Aqua City có trung tâm an ninh ứng dụng công nghệ AI

Công nghệ AI tại Aqua Security Center giúp nhận diện sớm các rủi ro, tối ưu hóa công tác quản lý và vận hành, đảm bảo môi trường sống an toàn cho cư dân.

Giải pháp an ninh đa lớp

Theo Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, công nghệ AI (Artificial Intelligence - trí tuệ nhân tạo) đang là công nghệ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực từ nhận dạng khuôn mặt, xử lý giọng nói, kỹ thuật ước tính đám đông... đến các hệ thống an ninh, bảo mật. Tuy được nhà khoa học máy tính John McCarthy (Mỹ) đề cập lần đầu tiên vào những năm 1950, nhưng đến ngày nay thuật ngữ trí tuệ nhân tạo mới thực sự được biết đến rộng rãi và được các "ông lớn" của làng công nghệ chạy đua phát triển.

Theo xu hướng đó, Tập đoàn Novaland cũng áp dụng công nghệ AI vào quản lý an ninh tại khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City, nhằm mang đến những trải nghiệm sống an toàn và tiện nghi khác biệt dành cho cộng đồng cư dân. Mới đây, Novaland vừa hoàn thiện và đưa vào vận hành trung tâm an ninh Aqua Security Center tại Aqua City có quy mô hơn 7.000 m2 với hệ thống an ninh đa lớp, ứng dụng công nghệ thông minh, hoạt động 24/7.

Trung tâm an ninh Aqua Security Center ứng dụng công nghệ AI đã đi vào vận hành tại Aqua City. Ảnh: Novaland

Trong đó, phòng điều hành khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City và giám sát camera với hệ thống giám sát hình ảnh thông qua công nghệ Tivi Wall Controller tiên tiến, cảnh báo tức thì các hành động có tính rủi ro giúp nhân viên điều hành có thể tập trung vào các đối tượng cần giám sát và nâng cao hiệu quả xử lý. Một trong các điểm đáng chú ý của Aqua Security Center nằm ở việc ứng dụng công nghệ AI vào hệ thống giám sát gần 2.000 camera (CCTV) bao phủ toàn bộ các tuyến đường nội khu, điểm giao giữa đường nội khu và đường liên khu, dọc các tuyến đường nội bộ bờ sông và toàn bộ các tiện ích tại khu đô thị Aqua City.

"Khác với hệ thống camera thông thường, hệ thống camera ứng dụng công nghệ AI có nhiều tính năng ưu việt như: nhận diện khuôn mặt, nhận diện rủi ro về trộm cắp, xung đột, nhận diện các phương tiện giao thông, nhận diện xâm nhập trái phép, nhận diện cháy nổ, qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn cho cư dân khu đô thị", đại diện Novaland cho biết.

Ngoài ra, Aqua Security Center còn được đầu tư và trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp xử lý nhanh chóng các trường hợp báo cháy, nổ. Đội ngũ an ninh và bộ phận cơ động phản ứng nhanh với chất lượng nghiệp vụ và thể lực tốt chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giám sát, phản ứng nhanh, xử lý mọi tình huống an ninh cho khu đô thị trong tương lai.

Đội ngũ an ninh được trang bị chuyên nghiệp, cơ động và phản ứng nhanh tại Aqua City. Ảnh: Novaland

Việc đưa vào vận hành Trung tâm an ninh Aqua Security Center là một bước quan trọng trong lộ trình đưa Aqua City trở thành một khu đô thị sinh thái, thông minh, tiện ích hoàn chỉnh, đáng sống ngay phía Đông TP HCM.

Song song với tiện ích trung tâm an ninh hiện đại, Novaland cũng tiên phong ứng dụng các giải pháp đô thị thông minh trong quản lý vận hành đô thị do NovaTech – thành viên thuộc hệ sinh thái NovaGroup vận hành như: Trung tâm điều hành tập trung (IOC), hệ thống giám sát mức độ ô nhiễm môi trường, giám sát an ninh và cảnh báo, đỗ xe thông minh, ứng dụng công nghệ năng lượng tái tạo, hệ thống quản lý điện năng và chiếu sáng thông minh, hệ thống giám sát và điều khiển từ xa (BMS) các dịch vụ số hóa, thanh toán trực tuyến,...hướng đến xây dựng một cộng đồng an ninh và văn minh, một thành phố xanh phát triển bền vững.

Khu đô thị giàu sức sống đang thành hình

Tọa lạc ngay cửa ngõ phía Đông TP HCM, Aqua City thừa hưởng lợi thế tự nhiên của vùng đất ba mặt giáp sông. Dự án được quy hoạch đồng bộ với tổng quy mô gần 1.000 ha, trong đó dành 70% diện tích cho các mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh.

Dinh thự ánh sáng Garden Palace tại Aqua City. Ảnh: Novaland

Điểm nhấn của dự án phải kể đến loạt công trình tiện ích đẳng cấp, được đầu tư mạnh và bài bản như tổ hợp quảng trường – bến du thuyền Aqua Marina sức chứa hàng trăm du thuyền neo đậu, trung tâm phức hợp thể thao giải trí trong nhà Aqua Arena sức chứa đến 11.000 chỗ ngồi, Aqua Central Mall quy mô gần 1,5 ha, khách sạn Novotel, resort tiêu chuẩn 4 sao Aqua City Resort by fusion... Đây là một trong các dự án được Tập đoàn Novaland dành nhiều tâm huyết phát triển với kỳ vọng kiến tạo nên một đô thị đáng sống ngay phía Đông TP HCM khi vận hành vào năm 2023.

Bến du thuyền Aqua Marina với các du thuyền hạng sang tại Aqua City đã hoàn thiện và đón khách tham quan trải nghiệm. Ảnh: Novaland

Để hiện thực hoá mục tiêu chào đón cư dân vào cuối 2022, đến thời điểm hiện tại nhiều công trình tiện ích và nhà ở tại Aqua City cũng đang khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng để đưa vào vận hành. Dự kiến trong quý III năm nay, loạt công trình trọng điểm sẽ hoàn thiện: Aqua Central mall với các tiện ích mua sắm, giải trí, ẩm thực; Aqua Sport Complex với đầy đủ tiện ích thể thao trong nhà, ngoài trời, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp; phố thương mại boutique shophouse tại quảng trường cũng sẽ khai trương các dịch vụ ẩm thực, cửa hàng thời trang, cửa hàng tiện lợi, phòng khám clinic.

"Không ngờ dự án phát triển thần tốc như vậy. Aqua City giờ giống như một thành phố châu Âu với môi trường sống an ninh và các tiện nghi cao cấp. Dù chưa chuyển về Aqua City sinh sống, tôi và gia đình đã tìm thấy góc thư giãn yêu thích trong khu đô thị", chị Nguyễn Thanh Nguyệt hào hứng chia sẻ trong chuyến trải nghiệm dự án mới đây và cho biết ý định sẽ đầu tư thêm một căn nữa tại dự án.

