Arab Saudi – Việt Nam: Quyết chiến vì vé tứ kết U23 châu Á 2026

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (áo đỏ) thi đấu trong trận thắng Kyrgyzstan 2-1 ở lượt hai bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

*Arab Saudi - Việt Nam: 23h30 thứ Hai 12/1, trên VnExpress.

Hai trận toàn thắng trước Jordan và Kyrgyzstan giúp Việt Nam dẫn đầu bảng với 6 điểm. Trong khi đó, trận thua tai hại trước Jordan khiến Arab Saudi tụt xuống thứ ba với 3 điểm, đối diện nguy cơ trở thành chủ nhà thứ ba dừng chân ở vòng bảng U23 châu Á sau Oman năm 2013 và Trung Quốc 2018. Hai đội còn lại là Jordan (3 điểm) và Kyrgyzstan (0 điểm) chưa hết cơ hội.

Điều lệ vòng bảng U23 châu Á 2026 xếp các tiêu chí phân bậc lần lượt là điểm, hiệu số đối đầu giữa các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng thua toàn bảng, số bàn thắng toàn bảng. Nếu chỉ có hai đội bằng điểm và gặp nhau ở lượt cuối thì đá luân lưu. Tiếp theo là xét điểm fair-play theo thẻ phạt và cuối cùng là bốc thăm.

Vì vậy, Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước lượt cuối vào ngày 12/1. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua Arab Saudi là chắc chắn giữ đầu bảng.

Nếu thua chủ nhà, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, đội vẫn đi tiếp khi Jordan không thắng Kyrgyzstan. Thứ hai, Jordan thắng thì hiệu số đối đầu với Việt Nam và Arab Saudi được xét đến, dẫn đến nhiều xác suất có thể xảy ra.

Việt Nam đã thắng Jordan 2-0, còn Jordan hạ Arab Saudi 3-2. Khi tạo bảng đấu nhỏ giữa ba đội, Việt Nam đang dẫn đầu với ba điểm, bằng Jordan, nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua (+2 so với -1). Vì vậy, Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu ngay cả khi thua Arab Saudi cách biệt một bàn, và chắc chắn đứng thứ hai sau đối thủ khi thua cách biệt hai bàn.

Bảng hiệu số đối đầu giữa Việt Nam, Jordan và Arab Saudi TT Đội Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Jordan 2 1 0 1 3 4 -1 3 3 Arab Saudi 1 0 0 1 2 3 -1 0

Trường hợp Việt Nam bị loại là khi thua Arab Saudi 0-3 hoặc cách biệt bốn bàn. Với 0-3, đội có cùng hiệu -1 như Jordan, nhưng kém số bàn thắng (2 so với 3). Nhưng nếu thua 2-5 trở lên, Việt Nam lại hơn số bàn thắng.

Trường hợp thua Arab Saudi 1-4, Việt Nam vẫn đi tiếp, dù có hiệu số -1 và ghi 3 bàn như Jordan. Điều lệ giải quy định nếu có hơn hai đội bằng điểm nhau, và sau khi áp dụng tất cả các tiêu chí đối đầu trực tiếp (hiệu số, bàn thắng) vẫn có một nhóm nhỏ các đội hòa nhau, thì tất cả các tiêu chí đối đầu sẽ được áp dụng riêng cho nhóm này. Vì vậy, Việt Nam đi tiếp nhờ thắng Jordan 2-0.

Tiền vệ Việt Nam Khuất Văn Khang (số 8) thi đấu trong trận thua Arab Saudi 0-2 ở tứ kết U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan. Ảnh: Lâm Thỏa

Dù vậy, bóng đá ẩn chứa nhiều biến số và phân tích các trường hợp để chủ động đối phó với khả năng xảy ra diễn biến bất thường trong trận. Việt Nam đang nắm giữ lợi thế lớn, nhưng bài học cẩn trọng không bao giờ thừa. Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc chắc chắn chưa quên kỷ niệm tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, nơi đội thắng hai trận đầu nhưng một thất bại đúng kịch bản ở lượt cuối đã thổi bay tấm vé đi tiếp.

Không chỉ là đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn muốn tiến sâu nhất có thể. Ngôi đầu bảng A còn giúp đội tránh được Nhật Bản, đã chắc chắn nhất bảng B, ở tứ kết. Đại diện Đông Á chỉ dùng đội hình U21 nhưng thắng thuyết phục Syria 5-0 và UAE 3-0. Hai đội tuyển này sẽ cạnh tranh vị trí nhì bảng B, và nếu được đối đầu, cơ hội đi tiếp của Việt Nam chắc chắn cao hơn.

Các cầu thủ Việt Nam đề cao cẩn trọng nhưng cũng đang tràn đầy tự tin. Sau hơn một năm, lứa cầu thủ này đã trưởng thành rõ rệt về chiến thuật và kinh nghiệm vượt qua những thời điểm khó khăn. Lực lượng cũng đón sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn sau chấn thương. "Nếu chuẩn bị kỹ càng, bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng Việt Nam", HLV Kim nói sau trận thắng Kyrgyzstan.

Tiền vệ Arab Saudi Musab Al Juwayr (số 10) thi đấu trong trận thua Jordan 2-3 ở lượt hai bảng A U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Về phía Arab Saudi, áp lực đè nặng lên thầy trò Luigi Di Biagio. Các cuộc đấu với những đội cùng khu vực Tây Á luôn khó lường, nhưng trận thua Jordan cho thấy hàng thủ chủ nhà mong manh khi phải đối phó với những đối thủ phản công giỏi. Việt Nam có điều ấy, và cả vũ khí chính từ những quả phạt góc.

"Khó khăn lớn nhất lúc này là phải đối đầu một Việt Nam rất mạnh", HLV Di Biagio cho hay. "Arab Saudi phải cố gắng để thắng. Các cầu thủ cần tìm lại sự tự tin và đoàn kết, như suốt một năm rưỡi tôi làm việc tại đây".

Việt Nam trước nay chưa từng thắng Arab Saudi ở mọi cấp độ bóng đá nam. Hai đội gặp nhau bốn trận ở cấp đội tuyển quốc gia, với cả bốn chiến thắng cho đại diện Tây Á. Ở cấp U23, hai đội đụng độ sáu trận, Việt Nam hòa một, thua năm. Trận hòa duy nhất có tỷ số 1-1 ở vòng loại Olympic 2008 tại Hà Nội, với bàn mở tỷ số của Lê Công Vinh. Tính riêng tại sân chơi U23 châu Á, hai đội mới gặp nhau một lần. Tại kỳ giải năm 2022, đại diện Tây Á thắng 2-0 tại tứ kết, rồi lên ngôi vô địch. Việt Nam khi ấy được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc Gong Oh-kyun. Ở những cấp độ còn lại, hai đội gặp nhau một trận tại vòng bảng U20 châu Á 2006, cũng với chiến thắng 2-0 cho đối thủ.

Nếu mọi thứ hanh thông, Việt Nam có thể tạo nên chiến thắng lịch sử trước Arab Saudi, đồng thời phá dớp chưa từng toàn thắng tại vòng bảng ở sân chơi U23 châu Á.

Hiếu Lương