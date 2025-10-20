Aqua Việt Nam ra mắt dòng tủ lạnh âm tường Space Fit

Các sản phẩm tủ lạnh âm tường Space Fit sở hữu thiết kế tối giản nhưng hiện đại, thể hiện sự hòa hợp giữa công nghệ và không gian sống.

Ngày 18/10, Aqua Việt Nam vừa tổ chức sự kiện "Hòa hợp vô hạn" tại Thiso Mall Sala, TP HCM. Sự kiện thu hút đông đảo kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, đối tác bán lẻ và người tiêu dùng quan tâm đến xu hướng thiết kế liền mạch - nơi thiết bị trở thành một phần tự nhiên của ngôi nhà.

Tổng giám đốc Aqua Việt Nam cùng các đại diện tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: Aqua Việt Nam

Lấy cảm hứng từ tinh thần "hòa hợp giữa công nghệ và không gian sống", nhãn hàng thiết kế không gian sự kiện như một hành trình trải nghiệm. Khách tham dự có thể tự do khám phá, chụp ảnh và tìm hiểu về sản phẩm. Mỗi khu vực thể hiện một khía cạnh của chủ đề "hòa hợp" - từ nghệ thuật sắp đặt, trình diễn ánh sáng đến các hoạt động mô phỏng công nghệ.

Ngay tại sảnh đón khách, "Bức tường muôn hòa vạn hợp" gây ấn tượng với chuỗi mô hình bếp đa phong cách, từ tối giản đến hiện đại. Khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều mẫu tủ lạnh âm tường Space Fit mới ra mắt, tạo cảm giác gọn gàng và tinh tế.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Khánh Vân tại sự kiện ra mắt tủ lạnh Space Fit. Ảnh: Aqua Việt Nam

Các sản phẩm mang đường nét phẳng, màu sắc trung tính, chất liệu kính mịn lỳ tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Hai gam màu trắng kem và vàng nắng được phối hài hòa, mang lại sự ấm áp và tươi sáng, giúp căn bếp trở thành điểm nhấn thẩm mỹ. Ngoài ra, cửa kính chống trầy, dễ vệ sinh, giữ độ bền theo thời gian. Góc mở cửa 108 độ cho phép rút trọn ngăn kéo, phù hợp lắp âm tường và các không gian bếp chật hẹp.

Không chỉ tập trung vào thiết kế, dòng tủ lạnh Space Fit còn ứng dụng nhiều công nghệ bảo quản tiên tiến. Ngăn ẩm HCF giúp duy trì độ ẩm trên 95%, giảm mất nước, giữ nguyên kết cấu thực phẩm. Tính năng Fresher Shield giảm biến động nhiệt, đảm bảo ổn định nhiệt độ ngăn đông, hỗ trợ bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn. Trong khi đó, công nghệ khử khuẩn ABT Pro tạo không khí trong lành bên trong tủ, hạn chế vi khuẩn và mùi hôi, mang đến sự an tâm cho người dùng.

"Thay vì giới thiệu sản phẩm bằng thông số kỹ thuật, Aqua Việt Nam để khách mời tự cảm nhận qua những gì họ thấy, chạm và trải nghiệm. Qua đó, giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở tính năng mà còn ở cảm xúc và tiện nghi mà nó mang lại cho đời sống gia đình", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Ông Đỗ Quang Dũng - Giám đốc Ngành hàng tủ lạnh giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Aqua Việt Nam

Theo ban tổ chức, sự kiện không chỉ giới thiệu một dòng sản phẩm mới mà còn truyền cảm hứng về lối sống có gu, tinh tế và tiện nghi. Không gian sự kiện được xem là nơi mọi người tìm thấy hình ảnh căn bếp mơ ước - từ gia đình nhỏ đến đông thành viên.

Sau lễ ra mắt, khu trưng bày "Hòa hợp vô hạn" sẽ mở cửa miễn phí cho khách tham quan từ ngày 18 đến 23/10, tại Thiso Mall Sala (TP HCM). Khách tham quan có thể trực tiếp khám phá không gian trưng bày, trải nghiệm hoạt động tương tác và tìm hiểu xu hướng thiết kế bếp liền mạch.

