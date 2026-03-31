Aprilia X 250TH - siêu môtô bản giới hạn giá 150.000 USD

Mẫu môtô phiên bản đường đua MotoGP, công suất 240 mã lực, phanh carbon, hệ thống điện tử APX, giới hạn 30 xe.

Đội đua Aprilia Racing của hãng môtô Italy Aprilia giới thiệu X 250TH - môtô phiên bản giới hạn đường đua nhân dịp giải đua xe Công thức Một Formula 1 (F1) ngày 27/3. Đây là siêu phẩm môtô ra đời để kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ.

Aprilia X 250TH dựa trên nguyên mẫu RSV4, phát triển theo phong cách MotoGP. Điểm nhấn của X 250TH là hệ thống phanh Brembo carbon-carbon, độc nhất vô nhị trên thị trường. Loại phanh giống hệt được sử dụng trong MotoGP - với đường kính 340 mm, kết hợp má phanh carbon và bộ kẹp phanh bằng nhôm nguyên khối có cánh tản nhiệt.

Khí động học là một yếu tố đặc biệt khác của Aprilia X 250TH, một lĩnh vực mà Aprilia Racing khẳng định vị thế của mình trong MotoGP. Đuôi xe với các cánh gió lấy cảm hứng từ RS-GP - công nghệ độc quyền của đội đua Aprilia Racing. Sự kết hợp giữa cánh yên và cánh gió đuôi giúp tăng áp lực khí động học khi phanh ở các khúc cua.

Khung đỡ yên bằng sợi carbon sản xuất bởi PAN Compositi với cấu trúc kiểu "kẹp bánh". Hoàn thiện gói trang bị là hệ thống ống xả kép bằng titan SC Project mô phỏng MotoGP.

Dàn cánh gió bên của Aprilia X 250TH làm bằng sợi carbon, giúp giảm lực ép xuống khi xe nghiêng, tăng độ bám và ổn định khi vào cua. Cuối cùng là màu sơn tổng thể lấy cảm hứng từ quốc kỳ Mỹ.

Siêu phẩm đua X 250TH trang bị động cơ V4 65 độ dung tích 1.099 phân khối lấy từ RSV4 nhưng được tinh chỉnh cho công suất 240 mã lực ở 13.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 131 Nm tại 11.750 vòng/phút. Xe sử dung bộ lọc gió Sprint dành cho xe đua, bướm ga thế hệ mới nhất.

Khung sườn xe là loại khung sườn đôi bằng nhôm, kết hợp hệ thống treo Ohlins với thiết lập chuyên dụng cho xe đua. Xe sử dụng cặp vành Marchesini rèn bằng magie, cặp lốp đua Pirelli. Bộ tản nhiệt nước và dầu cỡ lớn với công nghệ WSBK và hệ truyền động với nhông sau bằng titan, nhông trước được làm nhẹ bởi PBR, xích (sên) Regina 520.

Aprilia X 250TH sản xuất giới hạn 30 xe. Trong đó, 25 chiếc dành riêng cho thị trường Mỹ và bán với giá 150.000 USD. 5 chiếc còn lại dành cho các thị trường khác với giá 132.000 USD. Xe chỉ bán qua hình thức đặt hàng trực tuyến của hãng.

