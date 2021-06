ARF hoan nghênh ASEAN - Trung Quốc nối lại đàm phán COC

Hội nghị ARF tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định trên Biển Đông và hoan nghênh việc ASEAN - Trung Quốc nối lại đàm phán COC.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng hôm nay dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Quan chức cấp cao Diễn đàn khu vực ASEAN (SOM ARF) được tổ chức theo hình thức trực tuyến, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Trao đổi về tình hình Biển Đông, các đại biểu đã tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, nhấn mạnh những nguyên tắc kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Các nước hoan nghênh nỗ lực của ASEAN và Trung Quốc trong việc nối lại đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) sau thời gian bị gián đoạn do Covid-19, đồng thời kêu gọi COC cần được xây dựng thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tại Hội nghị trực tuyến SOM ARF hôm nay. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Bên cạnh đó, hội nghị ghi nhận một số hoạt động đơn phương tiếp tục làm phương hại tới nỗ lực của các bên, nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố của các bên ở Biển Đông (DOC).

Trong bối cảnh các nước phải tiếp tục tập trung nguồn lực vào cuộc chiến chống Covid-19 và phục hồi sau đại dịch, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh các bên cần tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả DOC, kiềm chế và tránh các hành động đơn phương, làm xói mòn lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình nhằm duy trì môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC.

Đề cao mục tiêu duy trì hòa bình, thịnh vượng và phát triển ở khu vực, các nước khẳng định cần đặt ưu tiên hợp tác vào việc phòng chống và phục hồi sau Covid-19. Từ nhận định vaccine là biện pháp duy nhất để đưa tình hình trở lại bình thường, hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận vaccine công bằng và bình đẳng, thể hiện cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong tiến trình này.

Hội nghị còn hoan nghênh nỗ lực của ASEAN hỗ trợ Myanmar chấm dứt bạo lực, thúc đẩy đàm phán giữa các bên liên quan vì hòa bình, ổn định. Các nước khẳng định ủng hộ ASEAN triển khai Đồng thuận 5 điểm của các lãnh đạo cấp cao tại hội nghị hồi tháng 4 ở Indonesia, nhằm sớm đưa tình hình Myanmar trở lại tình trạng bình thường, theo nguyện vọng và lợi ích của người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã khẳng định tầm quan trọng của ARF, bày tỏ cảm ơn các nước đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, Chủ tịch ARF 2020, xây dựng thành công định hướng phát triển diễn đàn giai đoạn 2020-2025, cũng như lần đầu tiên hệ thống hóa toàn bộ quy trình, quy chế, thủ tục làm việc của ARF.

Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) gồm 25 quốc gia có cùng mối quan tâm đến an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương, được coi là một trong những diễn đàn quan trọng nhất về hợp tác an ninh ở châu Á. Diễn đàn đã bổ sung vào các cơ chế liên minh song phương và đối thoại khác nhau hiện có ở châu Á, củng cố thêm viễn cảnh hợp tác an ninh ở khu vực này.

Ánh Ngọc