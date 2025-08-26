Aristino gắn kết cộng đồng qua thời trang dịp Quốc khánh

Aristino triển khai loạt hoạt động gắn kết người tiêu dùng lẫn cộng đồng dịp 80 năm Quốc khánh, tặng nhiều áo, mũ in cờ đỏ sao vàng.

Chương trình tặng quà dịp 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại các showroom trên toàn quốc. Hoạt động cũng là cách thương hiệu truyền tải tinh thần "mặc lên văn hóa, sống trong di sản" - slogan quen thuộc hơn thập niên qua.

Cụ thể với hóa đơn từ 2,5 triệu đồng, người tiêu dùng được tặng mũ cờ đỏ sao vàng phiên bản giới hạn. Từ 3,5 triệu đồng, quà tặng nâng cấp thành bình giữ nhiệt cao cấp họa tiết đan lát.

Quà tặng dịp 2/9. Ảnh: Aristino

Ngoài ra, khi ghé thăm showroom Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình và Hưng Yên, tín đồ thời trang còn nhận thêm quạt cầm tay, "vòng tay yêu nước" mà không yêu cầu phát sinh đơn hàng.

"Các món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn, góp phần khơi gợi niềm tự hào về đất nước và văn hóa dân tộc", đại diện thương hiệu lý giải.

Không dừng ở vật phẩm tặng kèm, Aristino kết hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung triển khai hoạt động đặc biệt: tặng tranh chân dung Bác Hồ làm hoàn toàn từ mây tre đan của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung (làng nghề Phú Vinh, Hà Nội) cho Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.

Bức chân dung Bác Hồ từ mây tre đan. Ảnh: Aristino

Tác phẩm chân dung Bác Hồ sẽ được đấu giá, toàn bộ kinh phí xung Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, góp phần mang lại cơ hội, niềm tin cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Đình Thi, đại điện thương hiệu, nhấn mạnh: "Hoạt động kết hợp giữa thời trang, âm nhạc cùng làng nghề thủ công truyền thống là định hướng bền vững và trách nhiệm xã hội của chúng tôi".

Dịp này, Aristino ra mắt video Tiếp nối huyền thoại ứng dụng công nghệ AI, tái hiện hình ảnh tre làng - biểu tượng kiên cường. Cây tre gắn bó làng quê, ký ức nhiều thế hệ, là phép ẩn dụ cho sức sống mạnh mẽ của dân tộc Việt. Dựa vào đó, thương hiệu giới thiệu các chất liệu, họa tiết mới lấy cảm hứng từ cấu trúc tre đan, truyền tải tinh thần "đan nên dáng hình Việt" trong từng thiết kế.

Aristino ra mắt video 'Tiếp nối huyền thoại' Video hưởng ứng 80 năm Quốc khánh 2/9, chủ đề "Tiếp nối huyền thoại". Video: Aristino

Theo ông Nguyễn Đình Thi, từ ngày đầu, ban lãnh đạo xác định phát triển thương hiệu thời trang nam cao cấp dựa trên sự kết hợp tinh hoa di sản và phong cách đương đại. "Qua hình ảnh tre - biểu tượng cho tinh thần tự lực, kiên cường, thích ứng và vươn lên, chúng tôi mong lan tỏa giá trị ấy qua loạt sản phẩm lẫn hoạt động cộng đồng", ông nói.

Nhiều năm qua, đơn vị đẩy mạnh chuỗi hoạt động thiện nguyện. Các chiến dịch Wear. Care. Share hay đồng hành các nghệ nhân làng nghề góp phần gắn kết nhãn hàng với giá trị văn hóa bền vững.

"Qua chuỗi hoạt động dịp Quốc khánh, chúng tôi muốn khẳng định vai trò của một thương hiệu Việt: vừa sáng tạo trong thiết kế, vừa tiên phong trách nhiệm xã hội, kỳ vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng", ông Nguyễn Đình Thi nói thêm.

Đông Vệ