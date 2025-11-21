Argentina từng suýt mất Messi vào tay Tây Ban Nha

Cựu HLV Jose Pekerman cho biết một trận giao hữu gấp rút hồi năm 2004 giúp Argentina giữ chân Lionel Messi, trước khi anh có thể khoác áo đội trẻ Tây Ban Nha theo thủ tục FIFA lúc đó.

Tại Ole Summit 2025 tổ chức ở Usina del Arte, Buenos Aires ngày 19/11, Pekerman lần đầu kể chi tiết chiến dịch hậu trường từng giúp giữ Messi gắn bó trọn đời với "Albiceleste".

Khi sang châu Âu năm 2004 để học hỏi và cập nhật phương pháp huấn luyện, ông nhận được thông tin rằng ban huấn luyện Tây Ban Nha đánh giá rất cao Messi - người từng thi đấu nổi bật tại một giải U17 ở Phần Lan trong màu áo đội trẻ Tây Ban Nha. Tại thời điểm đó, các thủ tục để Messi dự U20 World Cup cho Tây Ban Nha gần như đã hoàn tất.

Theo quy định FIFA lúc bấy giờ, chỉ cần thi đấu cho một đội tuyển trẻ, cầu thủ sẽ không thể đổi sang quốc gia khác. "Tây Ban Nha nói rằng nếu có Messi, họ sẽ vô địch", Pekerman nhớ lại. "Tôi biết ngay đó là cầu thủ của tương lai, một món quà của bóng đá Argentina. Nhưng chúng tôi phải hành động thật nhanh".

HLV Jose Pekerman (trái) chỉ đạo Lionel Messi khi còn dẫn dắt tuyển Argentina dự World Cup 2006. Ảnh: Marca

Pekerman lập tức liên lạc với Hugo Tocalli - HLV đội U20 Argentina thời điểm đó - để triển khai một kế hoạch "chạy đua với thời gian". Tocalli đã hoàn tất danh sách dự giải U20 Nam Mỹ, nên không thể đăng ký thêm Messi. Phương án duy nhất là tổ chức một trận giao hữu, đưa Messi vào sân, ký biên bản thi đấu và gửi cho FIFA. "Chỉ cần thế là Tây Ban Nha không còn cơ hội nữa", Pekerman nói.

Sau khi báo cáo với Chủ tịch liên đoàn Julio Grondona, Pekerman yêu cầu trận đấu phải được tổ chức tại sân Argentinos Juniors - nơi Diego Maradona từng tỏa sáng, như một biểu tượng trao lại ngọn đuốc cho thế hệ mới.

Ngày 29/6/2004, Argentina đá giao hữu với Paraguay, thắng 8-0. Messi vào sân đầu hiệp hai, ghi một bàn và kiến tạo một bàn, chính thức gắn bó tương lai quốc tế với màu áo Argentina.

Từ trận đấu ấy, Messi viết nên hành trình vĩ đại: ghi 115 bàn qua 196 trận, đoạt hai Copa America và đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2022. "Phần còn lại là lịch sử của Argentina", Pekerman nói, khẳng định chiến dịch bí mật nhằm giữ chân Messi năm 2004 là một trong những quyết định quan trọng nhất sự nghiệp của ông.

Lionel Messi, 17 tuổi, giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất khi Argentina vô địch FIFA World Youth Championship năm 2005. Ảnh: FIFA

Pekerman được xem như một biểu tượng trong công tác đào tạo trẻ ở Argentina. Trong hơn một thập kỷ làm việc ở các đội tuyển trẻ, ông giúp Argentina giành ba chức vô địch trẻ thế giới (FIFA World Youth Championship) và hai danh hiệu U20 Nam Mỹ, đặt nền móng cho một thế hệ tài năng mới.

Lên nắm đội tuyển quốc gia giai đoạn 2004-2006, ông đưa Argentina vào tứ kết World Cup 2006 và giành vị trí Á quân Confederations Cup 2005. Pekerman cũng chính là người trao cơ hội ra mắt đội tuyển Argentina cho Messi, khi đó 18 tuổi.

Hồng Duy (theo AS, Marca)