Thương hiệu Aristino trình làng BST "Tiếp nối huyền thoại" mùa Thu Đông này, dùng di sản văn hóa bản địa khắc họa khí phách, bản lĩnh, khát vọng người Việt.

BST Thu Đông 2025 lấy cảm hứng từ hải trình ra khơi, nâng tầm họa tiết đan lát thành biểu tượng. Qua từng thiết kế, Aristino biến nét đẹp tre nứa dân gian thành điểm nhấn thời trang đương đại, qua đó tôn vinh bản sắc Việt và phản ánh tinh thần kết nối truyền thống, sáng tạo.

Cuộc ra khơi tạo cảm hứng sáng tạo BST "Tiếp nối huyền thoại". Ảnh: Aristino

Vượt khỏi vai trò chi tiết trang trí mang tính biểu tượng, họa tiết đan lát trở thành ngôn ngữ kể chuyện, sợi chỉ đỏ xuyên suốt bộ sưu tập. Đây cũng là nền tảng để BST được xây dựng như "bản hùng ca thị giác", gồm ba chương. Trong video giới thiệu BST, mỗi chương là một lát cắt về hành trình thành công của người đàn ông:

Aristino ra mắt BST Thu Đông 2025 chủ đề 'Tiếp nối huyền thoại' TVC giới thiệu BST Thu Đông 2025, chia ba chương. Video: Aristino

Chương một: "Ấp ủ - khởi nguồn từ mái nhà"

Chặng đầu tiên gợi mở qua hình ảnh mái nhà - ám chỉ sự khởi đầu, nơi ngọn lửa đầu tiên được nhen nhóm, thai nghén lý tưởng và vun đắp ước vọng. Trong không gian ấy, người đàn ông học cách nuôi dưỡng nội lực, gom góp niềm tin, để từ tổ ấm bình yên vươn ra những chân trời rộng lớn.

Biểu tượng mái nhà từ họa tiết đan lát được ví von là nơi khởi nguồn của những khát vọng. Ảnh: Aristino

Chương hai: "Chuẩn bị - đan kết bản lĩnh, chắt lọc từng trải nghiệm"

Cảnh người đàn ông lặng lẽ đan những sợi dây thành họa tiết đan lát ẩn dụ anh đang đan từng mảnh ghép đời mình. Đó là sự chắt lọc tri thức, trải nghiệm hun đúc thành bản lĩnh, ý chí được mài giũa qua năm tháng. Từng sợi, nút thắt đan kết thành sức mạnh tiềm ẩn, sẵn sàng bùng nổ khi thời khắc ra khơi đến.

Chương ba: "Ra khơi - bứt phá giữa biển lớn"

Chương này khắc họa phút giây bản lĩnh được "thử lửa". Người đàn ông đối mặt đầu sóng, ngọn gió nhưng vẫn vững vàng trên hành trình viễn du. Khó khăn không khiến anh chùn bước, ngược lại trở thành nhịp trống khải hoàn thôi thúc tiến lên. Giữa hải trình, anh không ngừng dịch chuyển để sáng tạo, bứt phá, mong chạm những đỉnh cao mới. Nhà sản xuất mong nhấn mạnh thông điệp: "Thành công không chỉ là điểm đến mà là cuộc phiêu lưu bất tận của một tâm hồn kiêu hãnh".

Tách biệt câu chuyện biểu tượng, phần thiết kế tiếp tục thể hiện hướng đi chiến lược của thương hiệu trong phân khúc thời trang cao cấp ứng dụng. Các sản phẩm giữ tinh thần thanh lịch, hiện đại, đồng thời tối ưu sự thoải mái cho người mặc qua phom dáng rộng rãi, linh hoạt.

Các mẫu jacket, blazer, sweatshirt hay coat được xử lý kỹ kiểu dáng lẫn chất liệu nhằm tăng vẻ ngoài lịch lãm nhưng vẫn phù hợp trong nhiều hoàn cảnh - từ công sở, gặp gỡ đối tác đến dịp cuối tuần.

Gam chủ đạo của BST là sắc trầm ấm như nâu gỗ, xanh rêu, đen than, phản ánh tinh thần của đất, rừng lẫn chiều sâu nội lực. Các màu thời thượng hơn như xanh navy, xám lạnh hay xanh cổ vịt tăng tính ứng dụng, thể hiện sự giao thoa giữa bản sắc Việt và tinh thần quốc tế.

Họa tiết đan lát được xử lý đa dạng qua các kỹ thuật mới như jacquard, in nổi, dập khuôn trên da, embos, qua đó tạo chiều sâu thị giác, đồng thời giữ tính thẩm mỹ, gợi mở về văn hóa truyền thống. Các chi tiết như lớp lót áo, cúc, túi cơi... được chăm chút kỹ lưỡng, mang lại cảm giác thủ công nhưng sang trọng, đúng tinh thần tôn vinh văn hóa trong từng chi tiết mà Aristino theo đuổi.

Họa tiết đan lát được áp dụng cho quần, áo, phụ kiện. Ảnh: Aristino

Tiếp nối huyền thoại là bước tiến tiếp theo trong hành trình xây dựng ngôn ngữ thiết kế của Aristino: đặt giá trị văn hóa dân tộc làm trung tâm. Trong thời đại yếu tố "câu chuyện" và "bản sắc" trở thành tiêu chí đánh giá sản phẩm cao cấp, thương hiệu không chạy theo xu hướng nhất thời, mà đi sâu vào di sản để kiến tạo sự khác biệt, bền vững.

"Mã nhận diện" đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, giúp thương hiệu đi vào tiềm thức khách hàng. Với Aristino, họa tiết đan lát giữ vị trí then chốt. "Không phô trương, không gây choáng ngợp nhưng đủ tạo dấu ấn thanh lịch, vững vàng", người đại diện nhận định. Lựa chọn này cũng phản ánh định hướng, chiến lược dài hạn của đơn vị: trở thành thương hiệu nội địa tiên phong kết hợp di sản văn hóa Việt với tư duy thiết kế đương đại.

Giám đốc sáng tạo thương hiệu Aristino lý giải giữa làn sóng tiêu dùng "tự hào nội địa" lên ngôi, Tiếp nối huyền thoại và các bộ sưu tập đậm dấu ấn Việt có ý nghĩa hơn cả thời trang, có thể đánh thức ký ức văn hóa, truyền niềm tin mới vào chất lượng, tinh thần và năng lực sáng tạo của sản phẩm nước nhà ở thị trường cao cấp.

"Trong bối cảnh ngành thời trang ngày càng sôi động, sự nhất quán về định hướng phát triển, triết lý thiết kế có thể giúp Aristino tạo dấu ấn ở phân khúc cao cấp. Xa hơn, đó là nền tảng để thương hiệu nội địa đủ tự tin vươn ra quốc tế bằng ngôn ngữ văn hóa, bản lĩnh và lòng tự hào dân tộc", người đại diện nói thêm.

Đông Vệ