Arab Saudi không cho phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran

Arab Saudi sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ nước này bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran.

Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman ngày 27/1 điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, khẳng định vương quốc này tôn trọng chủ quyền của Iran, đồng thời ủng hộ mọi nỗ lực giải quyết bất đồng bằng đối thoại theo cách tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực.

Thái tử Mohammed nhấn mạnh Arab Saudi "sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ của mình được sử dụng trong bất kỳ hành động quân sự nào" chống lại Iran. Cam kết này là một phần chủ trương chung của Arab Saudi là không cho phép lãnh thổ quốc gia được sử dụng "trong bất kỳ cuộc tấn công nào của bất kỳ bên nào, bất kể mục tiêu ở đâu".

Tổng thống Pezeshkian cảm ơn lập trường kiên định của Arab Saudi trong tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Iran, đồng thời ghi nhận các nỗ lực thúc đẩy an ninh và ổn định của khu vực.

Ông nói Tehran luôn hoan nghênh mọi tiến trình hòa giải ngăn ngừa chiến tranh, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông khẳng định đoàn kết và gắn kết giữa các quốc gia Hồi giáo có thể bảo đảm an ninh, ổn định và hòa bình lâu dài tại Trung Đông.

Hai tiêm kích Arab Saudi trên vùng trời thủ đô Riyadh, khi hộ tống chuyên cơ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5/2025. Ảnh: Reuters

Cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa tấn công Iran liên quan đến phong trào biểu tình ở đất nước Trung Đông.

Tuần trước, lãnh đạo Mỹ thông báo đã điều động một hạm đội hướng tới Iran, nhưng nêu hy vọng không phải sử dụng biện pháp này. Chính quyền Mỹ khẳng định mọi phương án, trong đó có hành động quân sự, vẫn đang được cân nhắc.

Giới chức Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ vấp phải phản ứng nhanh chóng và toàn diện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng nói hậu quả nếu nước mình bị tấn công có thể tác động toàn khu vực.

"Các nước láng giềng là bạn của Iran. Nhưng nếu lãnh thổ, vùng trời hay vùng biển của họ bị dùng để chống Iran, họ sẽ bị coi là thù địch", Phó cục trưởng chính trị lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Akbarzadeh ngày 27/1 cảnh báo.

Vị trí Iran, Arab Saudi và các nước Trung Đông. Đồ họa: CNN

Thanh Danh (Theo Al Jazeera, Reuters, AA)