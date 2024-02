Apple triển khai xe chụp ảnh bản đồ ở Việt Nam

Các xe do Apple sử dụng sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị chụp ảnh LiDAR để thu thập dữ liệu đường phố chi tiết cho bản đồ Apple Maps.

Theo nguồn tin của VnExpress, xe chụp ảnh bản đồ của Apple sẽ bắt đầu hoạt động trên khắp Việt Nam từ ngày 16/2. Đây là một phần trong quá trình xây dựng lại hệ thống dữ liệu chi tiết cho Apple Maps từ năm 2018 của hãng trên khắp thế giới. Sau khi được cập nhật, người Việt có thể sử dụng ứng dụng Maps trên iPad, iPhone, MacBook với khả năng điều hướng tốt hơn, chi tiết phong phú và thông tin chính xác hơn về các địa điểm.

Xe chụp ảnh đường phố của Apple hoạt động tại Canada. Ảnh: TBnewsWatch

Việc sử dụng xe chụp ảnh cũng giúp bản đồ Apple Maps tại Việt Nam trong tương lai dùng được tính năng Look Around (Nhìn xung quanh) tương tự Google Street View. Hiện chỉ các thành phố lớn ở Mỹ, Nhật Bản, một số nước ở châu Âu hay duy nhất Singapore ở khu vực Đông Nam Á có tính năng Look Around. Người dùng có thể xem trước hình ảnh thực tế tại từng con phố, tòa nhà, quảng trường mà không cần đặt chân đến tận nơi.

Xe chuyên dụng của Apple sẽ trang bị thiết bị chụp LiDAR gắn bên ngoài cùng hệ thống máy tính, iPhone, iPad phục vụ cho người điều khiển bên trong. Hiện chưa rõ loại xe Apple sẽ triển khai tại Việt Nam, trong khi ở Mỹ hãng chủ yếu dùng Subaru Impreza phiên bản được tùy biến riêng và một model của Lexus, theo AppleInsider.

Theo Apple, tại các khu vực, tuyến đường không phù hợp cho xe chạy, hãng sẽ sử dụng hệ thống di động như thiết bị gắn trên ba lô để thu thập dữ liệu xung quanh, ví dụ một số tuyến phố, ngõ, quảng trường... không thể lái xe. Một số nơi có thể dùng trực tiếp iPhone, iPad để lấy dữ liệu cho phép hãng cải thiện, cập nhật chính xác, phù hợp với đặc tính địa phương của các thành phố lớn tại Việt Nam như Hà Nội, TP HCM.

Tương tự tại các nơi khác trên thế giới, dữ liệu ảnh chụp bản đồ tại Việt Nam cũng tuân thủ quy tắc quyền riêng tư của Apple. Ví dụ biển số xe, mặt người... sẽ được làm hiệu ứng mờ trước khi tải lên hệ thống.

Ba lô chứa hệ thống chụp ảnh của Apple Maps cho các khu vực xe không thể tiếp cận. Ảnh: Mussi Katz/Malaymail

Apple Maps tại Việt Nam hiện đã có các tính năng cơ bản như xem dạng vệ tinh, hiển thị thông tin giao thông, đường cấm tạm thời, giả lập 3D. Tính năng chỉ đường có sẵn trên iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook nhưng chưa thể hoạt động nếu kết nối Car Play với xe hơi.

Người Việt hiện vẫn chuộng Google Maps hơn nhờ dữ liệu, chức năng phong phú và quen thuộc từ lâu. Tuy nhiên, việc chụp ảnh đường phố lấy dữ liệu cho Google Street View tại Việt Nam không phải trực tiếp Google thực hiện mà do một công ty bên thứ ba đảm nhận. Thử nghiệm nhanh cho thấy dữ liệu tại Việt Nam đã khá cũ, có từ nhiều năm trước ngay cả với các tuyến phố lớn tại Hà Nội, TP HCM. Một số dữ liệu còn được xử lý chưa triệt để khi vẫn lộ biển số xe, mặt người.

Dịch vụ bản đồ của Apple lần đầu xuất hiện năm 2012, thay thế Google Maps trở thành ứng dụng mặc định trên iPhone, iPad. Tuy nhiên, ban đầu dữ liệu được mua lại từ bên thứ ba với chất lượng kém, đến mức CEO Tim Cook phải lên tiếng xin lỗi người dùng. Bắt đầu từ năm 2018, Apple quyết tâm "đập đi xây lại" ứng dụng này.

Tuấn Hưng