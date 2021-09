Aqua City - sức hút của đô thị sinh thái đa tiện ích

Đô thị sinh thái thông minh Aqua City với chuỗi thương hiệu vận hành tiện ích từ nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí… giúp mỗi cư dân tận hưởng đặc quyền cuộc sống ngay thềm nhà.

Tiềm năng từ quy hoạch bài bản

Bất động sản tích hợp nhiều chức năng trong một như: nhà ở, thương mại, giáo dục, giải trí cùng nhiều tiện ích khác đã là xu hướng thịnh hành trên thế giới. Tại Việt Nam, số lượng dự án theo mô hình bất động sản tích hợp gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Mô hình này cũng đang chứng tỏ sức hút rất rõ ở dự án Aqua City ở phía Đông TP HCM do Novaland đầu tư và phát triển. Suốt hai năm qua, kể từ khi ra mắt, khu đô thị này liên tục trở thành một trong những dự án dẫn dắt nguồn cung lẫn mãi lực của thị trường.

Aqua City tạo sức hút nhờ mô hình đô thị sinh thái tích hợp tiện ích hoàn chỉnh.

Chị Nguyễn Minh Hương, đại diện một sàn phân phối bất động sản tại TP HCM cho rằng, lý do Aqua City thu hút khách hàng bởi dự án không chỉ thỏa mãn nhu cầu an cư chất lượng của cư dân tinh hoa, mà còn nắm giữ tiềm năng là điểm đến hấp dẫn trong tương lai. Với quy hoạch các công trình tiện ích đẳng cấp như tổ hợp quảng trường – bến du thuyền Aqua Marina sức chứa hàng trăm du thuyền neo đậu, nhà hát bên sông, trung tâm phức hợp thể thao giải trí Aqua Arena sức chứa đến 11.000 chỗ ngồi, khách sạn Novotel, resort tiêu chuẩn 4 sao Aqua City resort by Fusion, cùng các phố mua sắm thời thượng đậm chất châu Âu..., Aqua City được dự báo sẽ là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế.

"Chưa kể, dự án còn nằm ngay tâm điểm các tuyến giao thông huyết mạch, các tuyến vành đai, cao tốc đang được đầu tư mạnh mẽ. Đồng thời, với xu hướng bất động sản sẽ phát triển, mở rộng dần ra các vùng vệ tinh phía Đông và khi sân bay Long Thành đi vào vận hành, thì biên độ gia tăng giá trị sản phẩm của Aqua City càng lớn", đại diện một đơn vị môi giới nhấn mạnh.

Vận hành chuyên nghiệp từ hệ sinh thái toàn diện

Đại diện Novaland cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu đưa Aqua City vào vận hành năm 2023, các công trình nhà ở và tiện ích khu đô thị đang được gấp rút xây dựng.

Dự kiến trong năm nay, hàng loạt hạng mục tiện ích cao cấp sẽ hoàn thành. Đó là tổ hợp quảng trường - bến du thuyền tiêu chuẩn châu Âu Aqua Marina,; quảng trường sức chứa 10.000 người; phố mua sắm, ẩm thực sang trọng... Đặc biệt, các tiện ích sẽ được vận hành, quản lý bài bản bởi hệ sinh thái chuyên nghiệp của NovaGroup, với kỳ vọng khơi nguồn phong cách sống thời thượng và biến Aqua City thành nơi an cư đẳng cấp, điểm đến mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí hàng đầu phía Đông.

Tổ hợp Quảng trường- bến du thuyền Aqua Marina dự kiến hoàn thành cuối năm nay kỳ vọng kiến tạo phong cách sống đỉnh cao cho cộng đồng tinh hoa.

Về ẩm thực, Nova FnB là đơn vị khai thác kinh doanh, quản lý và vận hành các thương hiệu đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, chuỗi cà phê và giải trí tại Việt Nam. Tạo tiếng vang trên thị trường từ sự phát triển thành công các thương hiệu như Saigon Casa Café, Marina Club Vũng Tàu, The Dome Dining & Drinks, Dynasty House Hongkong Dimsum & Hotpot, Au Lac do Brazil,... hay chuỗi thương hiệu nhượng quyền quốc tế như JUMBO Seafood (Singapore), Crystal Jade Palace (Singapore), Gloria Jean’s Coffees (Australia),... sự có mặt của Nova FnB sẽ mang đến những trải nghiệm ẩm thực đa văn hóa đặc sắc cho cư dân Aqua City. Trong năm 2021, Nova FnB dự kiến sẽ mang các thương hiệu ẩm thực đình đám đến Aqua City như PhinDeli, Xing Fu Tang, Gloria Jean’s, Spicy Box, Hotpot Story...

Với những cư dân thích mua sắm, thì chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm và hệ thống cửa hàng tiện lợi là điểm không thể không ghé qua. Nova Retail sẽ mang về các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới theo hình thức phân phối đại lý chính hãng và kinh doanh nhượng quyền; hứa hẹn trở thành địa chỉ mua sắm yêu thích của cư dân Aqua City. Theo kế hoạch, trong năm nay Nova Retail cũng bắt đầu đưa vào vận hành cửa hàng tiện lợi Family Express đầu tiên tại Aqua City, chuyên cung cấp phục vụ nhu yếu phẩm dành cho cư dân và khách hàng.

Cùng với các phố mua sắm, Aqua Central Mall quy mô 1,4ha do Nova Retail vận hành sẽ mang đến cho cư dân và du khách những trải nghiệm mua sắm thời thượng.

Tại đô thị này, bất kể ai cũng được tận hưởng nhiều chương trình nghệ thuật, giải trí, thông qua Nova E&M - đơn vị chuyên vận hành và phát triển các chương trình biển diễn nghệ thuật, giải trí. Trong tương lai, cư dân Aqua City sẽ được thưởng thức các bộ phim bom tấn tại cụm rạp chiếu phim hiện đại, các cuộc thi sắc đẹp, tuần lễ thời trang, đại nhạc hội mang tầm cỡ khu vực... ngay tại nội khu dự án.

Citigym, thương hiệu phòng tập chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam sẽ đồng hành cũng cư dân đam mê thể thao rèn luyện sức khoẻ. Đơn vị này sẽ vận hành và khai thác trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Complex tại đô thị Aqua City với không gian xanh, máy móc hiện đại cùng đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Complex quy mô 5 tầng hội tụ các môn thể thao thời thượng, spa thư giãn được vận hành bởi Citigym.

Ngoài ra, nằm trong hệ sinh thái NovaGroup có mặt tại Aqua City còn có Nova Education là hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến phổ thông trung học, cao đẳng và đại học theo tiêu chuẩn quốc tế. Nova HealthCare là hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam....

"Chúng tôi hy vọng mọi cư dân tại Aqua City sẽ được tận hưởng cuộc sống tiện nghi giữa không gian xanh rộng lớn, cùng hệ thống tiện ích quy mô, chuyên nghiệp và toàn diện về: ẩm thực, mua sắm, giải trí, nghĩ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục ngay trước cửa nhà. Chuỗi tiện ích này sẽ đảm bảo sự sầm uất cho khu đô thị trong tương lai và hình thành nên một cộng đồng cư dân tinh hoa xứng tầm", đại diện tập đoàn Novaland chia sẻ.

