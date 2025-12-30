Arab Saudi không kích cảng ở Yemen, cảnh báo UAE

Arab Saudi tuyên bố không kích cảng Mukalla tại Yemen để nhắm vào lô vũ khí UAE chuyển cho phe ly khai, sau đó phát cảnh báo với Abu Dhabi.

Hãng thông tấn nhà nước Arab Saudi hôm nay dẫn thông báo từ quân đội nước này cho biết hai tàu đến từ Fujairah, thành phố tại bờ biển phía đông Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cuối tuần trước cập cảng Mukalla tại Yemen.

Thủy thủ đoàn đã tắt thiết bị định vị và dỡ xuống lượng lớn vũ khí cùng phương tiện chiến đấu, nhằm hỗ trợ lực lượng ly khai Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC).

"Xét thấy số khí tài trên cấu thành mối đe dọa cận kề và là hành động leo thang đe dọa hòa bình và ổn định, lực lượng không quân của liên quân sáng nay tiến hành cuộc không kích hạn chế nhằm vào vũ khí và phương tiện quân sự được dỡ xuống từ hai tàu ở Mukalla", thông báo có đoạn.

Video do truyền hình Arab Saudi công bố, dường như được quay từ máy bay trinh sát, cho thấy loạt xe di chuyển từ cảng Mukalla đến địa điểm tập kết.

Arab Saudi không kích Yemen, cảnh báo UAE Đoàn xe di chuyển từ cảng Mukalla ở Yemen trong video đăng ngày 30/12. Video: Al Ekhbariya TV

Chưa rõ thương vong liên quan và liệu có quốc gia nào tham gia cuộc tập kích cùng Arab Saudi hay không. Riyadh nhấn mạnh đã tung đòn đánh vào lúc rạng sáng để đảm bảo không xảy ra thiệt hại ngoài dự kiến.

Thành phố cảng Mukalla nằm ở tỉnh Hadramout, địa điểm mà STC mới kiểm soát gần đây. Mukalla nằm cách thành phố Aden khoảng 480 km về phía đông bắc. Aden trở thành trung tâm quyền lực của các lực lượng chống nhóm vũ trang Houthi tại Yemen, kể từ khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa vào năm 2014.

Vụ không kích Mukalla diễn ra sau khi Arab Saudi được cho là đã tấn công mục tiêu STC vào ngày 26/12, động thái mà giới quan sát cho là nhằm gây áp lực khiến nhóm vũ trang phải ngừng tiến công và rút khỏi tỉnh Hadramout và Mahra. STC trước đó đẩy lui các lực lượng có liên hệ với Lực lượng Lá chắn Quốc gia, nhóm vũ trang do Arab Saudi hậu thuẫn trong liên minh chống Houthi, khỏi hai tỉnh này.

Các lực lượng thuộc phe STC gần đây ngày càng công khai giương cờ Nam Yemen, vốn từng là quốc gia độc lập trong năm 1967-1990. Biểu tình đã diễn ra trong nhiều ngày qua nhằm thể hiện ủng hộ với các lực lượng chính trị muốn Nam Yemen một lần nữa tách ra khỏi Yemen.

Khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen (màu đỏ) và hai tỉnh Hadramout, Mahra. Đồ họa: FT

Động thái của phe ly khai đang gây ảnh hưởng tới quan hệ giữa Arab Saudi và UAE. Hai quốc gia này duy trì quan hệ mật thiết và đều là thành viên của liên minh dầu mỏ OPEC, song đang cạnh tranh với nhau về tầm ảnh hưởng trong những năm vừa qua.

Bộ Ngoại giao Arab Saudi ngày 30/12 lần đầu tiên trực tiếp liên hệ UAE với chiến dịch tiến công gần đây của STC, khẳng định động thái của Abu Dhabi là "cực kỳ nguy hiểm". Chính phủ Yemen được cộng đồng quốc tế công nhận và do Arab Saudi hậu thuẫn đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, chấm dứt hợp tác với UAE và yêu cầu mọi lực lượng của nước này rời khỏi Yemen trong 24 giờ.

Phạm Giang (Theo AP)