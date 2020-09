Aqua City ưu đãi lớn cho dòng sản phẩm nhà phố sinh thái

Dự án Aqua City giới thiệu nhiều ưu đãi kích cầu, đón dòng vốn lớn từ xu hướng dịch chuyển đầu tư, an cư đến các đô thị vệ tinh.

Trong giai đoạn đặc biệt hiện nay, đây được nhận định là cơ hội tốt cho cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư khi tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm phù hợp với ưu đãi tốt.

Loạt ưu đãi kích cầu tại Aqua City

Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TP HCM cho thấy, giá bất động sản tại thành phố trong 6 tháng đầu năm tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng trung bình hơn 10% so với cuối năm 2019. Còn theo thống kê của Savills Việt Nam, trong quý I/2020, lượng giao dịch nhà phố tăng 103% so với quý trước đó. Nhà ở liền thổ vẫn được xem là kênh đầu tư dài hạn với tỷ suất lợi nhuận cao so với chứng khoán hoặc lãi suất ngân hàng.

Khảo sát trên VnExpress cho thấy, bất động sản vẫn là kênh đầu tư được ưu tiên hàng đầu, kế đến là gửi tiết kiệm và vàng, trong giai đoạn nền kinh tế chịu thách thức.

Cầu thủ Anh Đức tìm hiểu cơ hội đầu tư tại phân khu River Park 1 đô thị Aqua City sau khi sở hữu một căn biệt thự tại dự án này. Ảnh: Novaland.

Nhu cầu nhà ở vẫn trên đà tăng trưởng trong khi nguồn cung trung tâm TP HCM khan hiếm, tiến độ xây dựng kéo dài và lượng hàng tồn kho giá cao. Xu hướng dịch chuyển đầu tư và an cư vào các đô thị sinh thái vệ tinh được giới chuyên gia nhận định sẽ ngày càng tăng mạnh.

Báo cáo của JLL Việt Nam cũng chỉ ra, thị trường có thể đón chờ một số xu hướng nổi bật, bao gồm các dự án có tính bền vững, tốt cho sức khỏe. Bất động sản sinh thái được dự đoán sẽ là một điểm sáng.

Để đón dòng vốn lớn này, nhiều doanh nghiệp bất động sản có dòng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu cao của thị trường đã đồng loạt tung ra các gói kích cầu. Đơn cử tại dự án khu đô thị sinh thái Aqua City quy mô gần 1.000 ha ngay phía Đông TP HCM, hàng loạt chính sách ưu đãi liên tục được giới thiệu ra thị trường.

Cụ thể, với 10% dòng vốn ban đầu, khách hàng có thể sở hữu sản phẩm nhà phố tại các phân khu River Park 1 và 2, Ever Green 1 (The Stella) của dự án, các đợt kế tiếp mỗi tháng thanh toán chưa đến 1%. Sau ba năm, người mua có thể nhận nhà để khai thác cho thuê, kinh doanh sinh lời và tạo dòng tiền.

Kèm theo đó là các ưu đãi được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho từng phân khu. Điển hình, khi chọn sản phẩm tại River Park 1, khách hàng được tặng gói hoàn thiện nội thất 1-1,6 tỷ đồng nếu chọn lịch thanh toán nhanh, ưu đãi 2% dành cho khách hàng là doanh nghiệp, tiểu thương. Trong khi đó, chọn nhà phố vườn tại Ever Green 1, người mua được tặng kèm gói thiết kế sân vườn lên đến 400 triệu đồng.

Chủ đầu tư còn liên kết với các ngân hàng thiết kế các gói ưu đãi lớn cho người mua nhà với gói vay không lãi suất, không thanh toán nợ gốc và không phí tất toán đến khi nhận nhà. Theo giới đầu tư, đây là chương hỗ trợ tài chính lớn hiếm có trên thị trường.

Dự án Aqua City quy mô 1.000 ha phía Đông TP HCM là tâm điểm chú ý trên thị trường bất động sản kể từ khi ra mắt. Ảnh phối cảnh: Novaland.

Lợi thế góp phần tăng giá trị sản phẩm

Anh Hoàng Quốc An, nhà đầu tư tại TP HCM, vừa lựa chọn một căn nhà phố tại River Park 1 cho hay, bên cạnh chương trình ưu đãi tạo thêm động lực để anh xuống tiền, điểm mấu chốt anh quan tâm khi quyết định chọn phân khu này là chất lượng dự án, uy tín của nhà phát triển Novaland và tiềm năng sinh lời lớn.

Aqua City là dự án khu đô thị sinh thái thông minh tọa lạc tại phía Đông TP HCM với các tuyến đường trọng điểm đi qua, kết nối dễ dàng với trung tâm thành phố và sân bay quốc tế Long Thành. Bên cạnh lợi thế vị trí, dự án còn gây chú ý nhờ cảnh quan xanh, quy hoạch tôn tạo giá trị tự nhiên, những cụm tiện ích hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân từ giáo dục, y tế, thể thao, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ...

Thừa hưởng lợi thế của quỹ đất rộng lớn, ba mặt giáp sông hiếm có, tập đoàn này dành đến 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh để phát triển Aqua City trở thành khu đô thị đáng sống trong xu hướng giãn dân về các đô thị vệ tinh. Trong đó, mỗi phân khu đều có bản sắc riêng, đáp ứng đa dạng nhu cầu và cá tính của nhiều khách hàng.

Chẳng hạn phân khu Ever Green 1 mở ra không gian sống thanh bình, cho chủ nhân thỏa sức sáng tạo khu vườn yêu thích với dòng sản phẩm nhà phố vườn. Thiết kế sân vườn rộng đến 36 m2 là điểm nhấn đặc biệt bởi đây là thiết kế thường chỉ dành cho biệt thự.

Nhà phố Ever Green 1 với khoảng sân vườn rộng 36 m2 giúp gia chủ thỏa sức sáng tạo không gian riêng tư mong muốn. Ảnh phối cảnh: Novaland.

Trong khi đó phân khu River Park 1 và 2 lại nổi bật với dòng sản phẩm nhà phố có diện tích lớn 8x19,5 m, tối ưu diện tích sử dụng, cho phép gia chủ thiết kế không gian nội thất sang trọng như biệt thự. Các phân khu này lại tọa lạc tại vị trí tâm điểm giao thương sầm uất, không chỉ là không gian sinh thái đáng sống mà còn thuận tiện cho việc khai thác kinh doanh, buôn bán, cho thuê.

Các chuyên gia nhận định, sản phẩm bất động sản chất lượng vẫn phải hướng đến phục vụ người ở thực. Do đó, dự án đáp ứng tốt yếu tố xây dựng cộng đồng, hạ tầng kết nối thuận tiện, tiện ích đẳng cấp phục vụ nhu cầu an cư hiện đại như Aqua City sẽ giàu tiềm năng thu hút giới đầu tư, người mua ở và gia tăng giá trị theo thời gian.

Minh Anh