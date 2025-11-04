Aqua City đẩy nhanh hoàn thiện, sẵn sàng vận hành nhiều tiện ích

Những ngày đầu tháng 11, không khí thi công tại đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City trở nên sôi động. Hàng nghìn công nhân và máy móc đồng loạt thi công ở nhiều phân khu với tần suất ba ca mỗi ngày, xuyên lễ và xuyên đêm. Đại diện nhà thầu Tài Việt Tín cho biết, các đội công nhân của đối tác, nhà thầu chia ca thi công liên tục để kịp tiến độ và đáp ứng yêu cầu chất lượng của chủ đầu tư. "Hiếm khi nào chúng tôi thấy dự án hoạt động rầm rộ như hiện nay", đại diện nói.
Hàng nghìn công nhân đang thi công tại các phân khu như River Park 2, Ever Green 2, Đô thị Đảo Phượng Hoàng.
Hàng nghìn căn nhà ở được hoàn thiện song song cùng hệ thống công viên nội khu tại phân khu River Park 2.
Ever Green 2 đang bước vào giai đoạn thi công phần móng và cọc khoan nhồi, lên tầng cho hàng trăm biệt thự, nhà phố.
Đảo Phượng Hoàng tập trung san lấp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị cho giai đoạn xây dựng công trình nhà ở.
Song song với nhà ở, hệ tiện ích tại Aqua City cũng đang hoàn thiện nhanh. Khu vui chơi NovaDreams Magic House và chuỗi nhà hàng - cà phê tại Nova Mall đã sẵn sàng đi vào hoạt động vào đầu tháng 11.
Nằm trong hệ sinh thái tiện ích, Nova Mall, trung tâm thương mại trọng điểm với kiến trúc hiện đại dần hoàn thiện. Bên trong, khu ẩm thực với loạt thương hiệu nhà hàng, cà phê, khu vui chơi trẻ em được triển khai đồng bộ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm phong phú cho cư dân và du khách.
Từ tháng 7 đến nay, Aqua City liên tục tổ chức các sự kiện giúp nhà đầu tư có không gian tìm hiểu kỹ về Aqua City. Sau khi hoàn thiện pháp lý, dự án thu hút các nhà đầu tư đến từ TP HCM và nhiều tỉnh thành.
Ông Trần Ngọc Minh, khách hàng tại TP HCM, cho biết mức giá khoảng 70 triệu đồng một m2 vẫn còn khá mềm so với các khu vực lân cận. Dư địa tăng trưởng của dự án sẽ còn rất lớn nhờ lợi thế hạ tầng kết nối đang được đầu tư với loạt công trình trọng điểm sắp hoàn thành như: Sân bay Quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc, Hương Lộ 2 hay cầu Đồng Nai 2 nối khu vực Aqua City với quận 9 (cũ) chuẩn bị triển khai.
Dự án có vị trí mặt tiền Hương Lộ 2, kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 51, và hưởng lợi từ loạt hạ tầng chiến lược như Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Metro Suối Tiên - Long Thành, đặc biệt là lực đẩy từ sân bay quốc tế Long Thành. Từ TP HCM hoặc sân bay, cư dân chỉ mất khoảng 20 phút để di chuyển đến khu đô thị.
Theo thông tin từ chủ đầu tư, tính đến hết tháng 10, hơn 1.000 căn biệt thự và nhà phố đã được bàn giao, hàng trăm gia đình đã hoàn thiện nội thất và chuyển về sinh sống, mang lại diện mạo sôi động cho toàn khu đô thị.
Với quy mô 1.000 ha, được bao quanh bởi 32 km đường sông, Aqua City dành 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu. Dự án được xem là đô thị sinh thái ven sông quy mô lớn tại phía Đông TP HCM, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô, thu hút cộng đồng và du khách.
Theo đại diện chủ đầu tư, sự tăng tốc thi công và hoàn thiện đồng bộ giúp dự án dần định hình diện mạo của đại đô thị sinh thái ven sông. Aqua City mang đến môi trường sống xanh và hiện đại, thể hiện tiềm năng tăng trưởng bền vững khi pháp lý đã rõ ràng và hạ tầng liên kết vùng đang hoàn thiện.
Hoàng Đan
Ảnh: Aqua City