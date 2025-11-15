Aqua 10 Roller - robot hút bụi lau nhà có lực hút mạnh nhất

Dreame Aqua 10 Pro Roller nằm ở phân khúc robot hút bụi cận cao cấp, cạnh tranh với các đối thủ như Roborock Qrevo EdgeT, Ecovacs Deebot X11 Pro Omni. Sản phẩm được xem là bản rút gọn của Aqua 10 Pro Track với thiết kế vuông vắn, mặt trước có vân nhôm xước hiện đại thay cho hoa văn dạng vân đá của "đàn anh".

Lực hút trên Aqua 10 Roller đạt 30.000 Pa, vượt mức 25.000 Pa của Aqua 10 Pro Track, trở thành robot hút bụi lau nhà có lực hút mạnh nhất tại Việt Nam. Các model cao cấp của Roborock như Saros 10 hiện có lực hút 22.000 Pa hay Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone là 19.500 Pa. Lực hút này cũng cao hơn một số mẫu hút bụi cầm tay của Dyson, Xiaomi hay Dreame thường trong khoảng 10.000-25.000 Pa.