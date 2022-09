Aquaman Vietnam ra mắt áo Finisher

Aquaman Vietnam sử dụng chung một mẫu áo Finisher cho tất cả các nội dung thi đấu. Dáng áo T-shirt, với hai tông màu xanh navy và xanh dương kết hợp, đại diện cho vẻ đẹp hoang sơ của biển Trà Cổ, cũng là gam màu đặc trưng của giải. Sự hoà trộn khéo léo giữa hai sắc xanh còn là biểu tượng cho sự tiếp nối không rời của hai phần thi trong một cuộc đua phối hợp.

Thiết kế các họa tiết trên áo được lấy cảm hứng từ ngọn sóng vỗ ngày đêm. Phần tiếp giáp giữa hai màu xanh cách điệu với những đường cắt mạnh mẽ như tinh thần quyết tâm, khát khao chiến thắng của 1.000 vận động viên tranh tài tại giải Aquaman Vietnam, ngày 2/10.

Mặt áo phía sau in dòng chữ Finisher cùng tên từng hạng mục thi đấu tương ứng. Chiếc áo được hoàn thiện bằng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, phía trên tên giải đấu.

Áo Finisher cho vận động viên cự ly aquaman.

Để sở hữu áo Finisher, vận động viên cần hoàn thành đường đua hợp lệ, trong thời COT (cut off time). Ngoài ra, mỗi người đều nhận được các vật phẩm có sẵn trong bộ race-kit gồm: vòng đeo tay, thiết bị tính giờ, mũ bơi, Bib. Trang phục sử dụng cho hai môn thi đấu có áo tắm, bộ đồ bơi, trang phục chạy bộ hoặc trisuit.

Ban tổ chức cho biết, áo thuộc thương hiệu Saucony, phân phối bởi công ty Key Power Sports Việt Nam và sản xuất tại Malaysia. Công nghệ in chuyển nhiệt tiên tiến nhất hiện nay sử dụng để sản xuất áo có rất nhiều ưu điểm như: in nhiều họa tiết phức tạp, in lên mọi chất liệu vải hoặc sản phẩm như trên giấy in ảnh. Mực nhiệt sẽ thấm trực tiếp vào từng sợi vải nên độ bền màu cao, màu sắc trung thực và hình ảnh rõ nét. Màu không bị phai khi giặt, không bị bể hình khi kéo giãn.

Kết hợp công nghệ in chuyển nhiệt và vải nền nhuộm sẽ tối ưu cho các hoạt động thể thao ngoài trời của vận động viên nhờ độ thoáng mát của nền vải nhuộm.

Vận động viên bơi thử Aquaman Vietnam. Ảnh: Giang Huy

Aquaman Vietnam đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng đón vận động viên thi đấu từ 1-2/10, tại Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh. Vận động viên bắt đầu nhận race-kit từ ngày 30/9. Sau đó một ngày là nội dung thi đấu aqua kid (trẻ em từ 6-10) tuổi. Ngày 2/10 diễn ra các nội dung thi đấu chính.

Thành Dương