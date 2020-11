Aquafina phiên bản giới hạn "lột xác" nhờ NTK Công Trí

Đại hội thương hiệu Aquafina chia sẻ có rất nhiều lý do khiến thương hiệu này quyết định lựa chọn đồng hành cùng nhà thiết kế Công Trí để làm mới diện mạo bao bì cho dòng sản phẩm được ưa thích là nước uống đóng chai Aquafina. Công Trí được mệnh danh là "anh cả" của làng thời trang Việt Nam, góp phần thời trang Việt Nam ghi danh trên thế giới. Với cá tính khác biệt thể hiện trong từng thiết kế và tâm huyết đối với thời trang, nhà thiết kế này đã đưa các trang phục của mình tới những sự kiện hàng đầu, đồng thời "lọt mắt xanh" của nhiều ngôi sao quốc tế tại các lễ trao giải Oscar, Emmy...

Nhà thiết kế Công Trí tại họp báo Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương.

Năm 2020, Công Trí tiếp tục khẳng định đẳng cấp trên trường quốc tế khi trình làng bộ sưu tập cá nhân tại Tuần lễ Thời trang New York (NYFW). Anh còn lựa chọn dàn gương mặt mẫu hàng đầu từng diễn cho Dior, với cát sê hơn 10.000 USD cho mỗi tên tuổi nổi tiếng.

Nỗ lực của Công Trí đã được đền đáp xứng đáng. Anh là một trong những nhà thiết kế mới đầu tiên tham gia NYFW có bộ sưu tập được nhiều ngôi sao lựa chọn và đặt hàng nhất ngay sau buổi diễn. Tới nay, Beyonce, Rihanna, Katy Perry, Rita Ora hay cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama... đều đã khoác lên mình trang phục của Công Trí.

Từng bước đặt dấu ấn trên thị trường quốc tế, nhà thiết kế vẫn hoạt động mạnh mẽ tại Việt Nam. Mới đây, trong buổi họp báo công bố chính thức Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 hôm 12/11, đồng hành cùng nhãn hàng, Công Trí đã gửi gắm tinh thần từ ý nghĩa của những họa tiết nước vào hai phiên bản giới hạn Aquafina. Đây cũng là chủ đề cảm hứng chính cho bộ sưu tập lần này.

Vẫn thiết kế theo tinh thần thương hiệu với tông màu trang nhã xanh, trắng của nước, bao bì mới điểm xuyết thêm những gam màu tạo điểm nhấn sống động, gợi nhắc lối sống thời thượng, "hơi thở" hiện đại của thời trang.

Họa tiết lấy cảm hứng từ ba thể của nước trên bao bì Aquafina.

Họa tiết được Công Trí sử dụng xuyên suốt trong thiết kế phiên bản giới hạn Aquafina được đánh giá là ấn tượng, cuốn hút. Nhà thiết kế lấy cảm hứng từ ba thể của nước. Thể rắn tượng trưng cho tinh thần mạnh mẽ, ấn tượng, thể lỏng đại diện cho sự mềm mại, tinh tế và thể khí mô phỏng nét bay bổng, ngẫu hứng. Ba thể này cũng đại diện cho tinh thần của người trẻ Việt Nam thời hiện đại là dễ thay đổi, thích nghi, hào hứng sáng tạo, tiên phong dẫn đầu.

Công Trí cho biết, họa tiết này cũng sẽ len lỏi vào các thiết kế trong BST mà anh sẽ trình làng mở màn Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Trong buổi họp báo vừa qua, 1 trang phục trong BST đã được hé lộ qua phần trình diễn của Á quân The Face Việt Nam 2018 Ánh Quỳnh và đủ để khiến giới mộ điệu hào hứng, chờ đợi.

Caption: Họa tiết từ thể lỏng và thể rắn của nước cũng được đưa vào bộ sưu tập của Công Trí.

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, diễn ra từ 3-6/12 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM). Trải qua 10 mùa tổ chức, Aquafina Vietnam International Fashion Week nhận đánh giá cao từ cộng đồng thời trang khu vực và thế giới. Sự kiện trở lại vào năm 2020 với một chủ đề đặc biệt, gửi gắm thông điệp ý nghĩa: "The Future Is Now".

Theo đó, năm 2020 được đánh giá là dấu mốc quan trọng khi thời trang Việt Nam vẫn có cơ hội phát triển, trong khi nhiều sự kiện tại các kinh đô lớn trên thế giới phải tạm dừng vì đại dịch. Đây cũng là giai đoạn để các nhà thiết kế Việt tìm tòi hướng phát triển mới sau Covid-19 như nhìn nhận lại (rethink), đưa ra những sáng kiến mới (reinvent) và hoạch định lại (regenerate) kế hoạch, từ đó đưa thời trang Việt Nam bay cao, bay xa hơn trong tương lai.

Vũ Khánh