Archer BE400 - router Wi-Fi 7 băng tần kép rẻ nhất Việt Nam

Archer BE400 là router Wi-Fi 7 hỗ trợ băng tần kép BE6500 cho tốc độ truyến tải đến 5,6 Gbps rẻ nhất trên thị trường, với giá dưới ba triệu đồng.

Sản phẩm của TP-Link có thiết kế tương tự "đàn em" Acher BE230 - router Wi-Fi 7 đầu tiên tại Việt Nam - nhưng có 6 ăng-ten thay vì 4. Các ăng-ten có khớp quay linh hoạt và trang bị công nghệ Beamforming cho khả năng xác định vị trí thiết bị và tập trung tín hiệu vào chúng, đặc biệt tại những khu vực khó tiếp cận, nhờ đó tăng vùng phủ sóng, độ ổn định và khả năng xuyên tường tốt.

Acher BE400 với thiết kế 6 ăng-ten cho phạm vi phủ sóng lớn. Ảnh: Huy Đức

Với giá từ 2,6 triệu đồng, BE400 là router Wi-Fi 7 chính hãng rẻ nhất hỗ trợ băng tần kép BE6500, tốc độ tối đa 6,5 Gbps, trong khi các sản phẩm tương tự hiện nay đều trên ba triệu đồng. Thiết bị đi kèm công nghệ 4K-QAM giúp tăng lượng dữ liệu có thể truyền tải trên mỗi sóng lên 12 bit so với 10 bit của 1024-QAM trong Wi-Fi 6, từ đó tăng 120% dung lượng dữ liệu và cải thiện tốc độ.

Do hướng tới người dùng gia đình, BE400 tích hợp công nghệ Multi-Link Operation (hoạt động đa kênh) và công nghệ Maximum Resource Utilization (tối đa hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên), cho phép truyền dữ liệu với các thiết bị hỗ trợ Wi-Fi 7 qua nhiều băng tần cùng lúc, đồng thời tối ưu hóa việc phân bổ băng thông giúp tăng hiệu quả, tốc độ và độ ổn định của mạng. Điều này giúp tăng thông lượng, giảm độ trễ và cải thiện độ tin cậy.

Archer BE400 trang bị đa dạng cổng kết nối, gồm một cổng WAN 2.5 Gbps, một cổng LAN 2.5 Gbps và ba cổng LAN Gigabit. Cổng USB 3.0 tích hợp chia sẻ dữ liệu nhanh giữa các thiết bị trong mạng nội bộ. Ngoài ra, sản phẩm hỗ trợ chuẩn EasyMesh cho phép kết hợp các router của nhà sản xuất khác để tạo thành mạng Wi-Fi Mesh, đảm bảo kết nối liền mạch và ổn định trong không gian lớn.

Người dùng có thể thiết lập và quản lý Acher BE400 với ứng dụng Tether. Ảnh: Huy Đức

Về bảo mật, thiết bị tích hợp công nghệ bảo vệ mạng TP-Link HomeShield cho khả năng bảo vệ IoT theo thời gian thực, hỗ trợ ngăn chặn các mối đe dọa tấn công vào thiết bị IoT trong gia đình, chặn trang web độc hại, chống DDoS và tự động phát hiện lỗ hổng bảo mật trong mạng người dùng. Người dùng có thể tự tạo tường lửa để kiểm soát truy cập hay tạo một mạng Wi-Fi riêng cho khách nhằm đảm bảo an toàn cho mạng chính. Sản phẩm hỗ trợ giao thức VPN như OpenVPN, PPTP và L2TP để hoạt động liền mạch với hầu hết nhà cung cấp VPN lớn hiện nay. Người dùng có thể cài ứng dụng Tether để thiết lập và quản lý bộ định tuyến này.

Wi-Fi 7 được Liên minh Wi-Fi thế giới ra mắt chính thức đầu năm 2024. Theo tiêu chuẩn, công nghệ mới có thể đạt tốc độ 30 Gb/giây, gấp ba lần mức 9,6 Gb/giây của Wi-Fi 6 và gần 10 lần mức 3,5 Gb/giây của Wi-Fi 5. Hiện tại, nhiều thiết bị đầu cuối đã hỗ trợ kết nối này.