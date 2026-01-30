Arab Saudi tạm dừng xây tòa nhà chọc trời lớn nhất thế giới

Arab Saudi tạm dừng Mukaab, dự án xây tòa nhà khổng lồ hình lập phương tại thủ đô Riyadh, để đánh giá lại tài chính và tính khả thi.

Mukaab là siêu dự án mới nhất thuộc sáng kiến Tầm nhìn 2030 của Mohammed bin Salman, Thái tử Arab Saudi, bị thu hẹp hoặc trì hoãn khi Quỹ đầu tư công (PIF) 925 tỷ USD của nước này phải giảm bớt tham vọng để cân đối chi phí. Arab Saudi đang chuyển từ việc chi tiêu mạnh tay cho những dự án mang tính viễn tưởng vốn chiếm ưu thế trong Tầm nhìn 2030, ví dụ thành phố thẳng The Line, sang dự án cấp thiết và có tiềm năng sinh lời cao hơn.

Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết, những dự án đang được chú trọng gồm hạ tầng phục vụ triển lãm World Expo 2030 và World Cup 2034, khu phức hợp văn hóa Diriyah 60 tỷ USD và siêu dự án du lịch Qiddiya. Việc điều chỉnh lại chiến lược phản ánh áp lực tài chính ngày càng tăng khi giá dầu vẫn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để tài trợ cho tham vọng của Arab Saudi.

Thiết kế của tòa nhà Mukaab. Ảnh: New Murabba Development

Tòa nhà Mukaab được thiết kế giống khối lập phương kim loại kích thước 400 x 400 x 400 m chứa một mái vòm với màn hình trang bị AI lớn nhất thế giới, cho phép du khách quan sát từ một cấu trúc bậc thang cao hơn 300 m bên trong. Công trình được giới thiệu là đủ lớn để chứa 20 tòa Empire State, có diện tích sàn bên trong khoảng hai triệu m2 và là tòa nhà chọc trời lớn nhất thế giới.

"Khi vào trong Mukaab, bạn sẽ bước vào một thế giới khác", Michael Dyke, CEO công ty New Murabba Development, phát biểu trong một hội nghị tại Riyadh tháng trước, đồng thời thừa nhận những khó khăn khi hiện thực hóa Mukaab.

Thiết kế của Mukaab từng nhận một số ý kiến trái chiều trên mạng xã hội vì trông giống Kaaba, cấu trúc linh thiêng với người theo đạo Hồi ở Mecca. Tương lai dự án hiện chưa rõ ràng vì ngoài công đoạn đào đất và đóng cọc, các hoạt động thi công khác đã bị tạm dừng. Các quan chức tại PIF, chính phủ Arab Saudi và dự án Mukaab không trả lời yêu cầu bình luận.

Tháng 10 năm ngoái, Reuters đưa tin PIF đang chuyển hướng tập trung vào logistics, khai khoáng, AI và lĩnh vực khác hứa hẹn lợi nhuận ngắn hạn tốt hơn do áp lực gia tăng sau khoản hao hụt 8 tỷ USD từ việc đầu tư vào những dự án lớn cuối năm 2024.

Thu Thảo (Theo Reuters)