủ đầu tư, việc lựa chọn tổng thầu có năng lực và kinh nghiệm là yếu tố then chốt nhằm kiểm soát chất lượng công trình ngay từ giai đoạn đầu, đặc biệt đối với dự án cao cấp quy mô lớn tại khu vực trung tâm đô thị.

Chủ đầu tư ký kết với tổng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Khang Thành. Ảnh: Công ty Cổ phần Arita

Ông Trần Ngọc Hà, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Arita cho biết, song song với việc xây những công trình chất lượng, doanh nghiệp luôn xác định trách nhiệm với cộng đồng là một phần trong quá trình phát triển. Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai vừa chịu những ảnh hưởng từ thiên tai, bão lũ, ngay tại lễ khởi công, chủ đầu tư chung tay ủng hộ 500 triệu đồng tới bà con nhân dân, thể hiện sự sẻ chia, cam kết đồng hành lâu dài cùng tỉnh trong quá trình ổn định và phát triển bền vững.

Chủ đầu tư ủng hộ đồng bào tỉnh Gia Lai 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Công ty Cổ phần Arita

Triton - Quy Nhon Sky Residence là dự án nhà ở chung cư hỗn hợp do Công ty Cổ phần Arita làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất có diện tích hơn 7.000 m2 tại số 72B Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Dự án có tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng, được quy hoạch theo mô hình chung cư cao cấp, chú trọng đến chất lượng không gian sống, tính kết nối và sự hài hòa với cảnh quan tự nhiên của đô thị biển.

Theo quy hoạch, công trình gồm 4 tầng hầm và 48 tầng nổi, với chiều cao dự kiến hơn 181,9 m sau khi hoàn thành. Dự án được định hướng trở thành tòa chung cư cao nhất tại tỉnh Gia Lai, đồng thời là điểm nhấn kiến trúc mới tại khu vực trung tâm. Với lợi thế chiều cao và vị trí, công trình được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị theo hướng hiện đại, khai thác hiệu quả không gian theo chiều cao.

Phối cảnh dự án Triton - Quy Nhon Sky Residence. Ảnh: Công ty Cổ phần Arita

Dự án có vị trí "tựa sơn hướng thủy", nằm trên cao độ thuận lợi, mở rộng tầm nhìn hướng biển và thừa hưởng cảnh quan tự nhiên đặc trưng của khu vực. Theo chủ đầu tư, yếu tố địa hình và vị trí đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm sống, đặc biệt với phân khúc chung cư cao cấp tại đô thị biển.

Song song với quy mô xây dựng, Triton - Quy Nhon Sky Residence được định hướng phát triển hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và kết nối cộng đồng cư dân. Các tiện ích như hồ bơi bốn mùa, Sky Garden, không gian sinh hoạt cộng đồng và các khu chức năng được tích hợp nhằm nâng cao chất lượng sống trong môi trường đô thị hiện đại. Công trình cũng dự kiến bố trí hai bãi đáp trực thăng trên đỉnh tòa nhà theo thiết kế, phê duyệt triển khai, tạo điểm nhấn về mặt kỹ thuật và tiêu chuẩn phát triển của công trình.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án hướng đến việc cung cấp không gian an cư cao cấp, còn góp phần hình thành phong cách sống hiện đại, nơi biển vừa là cảnh vừa trở thành một phần của nhịp sống hằng ngày. Triton - Quy Nhon Sky Residence được kỳ vọng góp phần nâng cao tiêu chuẩn chung cư cao cấp tại tỉnh Gia Lai, thu hút cư dân và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực trung tâm đô thị biển trong thời gian tới.

Hoàng Đan