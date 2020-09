Aria Vũng Tàu thêm sức bật khi về tay Tập đoàn Danh Khôi

Gia nhập Tập đoàn Danh Khôi sau vụ sáp nhập của chủ đầu tư Cotec Asia, Aria Vũng Tàu Hotel & Resort có thêm sức bật trên thị trường nghỉ dưỡng.

Ra đời năm 2006, Danh Khôi hiện là một trong những đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam với 10 công ty con và công ty liên kết quy mô hàng nghìn nhân sự, hoạt động kinh doanh dịch vụ và đầu tư bất động sản.

Tiềm lực tài chính mạnh và bề dày kinh nghiệm gắn liền với những vụ M&A đình đám và các dự án quy mô lớn giúp Danh Khôi mang đến "sức sống mới" cho dự án Aria Vũng Tàu Hotel & Resort nói chung và block Aquamarine nói riêng. Đây cũng được xem là yếu tố góp phần tạo nên giá trị cho sản phẩm trong thời điểm thị trường nhiều biến động.

Dự án Aria Vũng Tàu Hotel & Resort tọa lạc trên cung đường 3/2 - một trong những cung đường "resort" đẹp nhất Vũng Tàu. Ảnh phối cảnh: Danh Khôi.

Trong thời gian ngắn, Danh Khôi đã tiến hành sáp nhập hàng loạt công ty con để phát triển nhiều dự án trải dài khắp cả nước, trong đó có Cotec Asia - chủ đầu tư Aria Vũng Tàu.

Nhiều chuyên gia nhận định, việc sáp nhập giữa Tập đoàn Danh Khôi và Cotec Asia giúp tập đoàn này tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng so với phát triển từ đầu một dự án tương tự. Dự án cũng sở hữu sức hút lớn với thương hiệu mạnh trong ngành bất động sản như Danh Khôi.

Bên cạnh đó là các thương vụ M&A đình đám như dự án Sun Frontier với tên mới là The Royal - Boutique & Condo Da Nang, dự án Đà Nẵng Hotel And Resort Đà Nẵng với tên mới là Aria Đà Nẵng Hotel & Resort (Aria Đà Nẵng), khu dân cư Cồn Tân Lập được định hình thành dự án đẳng cấp với tên gọi The Aston Luxury Residence Nha Trang...

Chủ đầu tư này cũng minh bạch thông tin pháp lý về dự án để khách hàng yên tâm xuống tiền. Nguồn lực tài chính mạnh cũng là một yếu tố góp phần vào thành công của dự án, bên cạnh chất lượng, quy mô, tiến độ xây dựng, tiện ích...

Vì vậy, thông tin dự án Aria Vũng Tàu về tay Tập đoàn Danh Khôi đã thu hút nhà đầu tư đang quan tâm dự án. Sự tham gia của tập đoàn này hứa hẹn đưa dự án lên tầm vóc mới, mang đến nhiều giá trị đầu tư giàu tiềm năng tại thành phố du lịch Vũng Tàu trong năm 2020.

Những yếu tố đột phá tại block Aquamarine

Vừa qua, khu căn hộ nghỉ dưỡng Aquamarine thuộc dự án Aria Vũng Tàu Hotel & Resort đã tạo tiếng vang, thổi "làn gió mới" vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Vũng Tàu. Dự án thu hút hàng nghìn nhà đầu tư tìm về tham quan, tiếp cận thông tin, nhờ ưu thế căn hộ diện tích lớn và vị trí mặt tiền biển.

Block Aquamarine với số lượng giới hạn chỉ 126 căn mặt tiền biển thu hút nhà đầu tư. Ảnh: Danh Khôi.

Ông Nguyễn Hữu Thuận - Tổng giám đốc DKRT, thành viên Tập đoàn Danh Khôi cho biết, block Aquamarine thuộc dự án Aria Vũng Tàu Hotel & Resort gia tăng sức hút và tiềm năng khi về tay doanh nghiệp này.

"Đây là bước tiến quan trọng cho dự án. Tiềm năng đắt giá từ dự án cộng hưởng với tiềm lực tài chính mạnh từ tập đoàn hứa hẹn đưa Aquamarine thành sự lựa chọn tốt cho nhà đầu tư đang tìm kiếm kênh đầu tư bền vững và an tâm", ông Nguyễn Hữu Thuận nói.

Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thành các hạng mục, DKRT cũng từng bước chuẩn bị triển khai block C với định hướng trở thành khu nhà hàng - khách sạn theo chuẩn 5 sao đầu tiên tại bãi biển Chí Linh, quản lý vận hành bởi các đối tác hàng đầu thế giới. Sau khi block C được triển khai xây dựng, khu phức hợp nghỉ dưỡng Aria Vũng Tàu có thể nâng tầm giá trị nhờ thừa hưởng nhiều yếu tố hút nhà đầu tư như tiện ích hiện đại.

Block Aquamarine cũng đã cất nóc giúp nhà đầu tư an tâm về pháp lý và tiến độ sinh lời trong tương lai. Điều này còn thể hiện uy tín, tiềm lực tài chính và năng lực triển khai của chủ đầu tư. Cùng với đó, người mua có thể trực tiếp trải nghiệm nhà mẫu và kiểm chứng chất lượng thi công trước khi quyết định xuống tiền.

Nhà mẫu căn hộ Aquamarine giúp nhà đầu tư trải nghiệm thực tế và cảm nhận không gian nghỉ dưỡng cao cấp tại thành phố biển. Ảnh: Danh Khôi.

Anh Thanh Hoàng, nhà đầu tư từ TP HCM cho biết, anh ấn tượng với tiến độ xây dựng của dự án khi các block đang dần hoàn thiện, trải nghiệm không gian nhà mẫu với tầm nhìn hướng biển ngoạn mục.

"Tôi chờ đón thông tin chính sách bán hàng mới nhất trong giai đoạn mở bán sắp tới. Tôi kỳ vọng một sự bứt phá trong chính sách bán hàng từ chủ đầu tư mới để quyết định xuống tiền vì số lượng căn hộ không còn nhiều và tiến hành khai thác cho thuê", anh Thanh Hoàng nói.

Aquamarine được cho là cơ hội đầu tư phù hợp hiện tại nhằm đón đầu đà hồi phục của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong tương lai. Dự án dự kiến bàn giao vào quý I/2021.

Minh Anh