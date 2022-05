Aqua City hoàn chỉnh ‘bức tranh’ đô thị sinh thái thông minh

Aqua City đáp ứng nhiều tiêu chí của mô hình đô thị thông minh trên thế giới như ứng dụng công nghệ, tiết kiệm năng lượng, môi trường và cộng đồng văn minh.

Xu hướng phát triển đô thị thông minh

Báo cáo mới đây của Deloitte về xu hướng phát triển đô thị trong tương lai nhấn mạnh việc quy hoạch đô thị thông minh sẽ là xu hướng phát triển nổi bật, tập trung vào một số lĩnh vực cốt lõi như ứng dụng công nghệ, tiết kiệm năng lượng, môi trường và cộng đồng sinh thái hay tiện ích cư dân.

Gartner, công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ có trụ sở tại Mỹ, cũng dự đoán năm 2028 sẽ có hơn 4 tỷ thiết bị có khả năng kết nối Internet, thu thập và trao đổi dữ liệu với nhau được sử dụng trong các tòa nhà thông minh. Chúng sẽ được cung cấp bởi hạ tầng viễn thông 5G và Wi-Fi chất lượng hàng đầu (6 hoặc 6E).

Đô thị sinh thái thông minh được dự báo trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Ảnh: shutterstock

Bên cạnh đó, Hội đồng Công trình xanh thế giới (WGBC) cũng dự báo các công trình xanh sẽ dần bao phủ các trung tâm đô thị. Với áp lực phải hành động giảm biến đổi khí hậu, việc sử dụng vật liệu bền vững, năng lượng tái tạo sẽ được tối ưu để tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.

Deloitte dẫn chứng Tengah là một thành phố thông minh sinh thái nằm cách trung tâm Singapore khoảng 20 km. Đặc biệt 42.000 ngôi nhà trong khu đô thị đều ứng dụng công nghệ như sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để quản lý năng lượng thông minh, thu gom rác thải tự động, hệ thống làm mát tập trung cung cấp không khí cho từng ngôi nhà.

Deloitte cũng cho rằng cuộc khủng hoảng y tế trong đại dịch cho thấy việc phát triển đô thị cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của người dân và tạo ra một môi trường sống sinh thái tốt hơn bằng việc quy hoạch không gian công cộng xanh, cộng đồng sức khỏe thông minh, hệ sinh thái kinh tế số....

"Phát triển đô thị cần gắn với việc tạo ra môi trường sinh thái lành mạnh, hình thành một cộng đồng y tế thông minh (SHC) để đẩy mạnh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số, góp phần giảm đáng kể chi phí và nâng cao sức khỏe người dân", Deloitte nhận định.

Aqua City đón đầu xu hướng tương lai

Kể từ khi ra mắt, dự án Aqua City nằm phía Đông TP HCM với quy mô 1.000 ha được Tập đoàn Novaland định hướng quy hoạch theo chuẩn sinh thái thông minh với không gian sống xanh cao cấp. Nhằm đón xu hướng phát triển đô thị thông minh trên thế giới, Aqua City triển khai mô hình thành phố thông minh (smart city) trong quản lý và vận hành đô thị, dựa trên 4 yếu tố cốt lõi: an ninh - công nghệ, quản lý và tiết kiệm năng lượng, môi trường sinh thái, cộng đồng và tiện ích cư dân.

Aqua City là một trong những đô thị sinh thái tiên phong tại phía Đông TP HCM đẩy mạnh ứng dụng mô hình thành phố thông minh - smart city trong quản lý vận hành. Ảnh: Novaland

Cụ thể, đối với tiêu chí an ninh - công nghệ, khu đô thị đã tiên phong áp dụng trí tuệ nhân tạo AI vào công tác an ninh khi quản lý và phân tích hình ảnh tập trung cho gần 2.000 camera trên cùng một nền tảng ứng dụng. Đồng thời, khu đô thị cũng áp dụng hệ thống cảm biến, thiết bị ngoại vi chủ động nhận diện khuôn mặt; các phương tiện giao thông có biển số, tốc độ; phát hiện những hành động mang tính tiêu cực của người lạ hoặc người có nguy cơ đuối nước tại khu vực sông; gửi cảnh báo tức thời khi phát hiện khói lửa từ các khu tiện ích, khu dân cư đến trung tâm an ninh.

Trong quản lý và tiết kiệm năng lượng, hòa nhịp với xu hướng sống xanh bền vững của toàn cầu, Aqua City chú trọng ứng dụng bộ tiêu chí quản lý và tiết kiệm năng lượng trong vận hành thông qua việc ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Việc ứng dụng năng lượng mặt trời trong vận hành các tiện ích công cộng, bố trí đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời ở các khu công viên cảnh quan, quản lý hệ thống tưới cây tự động, sử dụng hệ thống giám sát và điều khiển iBMS quản lý tòa nhà thông minh, giúp tối ưu hóa chi phí điện năng và vận hành.

Ở khía cạnh môi trường sinh thái, khu đô thị ứng dụng công nghệ cảm biến và cảnh báo các chỉ số môi trường, chất lượng nước thải sau xử lý cũng như sử dụng hệ thống thu gom, phân loại rác thải tại nguồn.

Aqua City ứng dụng năng lượng mặt trời trong vận hành các tiện ích công cộng, bố trí đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời ở các khu công viên cảnh quan... giúp tối ưu hóa chi phí điện năng và vận hành. Ảnh: Novaland

Đặc biệt, với hạ tầng IoT (Internet of Things) hiện đại và đồng bộ, Aqua City tối ưu hóa lợi thế, giúp cộng đồng và cư dân có thể tận hưởng nhiều tiện ích thông minh tích hợp chỉ trên một nền tảng số. Đơn cử như ứng dụng được tích hợp trên smartphone cho phép cư dân kết nối dễ dàng hơn với đơn vị vận hành, từ hệ thống giám sát an ninh và cảnh báo, giải pháp đỗ xe thông minh đến hệ thống quản lý điện năng và chiếu sáng thông minh, hay sử dụng dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, nhà hàng...

Không gian sống sinh thái thông minh tại Aqua City đã sẵn sàng chào đón những cư dân tinh hoa đầu tiên vào cuối năm nay. Ảnh: Novaland

Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City được Tập đoàn Novaland dành nhiều tâm huyết đầu tư và phát triển với kỳ vọng kiến tạo dự án trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất phía Đông TP HCM.

"Cùng với loạt công trình tiện ích đang được hoàn thiện, khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City dự kiến đón những cư dân đầu tiên vào năm 2022", đại diện Novaland chia sẻ.

