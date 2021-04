Aqua City tăng giá trị nhờ giải pháp công nghệ thông minh

Aqua City hưởng lợi từ loạt giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao trong vận hành đô thị, do NovaGroup cùng các đối tác triển khai. .

Với những bước đi mang tính chiến lược và phù hợp xu thế, Aqua City đang dần thành hình theo đúng định hướng trở thành khu đô thị sinh thái thông minh hoàn chỉnh tại cửa ngõ phía Đông TP HCM.

Cư dân hưởng lợi từ ứng dụng công nghệ cao

Ứng dụng giải pháp thông minh vào quá trình quản lý và vận hành các khu đô thị là xu hướng toàn cầu nhằm tối ưu các lợi ích từ công nghệ, từ đó mang đến những trải nghiệm mới mẻ, tiện nghi cho cư dân.

Những tiện ích dịch vụ dựa trên công nghệ cao như giao thông thông minh, ứng dụng đỗ xe thông minh, dịch vụ theo yêu cầu qua ứng dụng, thậm chí những tiện ích đơn giản như WiFi công cộng miễn phí, trạm sạc điện... có thể tạo tác động tích cực đến cuộc sống của cư dân, giúp đáp ứng nhu cầu cộng đồng một cách nhanh chóng hơn, thông minh hơn và giàu trải nghiệm hơn.

Phát triển đô thị thông minh được xem là xu hướng tất yếu của tương lai. Đồ họa: Novaland.

Báo cáo ABI Research vào năm 2017 chỉ ra rằng, sống và làm việc trong các khu đô thị sinh thái, tích hợp các giải pháp công nghệ thông minh, tiết kiệm năng lượng, nước và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường sẽ giúp cư dân cảm thấy dễ chịu, tiện nghi, an toàn sức khỏe, từ đó tăng cường chia sẻ và hòa hợp cộng đồng cũng như giúp tăng năng suất lao động.

Để bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ và hiện thực hóa tham vọng kiến tạo Aqua City thành một đô thị thông minh đáng sống, NovaGroup hợp tác Viettel triển khai loạt giải pháp đô thị thông minh. Trung tâm điều hành tập trung (IOC), hệ thống giám sát mức độ ô nhiễm môi trường, thanh toán trực tuyến, giám sát an ninh và cảnh báo, đỗ xe thông minh, quản lý vận hành đô thị thông minh... sẽ được tiên phong ứng dụng vào khu đô thị này. Ngoài ra, Aqua City cũng sẽ ưu tiên lựa chọn sử dụng các giải pháp chuyển đổi số do Viettel phát triển như dịch vụ hạ tầng viễn thông, dịch vụ an toàn thông tin và các dịch vụ số hóa...

Bên cạnh đó, dự án cũng ứng dụng công nghệ năng lượng tái tạo trong vận hành các tiện ích công cộng, chú trọng thiết kế những ngôi nhà thông minh tối ưu hóa khả năng lấy ánh sáng và gió tự nhiên nhằm giảm sử dụng điện năng, lắp đặt hệ thống thu gom và phân loại rác thải tại nguồn, nhằm giảm tối đa các tác động tiêu cực lên môi trường cũng như hướng đến xây dựng một cộng đồng văn minh.

NovaGroup và Viettel ký kết hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm việc thúc đẩy triển khai giải pháp đô thị thông minh tại Aqua City. Ảnh: Novaland.

Dự kiến khi hoàn thành, khu đô thị sinh thái thông minh rộng 1.000 ha này sẽ là nơi an cư chất lượng cao của hàng trăm nghìn cư dân, kiến tạo cộng đồng sầm uất bậc nhất tại phía Đông TP HCM.

Đô thị sinh thái thông minh thu hút đầu tư

Ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý vận hành, Aqua City không chỉ mang đến lợi ích cho cư dân tương lai, mà còn góp phần mang đến sự phát triển bền vững và gia tăng giá trị lâu dài cho các dòng sản phẩm của dự án.

Đô thị sinh thái thông minh Aqua City kỳ vọng thỏa mãn nhu cầu sống xanh chất lượng của cư dân thời 4.0. Ảnh phối cảnh: Novaland.

Một báo cáo của JLL cũng cho thấy, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân ngày càng ý thức hơn về tác động xã hội và môi trường từ các quyết định đầu tư của mình, trong bối cảnh thế giới đang thúc đẩy các giải pháp nhằm giảm lượng khí thải carbon và tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp.

Khoảng hai phần ba số người tham gia cuộc khảo sát năm 2019 của Mạng lưới Đầu tư Tác động Toàn cầu (Global Impact Investing Network) cũng cho biết, họ sử dụng các "Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc" để theo dõi hiệu quả từ các khoản đầu tư.

Trong khi đó tại Việt Nam, khi nhu cầu "sống sành, ở xanh" cùng với những tiện ích thông minh và thân thiện với môi trường đang gia tăng, những sản phẩm theo đuổi xu hướng này trở thành tâm điểm thu hút người mua trên thị trường. Đây cũng là một trong những lý do khiến Aqua City trở thành một trong những dự án dẫn đầu nguồn cung lẫn mãi lực trên thị trường toàn vùng TP HCM trong hai năm qua.

Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City, quy mô 1.000 ha giữ được "sức nóng" kể từ khi ra mắt thị trường. Ảnh: Novaland.

Theo các chuyên gia kinh tế và bất động sản, với việc quản lý vận hành bằng giải pháp đô thị thông minh, Aqua City đảm bảo cộng đồng cư dân tại đây được thụ hưởng cuộc sống tiện nghi, chất lượng cao. Đây là yếu tố quan trọng góp phần tạo "sinh khí" cho một dự án, gia tăng uy tín của đơn vị triển khai và góp phần gia tăng giá trị của sản phẩm theo thời gian.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa hai yếu tố làm nên tên tuổi của Aqua City thời gian qua là "sinh thái" và "thông minh" hứa hẹn mang đến cho thị trường những sản phẩm bất động sản độc đáo, đáp ứng tốt nhu cầu sống chất lượng không chỉ cư dân trong hiện tại mà còn góp phần bồi đắp thế hệ tương lai tinh hoa ngay tại cộng đồng này.

Khánh Anh