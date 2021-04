Aria Đà Nẵng hưởng lợi từ mô hình kinh tế đêm

Kinh tế đêm được xem bệ phóng đưa bất động sản nghỉ dưỡng bứt phá năm 2021, tạo thêm lợi thế cho những dự án giàu thực lực như Aria Đà Nẵng.

Doanh thu 'tỷ đô' từ phát triển kinh tế đêm

Theo phân tích của các chuyên gia, các trung tâm mua sắm hoạt động suốt ngày đêm, tour tham quan thành phố ban đêm, chợ đêm, các sự kiện triển lãm, vui chơi giải trí, tuyến phố ẩm thực... là những hoạt động kinh tế mang lại nguồn doanh thu lớn cho nhiều thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới. Đầu tư vào mô hình "thành phố không ngủ" giúp thu hút lượng lớn khách du lịch, đem về doanh thu "tỷ đô".

Tại Mỹ, nhiều thành phố đã gia nhập danh sách dẫn đầu về mô hình kinh tế đêm toàn cầu từ sớm với doanh thu hàng chục tỷ USD từ du lịch mỗi năm. Đơn cử tại New York, các ngành kinh tế đêm đã mang về doanh thu 35,1 tỷ USD vào năm 2016. Trong khi đó theo báo cáo của tập đoàn Kiểm toán Ernst & Young, nền kinh tế đêm của London cán mốc 66 tỷ bảng Anh vào năm 2014, với mức tăng trưởng 2,2% - cao hơn doanh thu từ kinh tế ban ngày.

Mô hình kinh tế đêm là đòn bẩy giúp du lịch mang về doanh thu "tỷ đô". Ảnh: Shutterstock.

Trong khi đó, các quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan... cũng đã hình thành nhiều khu kinh tế đêm để khai thác tối đa công suất nghỉ dưỡng và doanh thu du lịch.

Nhà đầu tư đón đầu tiềm năng căn hộ du lịch

Việt Nam tuy mới bắt đầu triển khai mô hình kinh tế đêm nhưng đã có những chủ trương phát triển bài bản, hướng đến lâu dài, tập trung vào các thị trường du lịch dẫn đầu. Trong đó, Đà Nẵng là một trong ba thành phố được phép đầu tư xây dựng tổ hợp giải trí đêm. Mới đây, đề án phát triển kinh tế đêm Đà Nẵng đã được triển khai. Mở đầu là chương trình Đà Nẵng về đêm - Danang By Night dự kiến khai trương dịp 30/4, đưa các chương trình, dịch vụ quảng bá rộng rãi đến du khách. Bên cạnh đó thành phố bắt đầu triển khai các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí về đêm tại khu vực bãi biển Mỹ An, hình thành khu phố hải sản tại đường Nguyễn Văn Thoại và Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa.

Các chuyên gia nhận định, du khách được trải nghiệm đa dạng hoạt động vui chơi giải trí 24/7 có thể sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho việc trải nghiệm, đồng thời các hoạt động thương mại dịch vụ "không ngủ" giúp kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch. Theo đó các dự án bất động sản nghỉ dưỡng kế cận khu vực thí điểm kinh tế đêm như dọc sông Hàn hoặc cung đường ven biển Trường Sa - Võ Nguyên Giáp thuộc quận Ngũ Hành Sơn sẽ được hưởng lợi, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy công suất phòng không chỉ trong các mùa cao điểm.

Kinh tế đêm giúp các dự án tọa lạc trên cung đường Trường Sa - Võ Nguyên Giáp hưởng lợi lớn. Ảnh phối cảnh dự án Aria Đà Nẵng.

Trường Sa - Võ Nguyên Giáp là trục đường di sản nối liền Đà Nẵng và Hội An, quy tụ hơn 30 thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới, tạo nên hệ sinh thái resort 4-5 sao với tầm nhìn đẹp, hướng ra biển Non Nước - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh do Forbes bình chọn. Tại cung đường này, tập đoàn Danh Khôi hiện triển khai dự án tổ hợp căn hộ du lịch, biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng biển Aria Đà Nẵng Hotel & Resort.

Aria Đà Nẵng tích hợp đầy đủ các tiện ích thời thượng phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp làm việc cho khách hàng trẻ có lối sống năng động. Trong đó, dòng căn hộ du lịch Condosuites đa dạng của dự án được dự đoán hút khách nhờ thể hiện tinh thần phóng khoáng, phong cách cá tính, đáp ứng thị hiếu của nhóm khách hàng mục tiêu thuộc thế hệ Millennials (8X, 9X) và Centennials (10X). Các căn hộ này được thiết kế theo hai tiêu chuẩn: phòng Suite hạng mức tiêu chuẩn (bàn giao nội thất cơ bản đáp ứng trải nghiệm "staycation" lưu trú ngắn ngày) và hạng mức cao cấp (nội thất Vogue thích hợp nghỉ dưỡng - cho thuê theo phong cách Art Retro).

Theo các chuyên gia, mối quan hệ "cộng sinh" giữa nền kinh tế đêm với căn hộ du lịch sẽ giúp nhà đầu tư gia tăng khả năng sinh lời. Điều này sẽ được thể hiện rõ nét trong thời gian tới, khi du khách trong nước và quốc tế bắt đầu quay trở lại Đà Nẵng.

Aria Đà Nẵng với căn hộ du lịch thời thượng.

Đón đầu chính sách phát triển kinh tế đêm của Đà Nẵng, Aaria Đà Nẵng Hotel & Resort dự kiến ra mắt trong quý II, đúng thời điểm nguồn cung căn hộ du lịch khan hiếm. Đây là những lý do giúp dự án vào tầm ngắm của các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

