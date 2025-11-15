Aqua 10 Roller - robot hút bụi lau nhà có lực hút mạnh nhất

Dreame Aqua 10 Pro Roller nằm ở phân khúc robot hút bụi cận cao cấp, cạnh tranh với các đối thủ như Roborock Qrevo EdgeT, Ecovacs Deebot X11 Pro Omni. Sản phẩm được xem là bản rút gọn của Aqua 10 Pro Track với thiết kế vuông vắn, mặt trước có vân nhôm xước hiện đại thay cho hoa văn dạng vân đá của "đàn anh".
Lực hút trên Aqua 10 Roller đạt 30.000 Pa, vượt mức 25.000 Pa của Aqua 10 Pro Track, trở thành robot hút bụi lau nhà có lực hút mạnh nhất tại Việt Nam. Các model cao cấp của Roborock như Saros 10 hiện có lực hút 22.000 Pa hay Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone là 19.500 Pa. Lực hút này cũng cao hơn một số mẫu hút bụi cầm tay của Dyson, Xiaomi hay Dreame thường trong khoảng 10.000-25.000 Pa.
Túi đựng rác dung tích 3,2 lít cho thời gian sử dụng đến 75 ngày, không cần đổ rác mỗi ngày, bên cạnh là hộp chứa dung dịch lau nhà. Hộp đựng dung dịch làm sạch của máy dùng loại một ngăn thay vì hai ngăn như trên Aqua 10 Pro Track. Cách bố trí phụ kiện không khác biệt với hộp chứa nước sạch và nước bẩn ở phía trên. Dock sạc không có đường cấp và thoát nước riêng, nếu muốn sử dụng tính năng này người dùng phải mua thêm bộ phụ kiện.
Tính năng giặt và sấy bằng nước nóng trở thành tiêu chuẩn cho các model có giá trên 20 triệu đồng, giúp ngăn mùi hôi và ẩm mốc cho giẻ lau. Điểm cộng của sản phẩm là nhiệt độ giặt cao 100 độ C, hơn nhiều đối thủ ở mức 75 độ C. Sau khi giặt nước nóng, hệ thống sẽ hạ nhiệt giẻ lau trước khi tiếp tục lau nhà để đảm bảo an toàn. Về tính năng sấy khô, nhiệt độ gió lên đến 65 độ C, cao hơn Aqua 10 Pro Track, giúp sấy nhanh hơn. Tuy nhiên, sản phẩm không có đèn UV để làm sạch túi đựng bụi và giẻ lau.
Aqua 10 Roller không được trang bị cảm biến Lidar dạng thụt thò nên khả năng chui gầm kém hơn đối thủ. Tuy nhiên, công nghệ quan trọng như cảm biến, camera AI vẫn đầy đủ với khả năng nhận diện 240 loại vật thể khác nhau như dây sạc, tất, dép, đến đồ chơi và thậm chí chất thải thú cưng.
Ngoài việc có thể điều khiển thông qua ứng dụng Dreame Home để tạo bản đồ, tùy chỉnh tính năng làm sạch hay gọi video call thông qua camera của robot, Aqua10 Roller còn hỗ trợ Matter Protocol cho phép tích hợp vào hệ thống nhà thông minh của người dùng và đồng bộ với Apple Home Kit hay Google Home để điều khiển đơn giản hơn.
Sản phẩm là model thứ hai của Dreame có giẻ lau dạng con lăn. Tuy nhiên, con lăn sử dụng loại ống tròn cứng giống trên các máy lau nhà, thay vì dạng dẹt như Aqua 10 Pro Track. Thiết kế này đơn giản, dễ tháo lắp, thay thế hơn. Con lăn cùng với chổi trước đều có tính năng mở rộng để dễ dàng lau mép tường.
Điểm độc đáo của sản phẩm là thêm khung chắn AutoSeal, khi đi qua thảm, khung chắn tự động đóng xuống che kín cuộn lăn tránh rò rỉ nước làm ướt thảm tốt hơn tính năng nâng giẻ lau phổ biến hiện nay.
Aqua 10 Roller sử dụng công nghệ lau sàn Aqua Roll với 12 vòi phun giúp phun nước liên tục làm ẩm con lăn. Nước sạch và bẩn liên tục được tuần hoàn trên giẻ, cho phép lau sạch vết bẩn. Trong quá trình vận hành, giẻ được cào sạch và vắt nước liên tục bằng bộ gạt chuyên dụng tích hợp bên trong. Lượng nước bẩn sau khi vắt được hút vào bình chứa riêng ở mặt sau bằng áp suất cao, tránh tình trạng nước chảy ngược hoặc làm bẩn lại bề mặt sàn.
Dù không có công nghệ lau sàn bằng nước nóng như "đàn anh", sản phẩm vẫn lau tốt các vết bẩn khó xử lý như dầu mỡ nhờ tốc độ quay 100 vòng/phút cùng áp lực nhấn xuống sàn 5.000 Pa. Nhược điểm của model này là tiêu tốn nước hơn robot dùng giẻ lau xoay. Nếu không sử dụng hệ thống tự động cấp thoát nước, người dùng sẽ tốn công hơn cho việc này.
Sản phẩm cũng được thừa hưởng hệ thống ProLeap cho phép vượt chướng ngại vật cao tối đa 6 cm. Khi gặp vật cản, robot sử dụng cảm biến để nhận biết chiều cao, đo khoảng cách và lựa chọn cách vượt tốt nhất.
Model sử dụng chổi kép đặt song song, khác với dạng chổi kép đặt đối diện của Roborock. Hệ thống chổi kết hợp giữa chổi cao su và chổi lông với khả năng xoay ngược chiều giúp gom tóc, bụi và hạt lớn trong một lần quét và không bị rối tóc.
