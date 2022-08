Apple xác nhận ra iPhone 14 ngày 7/9

"Quả táo" dự kiến sẽ ra mắt bốn mẫu iPhone 14 mới cùng thế hệ đồng hồ thông minh Watch Series 8.

Sau hai năm liên tiếp phải tổ chức trực tuyến, năm nay Apple sẽ mời giới hạn khách tới xem trực tiếp lễ ra mắt iPhone 14 tại Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên công ty ở Cupertino (Mỹ). Thời gian bắt đầu là 10h, giờ địa phương (0h ngày 8/9 giờ Hà Nội). Người xem có thể theo dõi trực tiếp trên website Apple, ứng dụng Apple TV và kênh YouTube của hãng.

Trong thư gửi giới truyền thông, Apple nhắn kèm thông điệp "Far out". Theo The Verge, điều này có thể ám chỉ một cải tiến lớn của iPhone mới, liên quan đến camera tele hoặc thậm chí là khả năng kết nối vệ tinh được đồn thổi từ khá lâu.

Trước đó, theo Bloomberg, một số nhân viên các hệ thống bán lẻ Apple đã được yêu cầu chuẩn bị cho đợt bán sản phẩm mới lớn nhất trong năm vào ngày 16/9. Sự kiện ra mắt diễn trước đó hơn một tuần, đúng như các tin đồn. Mốc thời gian này sớm hơn so với ngày 13/9 của iPhone 13 năm ngoái.

Thư mời lễ ra mắt sản phẩm mới ngày 7/9 của Apple. Ảnh: The Verge

Cùng với iPhone 14 series, Apple được cho là ra mắt cả máy tính Mac, iPad, Apple Watch mới. Trong đó, dòng iPhone 14 sẽ bỏ phiên bản mini mà thay bằng model iPhone 14 Max với cỡ màn hình lớn 6,7 inch nhưng thông số, cấu hình tương tự iPhone 14 thông thường. Hai phiên bản iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ có chung các thông số kỹ thuật cao cấp nhất và chỉ khác biệt về kích thước màn hình.

Được bán sớm hơn nhưng giá khởi điểm iPhone 14 năm nay có thể cao hơn 100 USD so với iPhone 13 ở tất cả các phiên bản. Theo chuyên gia phân tích Dan Ives của Wedbush Securities, lý do là toàn bộ chuỗi cung ứng của Apple đều đang điều chỉnh giá nên hãng có thể chuyển phần chi phí phát sinh này sang phía người dùng.

Hiện iPhone 13 mini và iPhone 13 có giá khởi điểm lần lượt là 699 USD và 799 USD, còn 13 Pro và 13 Pro Max là 999 USD và 1.099 USD. Năm nay, mẫu rẻ nhất là iPhone 14 trong khi bản mini được thay thế bằng iPhone 14 Max. Do đó, nếu tăng 100 USD, iPhone 14 sẽ có giá khởi điểm từ 899 USD còn 14 Max là từ 999 USD. Mức giá mới được đánh giá là đắt đỏ và khó lôi kéo người dùng Android.

Theo hãng nghiên cứu TrendForce, bộ đôi iPhone 14 và 14 Max sẽ được nâng cấp dung lượng RAM lên 6 GB, cao hơn mức 4 GB hiện nay. Hai model này vẫn sử dụng loại RAM LPDDR4X tương tự thế hệ trước.

Trong khi đó, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max giữ nguyên dung lượng RAM 6 GB nhưng chuyển sang loại mới là LPDDR5 có tốc độ nhanh và tiêu thụ ít năng lượng hơn. Dòng Pro cũng có camera chính độ phân giải 48 megapixel, hỗ trợ quay phim 8K, còn hai bản tiêu chuẩn tích hợp camera 12 megapixel.