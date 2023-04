Argentina nâng lãi suất lên hơn 80%

Lạm phát 104% trong tháng 3 khiến Ngân hàng Trung ương Argentina phải nâng lãi suất lên 81% - thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Ngân hàng trung ương Argentina hôm 20/4 nâng lãi suất tham chiếu thêm 300 điểm cơ bản (3%), lên 81%. Mức tăng này mạnh hơn dự báo do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng vượt dự kiến, với 104% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi suất tại Argentina hiện cũng thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Argentina gần đây liên tục nâng lãi suất mạnh tay khi phải đối phó lạm phát tăng vọt và dự trữ ngoại hối lao dốc. Dự trữ quốc tế của nước này hiện xuống thấp nhất từ đầu năm, dù đã được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giải ngân khoản vay 5,4 tỷ USD tháng trước.

Một người dân cầm các tờ peso Argentina. Ảnh: Reuters

Trong tháng 3, Argentina thâm hụt thương mại 1,1 tỷ USD - cao nhất gần 5 năm. Xuất khẩu nông sản cũng giảm 34% so với năm ngoái, do hạn hán khiến sản lượng các mặt hàng chủ chốt, như ngô và đậu nành, lao dốc. Đồng peso nước này hiện ở mức thấp kỷ lục so với USD.

Ngân hàng Trung ương Argentina dự báo lạm phát cuối năm nay sẽ lên 110%. Ngân hàng JPMorgan thì cho rằng tốc độ này có thể chạm 130%. Trong thông báo hôm qua, Ngân hàng Trung ương Argentina cho biết "sẽ tiếp tục theo dõi mức tăng giá cả, biến động trên thị trường ngoại hối và tổng cung tiền để điều chỉnh lãi suất".

Bộ trưởng Kinh tế mới của nước này - Sergio Massa đang điều hành cuộc chiến chống lạm phát với cách tiếp cận truyền thống. Ngoài nâng lãi, Massa còn cam kết không yêu cầu ngân hàng trung ương in thêm tiền để phục vụ chi tiêu công năm nay. Đây là nguồn cơn cho lạm phát dai dẳng tại Argentina suốt 2 năm qua.

Hồi tháng 3, Ngân hàng Trung ương Argentina nâng lãi suất thêm 300 điểm cơ bản và kỳ vọng có thể giảm lãi năm nay khi lạm phát hạ nhiệt. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Lạm phát ở đây tăng tốc trở lại, kéo tỷ lệ đói nghèo lên gần 40%. Việc này sẽ khiến Tổng thống Alberto Fernandez gặp bất lợi trong cuộc bầu cử tháng 10.

Argentina đang chạy đua với thời gian để tránh khủng hoảng tiền tệ. Nhà đầu tư nước này đang đôla hóa tài sản do lo ngại chính phủ phá giá nội tệ trước cuộc bầu cử tháng 10.

Hà Thu (theo Reuters, Bloomberg)