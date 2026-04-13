Arab Saudi khôi phục xuất khẩu dầu qua đường ống chủ chốt

Sau vài ngày bị tấn công, công suất bơm dầu qua đường ống Đông - Tây của Arab Saudi quay về mức 7 triệu thùng một ngày.

Ngày 12/4, Bộ Năng lượng Arab Saudi thông báo đã khôi phục hoàn toàn công suất bơm dầu qua đường ống Đông - Tây. Đây là tuyến xuất khẩu dầu thô duy nhất của Arab Saudi trong bối cảnh eo biển Hormuz bị đóng cửa hơn một tháng qua.

Trước đó ba ngày, Reuters đưa tin Iran tấn công đường ống này, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố. Việc này khiến công suất vận chuyển dầu qua đường ống giảm khoảng 700.000 thùng một ngày.

Vị trí đường ống Đông - Tây và eo biển Hormuz tại Trung Đông. Đồ họa:WSJ

Đường ống Đông - Tây dài khoảng 1.200 km, vận chuyển dầu từ các mỏ lớn ở phía đông Arab Saudi đến cảng Yanbu bên bờ biển Đỏ. Nó được xây dựng vào đầu những năm 1980 khi chiến tranh Iran - Iraq đe dọa hoạt động vận tải tại vùng Vịnh. Đường ống này không đi qua eo biển Hormuz và chưa bao giờ hoạt động hết công suất trong một thời gian dài.

Tin tức của Bộ Năng lượng Arab Saudi được đưa ra vài ngày sau khi họ công bố bản đánh giá thiệt hại do xung đột Trung Đông. Theo đó, các cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động tại các cơ sở khai thác dầu, khí đốt, lọc dầu và sản xuất điện chủ chốt tại thủ đô Riyadh, tỉnh Eastern Province và khu công nghiệp Yanbu. Ngày 9/4, các cuộc tập kích khiến công suất sản xuất dầu của nước này giảm khoảng 600.000 thùng một ngày.

Dù vậy, Bộ này cho biết các cơ sở năng lượng và đường ống chịu ảnh hưởng đã được sửa chữa và khôi phục hoạt động. Arab Saudi không cho biết nước nào gây ra các vụ tấn công, nhưng trước đó tuyên bố đã đánh chặn nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iarn trong vài tuần qua.

Giới chức cũng cho biết khôi phục được sản xuất từ mỏ dầu Manifa. Trước đó, công suất của mỏ này giảm khoảng 300.000 thùng một ngày. Họ cũng đang tiếp tục khắc phục thiệt hại tại cơ sở khai thác Khurais, sau khi các cuộc tấn công khiến sản lượng của mỏ này giảm 300.000 thùng một ngày. Họ khẳng định việc khôi phục nhanh chóng sẽ giúp tăng cường "độ tin cậy và tính liên tục của nguồn cung cho thị trường trong nước và toàn cầu".

Hà Thu (theo Reuters)