Aqua Việt Nam tiếp sức cho các khu cách ly TP HCM

TP HCMAqua Việt Nam kết hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM tặng máy giặt, sấy cho 8 khu cách ly với thông điệp "Vững tâm, Sài Gòn".

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu phải ngày đêm làm việc, chăm sóc, điều trị... cho hàng nghìn bệnh nhân. Các nhân viên y tế nỗ lực truy vết, khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm trên diện rộng... để phát hiện nhanh các ca mắc, sớm kiểm soát dịch. Trong cuộc chiến chống Covid-19, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, đoàn thể... đóng vai trò hậu phương, "chia lửa" cùng cả nước bằng nhiều cách thức ý nghĩa khác nhau.

Công ty Điện máy Aqua Việt Nam tiếp tục nối dài hành trình chung tay cùng cộng đồng, tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Aqua Việt Nam gửi trao 25 bộ sản phẩm Aqua Pro-care bao gồm 25 máy giặt và 25 máy sấy đến 8 khu cách ly tập trung tại TP HCM như Bệnh viện Quận 7, Bệnh viện dã chiến thu dung số 9, 12.... Tổng trị giá của sản phẩm 462 triệu đồng.

Đại diện Aqua Việt Nam cho biết, chương trình trao tặng được thực hiện đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch trong ngành y tế bao gồm kiểm tra thân nhiệt, trang bị khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách...

Đại diện Aqua Việt Nam (bên phải) trao tặng máy giặt, máy sấy cho đại diện Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP HCM (bên trái) vào sáng ngày 23/7. Ảnh: Aqua Việt Nam.

Không chỉ trao tặng những vật dụng thiết thực cho khu cách ly trong bối cảnh dịch bệnh, Aqua Việt Nam còn chung tay lan tỏa thông điệp tích cực "Vững tâm, Sài Gòn" qua hoạt động này.

Đại diện Aqua Việt Nam chia sẻ thêm, hơn ai hết, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế cần được chăm sóc sức khỏe, tinh thần, sinh hoạt trong cuộc chiến chống Covid-19. Khi những "chiến sĩ áo trắng" có điều kiện sinh hoạt tốt hơn ngay tại khu cách ly có thể vững tâm chăm sóc cho bệnh nhân, sớm chiến thắng Covid-19. Đơn vị còn kỳ vọng tinh thần đoàn kết, chung một niềm tin, tâm thế vững vàng sẽ giúp thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong bối cảnh dịch bệnh, virus lây lan, có thể bám vào các bề mặt, quần áo, đồ dùng... và tồn tại trong khoảng vài ngày. Việc giặt, sấy với nhiệt độ cao có thể phần nào loại bỏ virus, vi khuẩn, các tác nhân gây hại khác. Theo hướng dẫn của WHO, giặt giũ trang phục, đồ dùng trong nước nóng 60-90 độ C với bột giặt hoặc xà phòng có thể góp phần phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Các thiết bị giặt sấy với công nghệ hiện đại của hãng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe y bác sĩ và những nhân viên, cá nhân trong khu cách ly, giảm gánh nặng trong quá trình sinh hoạt tại bệnh viện, làm sạch áo quần sau nhiều giờ làm việc, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Máy giặt AQD-A900F.W với khả năng giặt ở nhiệt độ lên đến 90 độ C và chế độ giặt nhanh15 phút cùng với máy sấy AQH-V700F.W sấy khô quần áo 60 độ C có thể loại bỏ nhiều tác nhân gây hại. Máy sấy ở 60 độ C của Aqua có thể loại bỏ hơn 99,99% vi khuẩn theo kiểm định của SMEC (châu Âu). Máy giặt, sấy sẽ là bộ đôi phù hợp với các nhu cầu nhanh chóng cũng như góp phần hạn chế các nguy cơ lây nhiễm ở trung tâm cách ly.

Ngọc An