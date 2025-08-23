Arab Saudi rao bán Al Nassr

Arab SaudiVài tháng sau khi Cristiano Ronaldo gia hạn hợp đồng, Al Nassr cùng ba CLB hàng đầu khác của Arab Saudi bất ngờ được rao bán, trong bối cảnh chính quyền muốn siết chặt chi tiêu và hướng đến sự phát triển bền vững.

Theo truyền thông Ả Rập, Quỹ đầu tư công Arab Saudi (PIF) đang tìm nhà đầu tư để chuyển nhượng quyền sở hữu bốn CLB lớn gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli. Đây là những đội bóng được PIF tiếp quản từ năm 2023, khi nắm giữ 75% cổ phần, phần còn lại do Bộ Thể thao quản lý.

Động thái này đánh dấu thay đổi lớn. Sau khi được PIF tiếp quản, Saudi Pro League đã mở cuộc "mua sắm" rầm rộ, thu hút nhiều ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Neymar hay Karim Benzema, với tổng chi tiêu gần 1 tỷ USD chỉ trong kỳ chuyển nhượng hè 2023.

Khoản đầu tư ban đầu của PIF vào 4 CLB lớn cùng với chi tiêu khổng lồ trên thị trường chuyển nhượng nhằm thể hiện cam kết của Saudi Arabia trong việc phát triển giải vô địch quốc gia, phù hợp với chiến lược quốc gia Vision 2030.

Truyền thông Arab Saudi cho biết kế hoạch mới bao gồm cả việc chuyển nhượng 25% cổ phần mà Bộ Thể thao đang nắm giữ. Cuộc đua giành quyền sở hữu Al Hilal đã bắt đầu, với tỷ phú Al Waleed bin Talal được xem là ứng viên hàng đầu, vượt lên trên Hoàng tử Abdullah bin Mosaad - cựu chủ sở hữu CLB Sheffield United.

Al Waleed hiện được liệt kê là "golden member" (thành viên vàng) của Al-Hilal - danh vị dành cho những cá nhân có đóng góp tài chính lớn và được CLB trao quyền tham gia vào một số quyết định quan trọng. Năm 2023, ông từng dùng chuyên cơ Boeing 747 để đón Neymar sang Arab Saudi.

Dù định hướng mới nhấn mạnh vào việc tiết kiệm, bốn CLB lớn vẫn tiếp tục mạnh tay trên thị trường hè 2025. Al Hilal chi khoảng 97 triệu USD để đưa về Darwin Nunez từ Liverpool và Theo Hernandez từ AC Milan. Al Nassr tuyển mộ Joao Felix (57 triệu USD từ Chelsea) và Kingsley Coman (32 triệu USD từ Bayern Munich), đồng thời gia hạn hợp đồng 2 năm với Ronaldo trị giá 676 triệu USD.

Al Ahli trả 34 triệu USD cho Enzo Millot từ Stuttgart, còn Al Ittihad bỏ ra 24 triệu USD cho các tân binh. So với làn sóng mua sắm ồ ạt hè 2023, khi tổng chi gần 953 triệu USD, khoản chi mùa hè năm nay được coi là đã "giảm tốc".

Kế hoạch rao bán bốn CLB lớn nằm trong lộ trình tư nhân hóa bóng đá mà Arab Saudi đã công khai từ năm ngoái. Tháng trước, Bộ Thể thao xác nhận ba CLB đã hoàn tất chuyển giao. Trong đó, Al Kholood trở thành đội đầu tiên được bán cho nhà đầu tư nước ngoài - tập đoàn Harburg của Mỹ do Ben Harburg đứng đầu. Sau khi tiếp quản, Harburg đổi logo và bổ nhiệm Des Buckingham, cựu HLV Oxford United, làm thuyền trưởng mới.

Trong khi đó, Al Zulfi và Al Ansar được bán cho các tập đoàn trong nước. Mới đây, Bộ Thể thao cũng thông báo mở lời mời đầu tư cho hai CLB Pro League khác là Al Najma và Al Okhdood, đánh dấu bước tiếp theo trong giai đoạn hai của dự án tư nhân hóa.

