Apple Watch Series 10 và Watch Ultra 2 màu đen có gì mới?

Apple không thay đổi nhiều về ngoại hình Watch Series 10 nhưng bổ sung nhiều tính năng mới, trong khi Watch Ultra 2 thêm bản màu đen.

Tại sự kiện It's Glowtime diễn ra sáng 10/9 tại Mỹ, bên cạnh iPhone 16, Apple cũng giới thiệu nhiều thiết bị khác, hoặc nâng cấp một số phiên bản hiện có.

Apple Watch Series 10. Ảnh: Engadget

Trong đó, Apple Watch Series 10 được xem là bản kỷ niệm 10 năm Apple gia nhập thị trường đồng hồ thông minh - thiết bị mới hoàn toàn sau khi Tim Cook lên làm CEO. Tuy nhiên, Apple Watch thế hệ 10 không khác nhiều so với các phiên bản gần đây.

Sản phẩm mở rộng kích thước màn hình lên 42 và 46 mm, tăng từ 41 và 45 mm trên Watch Series 9. Dù lớn hơn, The Verge đánh giá máy không tạo cảm giác cồng kềnh khi đeo do khá mỏng. Theo công bố, máy mỏng hơn gần 10%, nhẹ hơn 10% so với Watch Series 7, Series 8 và Series 9.

Thiết bị có vỏ nhôm với nhiều màu sắc, gồm đen tuyền, vàng hồng, bạc, titan tự nhiên, vàng và xám. Riêng màu đen có lớp hoàn thiện bóng bắt mắt.

Smartwatch mới cũng được Apple tăng độ sáng lên đáng kể. Theo công ty Mỹ, Apple Watch Series 10 có độ sáng cao hơn 40% so với thế hệ trước. Đây cũng là đồng hồ đầu tiên của hãng trang bị màn hình OLED với khả năng tối ưu hóa từng điểm ảnh, từ đó cho độ sáng lớn và góc nhìn rộng hơn, đồng thời tiết kiệm điện năng hơn. Apple cho biết đồng hồ cho thời gian sử dụng pin 18 tiếng, sạc nhanh 15 phút dùng 8 tiếng, hoặc sạc 8 phút cho thời gian theo dõi giấc ngủ 8 tiếng, sạc 80% pin trong 30 phút.

Apple Watch Series 10 chạy hệ điều hành watchOS 11 đi kèm một số mặt đồng hồ mới tương thích với màn hình lớn hơn. Thiết bị tích hợp chip S10 mỏng hơn nhưng hiệu suất cao hơn, kết hợp Neural Engine 4 lõi, hỗ trợ các tính năng thông minh như cử chỉ chạm hai lần, phát hiện va chạm, phát hiện ngã, dịch thuật. Với việc trang bị cả loa và micro, smartwatch có thể nhận cuộc gọi khi đang kết nối với iPhone hoặc nghe nhạc.

Tính năng nổi bật khác trên Apple Watch là cảnh báo ngưng thở khi ngủ. Sản phẩm có khá nhiều tính năng khi sử dụng dưới nước, với cảm biến độ sâu và nhiệt độ nước, chống nước ở độ sâu 50 mét, tự động phát hiện kiểu bơi và đếm vòng bơi. watchOS 11 cũng có thêm các bài tập tùy chỉnh dành riêng cho hoạt động bơi trong bể.

Trong khi đó, thay vì giới thiệu đồng hồ Watch Ultra thế hệ tiếp theo, Apple chỉ trình làng phiên bản màu mới của Watch Ultra 2 với tên gọi Satin Black. Thực tế, do mới ra mắt khoảng một năm, Apple chưa vội công bố bản Ultra thế hệ thứ ba.

Apple Watch Ultra 2 Satin Black. Ảnh: Apple

So với màu trắng bạc trước đây, màu mới tạo cảm giác thiết bị như một khối thống nhất nhờ lớp đen tuyền phủ toàn bộ. Theo Apple, vỏ mới được làm bằng titan tái chế cấp 5 thông qua quá trình phun cát bằng công nghệ mới. Thiết bị kèm dây đeo Milanese Loop titan màu đen để phù hợp với màu máy.

Ngoài vỏ mới, phần cứng Watch Ultra 2 Satin Black không khác nhiều bản Ultra 2. Các tính năng khác tương tự Watch Series 10, như phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ, theo dõi hoạt động trực tiếp trên mặt đồng hồ, phát phương tiện trực tiếp qua loa, trình hướng dẫn cá nhân và khả năng theo dõi khối lượng luyện tập thể thao.

Apple Watch Series 10 có giá 399 USD cho bản nhôm, thêm 100 USD nếu có kết nối di động, còn bản titan là 699 USD. Trong khi đó, Watch Ultra 2 giá 799 USD. Apple chưa công bố giá và thời gian bán tại Việt Nam.