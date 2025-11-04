Aqua City đẩy nhanh hoàn thiện, sẵn sàng vận hành nhiều tiện ích

Song song với nhà ở, hệ tiện ích tại Aqua City cũng đang hoàn thiện nhanh. Khu vui chơi NovaDreams Magic House và chuỗi nhà hàng - cà phê tại Nova Mall đã sẵn sàng đi vào hoạt động vào đầu tháng 11.

Nằm trong hệ sinh thái tiện ích, Nova Mall, trung tâm thương mại trọng điểm với kiến trúc hiện đại dần hoàn thiện. Bên trong, khu ẩm thực với loạt thương hiệu nhà hàng, cà phê, khu vui chơi trẻ em được triển khai đồng bộ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm phong phú cho cư dân và du khách.