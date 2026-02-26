Arbeloa: 'Vắng Mbappe, Real càng cần Vinicius'

Tây Ban NhaHLV Alvaro Arbeloa hài lòng về vai trò quyết định của Vinicius ở vòng play-off Champions League.

Trong trận lượt về tối 25/2, Kylian Mbappe vắng mặt do chấn thương đầu gối, nhưng không ảnh hưởng tới khả năng đi tiếp của Real Madrid. Vinicius một lần nữa đóng vai người hùng khi ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 79 trước Benfica. Ở lượt đi một tuần trước đó, chính tiền đạo người Brazil lập siêu phẩm cứa lòng đem lại chiến thắng 1-0.

"Khi Mbappe có mặt, chúng tôi vẫn cần Vinicius. Và khi Mbappe phải nghỉ, chúng tôi càng cần Vinicius", HLV Arbeloa nói sau trận đấu trên sân Bernabeu. "Cậu ấy phải là thủ lĩnh, là chuẩn mực của Real. Ai cũng thấy cậu ấy tạo khác biệt như thế nào".

Vinicius mừng bàn ấn định chiến thắng trận Real thắng Benfica 2-1 ở lượt về vòng play-off Champions League tối 25/2. Ảnh: AFP

Trận này, Real nhập cuộc thiếu chắc chắn, thậm chí để Benfica mở tỷ số ngay phút 14 với pha sút bồi của Rafa Silva. Tuy nhiên, vào thời điểm quyết định, đội bóng giàu thành tích nhất Champions League vẫn biết cách thoát hiểm, nhờ những nỗ lực cá nhân. Phút 16, tiền vệ Aurelien Tchouameni gỡ hòa. Khi hiệp hai còn chừng 10 phút, đến lượt Vinicius tỏa sáng.

Arbeloa thừa nhận Real phải chịu sức ép lớn từ Benfica, chật vật trong việc phát triển bóng từ sân nhà và gặp không ít khó khăn trong khâu tấn công. Ông ca ngợi tầm quan trọng của bàn gỡ cũng như phong độ thời gian gần đây của Tchouameni.

Giữa hiệp hai, trung vệ Raul Asencio va chạm với đồng đội Eduardo Camavinga đến mức phải nhập viện. Arbeloa cho biết học trò gặp vấn đề ở cổ, nhưng không quá nghiêm trọng.

Tùy theo kết quả bốc thăm, Real sẽ gặp Man City hoặc Sporting ở vòng 1/8. Ở vòng bảng hôm 10/12 năm ngoái, khi cựu HLV Xabi Alonso còn tại vị, Real đã thua Man City 1-2 ngay trên sân nhà. "Dù gặp đối thủ nào, trận đấu sẽ rất khó khăn. Chúng tôi không phân biệt giữa các đối thủ", Arbeloa cho hay.

Thanh Quý (theo AS)